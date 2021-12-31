Вам решать

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Елена Левкович
Что ни день, то на различных ресурсах попадаются опросы: каким был для вас 2021 год, хуже или лучше прошлого года, а сбылись ли ваши желания, чем порадовал, чем расстроил?

Я честно тычу в подходящие мне пункты, анализирую выплывающие вслед диаграммы. Ну что сказать, картинка вырисовывается не шибко радостная: подавляющее большинство оценивает уходящий год в лучшем случае «так себе».

А чем я хуже всяких порталов, по­думалось мне, и задала вопрос своим подписчикам в одной из соцсетей:
друзья-товарищи, а напишите-ка, что у вас хорошего случилось за этот год? Чего удалось добиться трудом, упорством, или само оно в руки упало? Акцент сделала именно на позитиве – надо же как-то подсластить статистику.

Подписчики мои (не все, конечно) оказались людьми ответственными, и почти весь вечер я провела, как это сейчас модно говорить, разгребая директ. Кто-то ограничился сухими, но радостными фактами, а кто-то подошел к делу основательно и разложил мне по полочкам все прелести уходящего от нас Года Быка.

Итак, что мы имеем, и за что я искренне порадовалась? Во-первых, отрадно слышать, что для многих моих друзей-знакомых очень важным остаются душевное спокойствие и благополучие.

– Я ушла наконец-то с ненавистной работы. Не могла решиться три года. И вдруг все взвесила, собралась с духом и за один день получила все необходимые подписи. И не было счастливее меня человека! – я прямо через экран почувствовала ликование бывшей однокурсницы Жанат. Я не зря упомянула ее перемены первыми: когда-то была на ее месте и очень хорошо понимаю, как это – заниматься тем, что не приносит удовлетворения. А потом, когда ты берешь судьбу в свои руки, получается «Добби свободен!». Как по мне, так такой рывок достоин уважения, тем более что девушка, уйдя с работы, вплотную занялась делом по душе – пишет диссертацию на очень мудреную тему.

Еще из душевного: у знакомой дочь получила серебряную медаль проекта национального уровня. Ну, разве не награда – такой ребенок – для материнского сердца? А у моей дальней родственницы и вовсе на носу прибавление в семействе, ставшее очень приятной неожиданностью.

– А я наконец-то отдала дочек в детский сад! – прокричала в сообщениях мама близняшек. – У меня как будто новая жизнь началась. Тоже очень ее понимаю.

У многих в этом году все удачно сложилось с запланированными покупками. Кто-то приобрел автомобиль, таких оказалось четверо, еще двое оформили в собственность квадратные метры. Одно большое и дружное семейство приступило к строительству дома, а у других родители наконец-то купили свой собственный, 10 лет прожив на съемной квартире.

Шел в гору и бизнес. У хорошей приятельницы получилось и «раскрутить» кофейню, и наладить работу в сфере недвижимости. А женщина – мама четверых детей, которые все как на подбор умники и умницы. При этом многодетная мама успела сделать себе подарок – провела каникулы в своем любимом Стамбуле.
К слову, с путешествиями складывалось в этом году гораздо лучше, чем в прошлом. Побывали люди и на морях, и в крупных городах, и облазали местные горы и леса.

Наверное, кто-то скажет: так ведь все в деньги упирается! Будут деньги, будут у нас и поездки, и кофейни, и итоги года радостные. Да нет, то, с чем вы подходите к концу года, не зависит только от денег.

Написали мне две мои подписчицы.

– Я весь год провела рядом со своими любимыми, повидалась со всеми. А еще получила новую профессию и частично вернулась к прежней, – рассказала моя бывшая студентка.

– Перечитала кучу книг, буквально запоем, такой кайф получила! Подтянула испанский язык, вернулась к вечерним пробежкам, – поделилась коллега.
Разве этого недостаточно, чтобы сказать, что уходящий год показал себя с хорошей стороны?

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