Тепло родных мест

Колонка обозревателя
Асель Шаяхмет

Каждый раз перед отпус­ком многие задаются одним и тем же вопросом: куда поехать на этот раз? Кто-то выбирает море и горы, а кто-то отправляется открывать новые страны. Я и сама почти всегда выбираю такие маршруты, но во время последнего отпуска вдруг поняла, что хочу не за границу и не на море, а в родные сердцу места. Для меня это село на севере Казахстана, где прошло мое детство.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С возрастом начинаешь иначе понимать смысл такого отдыха. Стоило мне только доб­раться до места назначения, как появилось то самое щемящее чувство, которое невозможно объяснить словами. Вроде ничего особенного, но внутри столько эмоций. И все это на фоне свежего воздуха и бескрайнего неба, а ночью еще и россыпи звезд, которую не увидеть в городе.

Я специально прошлась по дороге, по которой когда-то ходила в школу. Казалось бы, столько лет позади и многое изменилось: где-то выросли деревья, которых раньше не было, а местами не хватает пары соседских домов… При этом память удивительным образом хранит каждую мелочь: вот здесь мы бегали с друзьями, тут катались на велосипедах, а в этом уютном местечке строили свои детские планы на взрослую жизнь.

Дальше ноги будто бы сами вели к дому, где прошла моя юность. Сейчас там живет мой одноклассник со своей большой дружной семьей. И я рада, что дом этот не пустует. По вечерам в его окнах горит свет, а во дворе слышны детские голоса. Жизнь продолжается, просто теперь тут хранятся уже другие семейные истории.

А еще очень хотелось, чтобы мои дети увидели то, что когда-то было частью моей жизни. Например, мы все вмес­те собирали малину прямо с кус­тов, поливали цветы и грядки с овощами, помогали по хозяйству подруге, в доме которой гостили все эти дни. Для кого-то это обычные деревенские заботы, а для меня – самый настоящий отдых, когда делаешь что-то без спешки и не с загруженной головой.

Дети тоже были счастливы совершенно искренне. Они играли с домашними животными, с интересом наблюдали за каждым из них, гладили, кормили, смеялись. Для них эта поездка оказалась настоящим приключением. И если разобраться, то ведь именно из таких, на первый взгляд, прос­тых моментов и складывается детство. Не только из путешествий по другим странам, но и из запаха свежескошенной травы, спелых ягод и грибов, вечернего полива огорода и долгих разговоров во дворе.

Наверное, это и есть место силы. Одни находят его на берегу океана, другие – высоко в горах, а я все больше убеж­даюсь, что мое находится здесь – в небольшом селе, где началась моя жизнь, с которым связаны многие воспоминания. Наверное, потому что здесь мои корни. Те самые, которые помогают человеку оставаться собой, сколько бы дорог ни было пройдено.

И, конечно же, это еще возможность хотя бы на несколько дней выключить бесконечную суету, услышать тишину, почувствовать запах земли и снова наполниться тем, что невозможно купить ни за какие деньги. Возвращаясь в столицу, мы увозили с собой банки с вареньем, гостинцы и фото­графии. Однако самое ценное было не это, а ощущение тепла, которое остается после посещения родных мест.

Думаю, что поездка туда стала лучшим из вариантов отдыха, который только можно себе подарить.

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#дети #отдых #родина #отпуск #лето #воспоминания #детство

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