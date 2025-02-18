«Валентинки» от налоговой для казахстанских блогеров разъяснили в КГД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Налоговые претензии, массово предъявленные казахстанским блогерам, прокомментировали в Комитете государственных доходов, передает корреспондент Kazpravda.kz

В госоргане сообщили, что по итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге, в результате с 13 по 14 февраля были направлены уведомления камерального контроля по нарушению «занижение доходов».

Отмечается, что налоговое администрирование физлиц, включая блогеров на предмет полноты исполнения ими налоговых обязательств, проводится «на постоянной основе».

«Чтобы исполнить уведомления, необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение. Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней. Получение доходов от продвижения или продажа информационных продуктов, продажа различных обучающих курсов, проведение розыгрышей и др., требует уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах», – заключили в КГД.

Историю с рассылкой писем рассказал подписчикам на своей странице в Facebook Алишер Еликбаев.

«Огромное число блогеров, инфлюенсеров, инфо-бизнесменов, спортсменов и просто известных людей начали получать с 14 февраля «валентинки» от налоговой. Говорят в первой волне около 8 000 человек. В письме говорится, что все эти люди недоплатили налоги за 2022 и 2023 годы. Суммы разные - рекорд в моем окружении - якобы недоплаченные отчисления с миллиарда тенге. Есть с четырехсот миллионов тенге, несколько с трехсот миллионов, больше всех, кто якобы не заплатил со 100 000 000», – сообщил он.

Он добавил, что тоже получил «письмо счастья», налоговые претензии за два года «к нему образовались» в размере 5 млн тенге. При этом его супруге на небольшое ИП «насчитали» налогов на 100 миллионов тенге. Блогер отмечает, что «таких цифр там не было никогда».

Фото: Facebook.com/share/p/19tt1wbZrz/?

Автор поста напомнил, что одним из первых на рынке маркирует рекламу, оплачивает все налоговые отчисления и призывает других к этому.