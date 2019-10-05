Ваши переписки в WhatsApp можно прочитать

Фото: Mobilesyrup
Специалист по кибербезопасности под никнеймом Awakened раскрыл новую проблему с безопасностью в сервисе WhatsApp. Об этом он сообщил в своем блоге, передает Hi-tech.mail.ru.

По словам Awakened, злоумышленник может отослать потенциальной жертве "гифку", которая содержит вирус. При открытии файла пользователем хакеры получают доступ к перепискам и вложенным файлам на чужом устройстве.

Уязвимость была актуальна для пользователей Android 8.1 и 9.0. Сейчас разработчики закрыли дыру в безопасности мессенджера. Чтобы не столкнуться с хакерами в сети, рекомендуется обновить приложение до версии 2.19.244.

Для пользователей, которые переживают за сохранность своих личных переписок, разработчики WhatsApp уже готовят обновление, в котором появится возможность создавать самоуничтожающиеся сообщения. Работать функция будет следующим образом: спустя заданный пользователем промежуток времени приложение будет автоматически удалять сообщения в диалоге.

