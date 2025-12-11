Фото: ВАП РК

В Казахстане завершился государственный аудит эффективности систем пенсионного и социального обеспечения граждан. Его итоги рассмотрели на заседании в ВАП под председательством Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz

Создание условий для стабильной работы систем пенсионного и социального обеспечения является одной из ключевых задач любого государства. Посредством этих механизмов наиболее уязвимые категории людей могут получить поддержку тогда, когда это необходимо. Конституция Казахстана гарантирует своим гражданам минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потере кормильца и по иным законным основаниям.

Как следует из итогов аудита, в республике ежегодно увеличивается как количество получателей пенсий и пособий, так и суммы выплат. За последние 5 лет средняя солидарная пенсия выросла на 37%, средняя базовая пенсия на 45%, средняя пенсия с Пенсионного фонда на 25%. Средний размер госпособий увеличился на 58%, а выплаты с Фонда социального страхования – более чем в 2,5 раза.

Вместе с тем, по мнению аудиторов, есть ряд направлений, требующих внимания и совершенствования. Так, требуется активизировать заключение международных соглашений по вопросам обмена информацией о получателях пенсий. Это позволит снизить риск двойных выплат – в Казахстане и по месту гражданства.

Остается актуальным вопрос по стабильности пенсионных взносов со стороны самозанятых граждан. Это важно, так как при выходе на пенсию накоплений должно быть достаточно для получения рекомендованного уровня выплат. Для повышения эффективности управления активами Фонда социального страхования отдельные практики и подходы требуют пересмотра или большего контроля.

Аудиторы также зафиксировали факты искусственного завышения уровня дохода и количества мест работы для получения повышенных выплат по беременности и родам. В отдельных случаях отчисления делались с 3 до 10 мест работы одновременно, а 169 человек числились более чем в 16 организациях. Для исключения таких фактов требуется доработка нормативной базы.

Кроме того, зафиксированы факты избыточного изъятия активов Фонда социального страхования из доверительного управления, что привело к неэффективному использованию активов на сумму более 216 млрд тенге.

Отсутствие нормы о предельном размере социальных выплат, а также недостаточный уровень взаимодействия с органами государственных доходов при подтверждении доходов получателей привели к потере активов Фонда социального страхования на сумму порядка 96 млрд тенге.

Эффективность систем пенсионного и социального обеспечения снижает отсутствие интеграции с базами данных уполномоченных госорганов по вопросам получения сведений об умерших, получивших разрешение на выезд на ПМЖ, вставших на консульский учет и т.д. Этот вопрос требует доработки.

Также нужна согласованная методика планирования численности получателей пенсий и пособий на предстоящий плановый период, что позволит повысить качество формирования и исполнения бюджета.

По итогам аудита выявлены финансовые нарушения на 5 млн тенге, неэффективное использование средств на 216,2 млрд тенге.

- Установлено 46 системных недостатков.

- 22 материала переданы для рассмотрения административной ответственности.

- Материалы по 2 фактам направлены в правоохранительные органы.