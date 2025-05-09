В год 80-летия Великой Победы, а точнее, 23 апреля, доблестному воину и участнику партизанского движения исполнилось 107 лет со дня рождения. Известно, что родился Касым Кайсенов в многодетной семье. Его родной аул Асубулак расположился в живописном месте, среди лесов и рек в краю высоких гор Уланского района Восточного Казахстана.

В своей книге «Cтрана моего детства» Касым Кайсенов написал: «В далеком детстве родиной мне был маленький, затерянный в Алтайских теснинах аул Асубулак, где я впервые открыл глаза на белый свет, научился ходить по земле и лопотать на родном казахском языке. Когда я подрос и пошел в школу, естественно, мое представление о родине расширилось, в него вошла вся просторная, от Алтая до Каспия и от Урала до Тянь-Шаня, казахская степь…»

Времена были тяжелые, и из 13 детей в семье Кайсеновых выжить удалось только восьми. Будущий герой был четвертым из пяти сыновей и уже с детства отличался своей активностью, отзывчивостью и готовностью прийти на помощь. А еще с ранних лет мальчик много читал и проявлял любознательность.

Также из биографии героя известно, что его отец Кайса рубил лес в горах, а затем сплавлял его по рекам. Несмотря на все жизненные трудности, аксакал прожил долгую жизнь – около 100 лет. Ему посчастливилось дожить до того самого времени, когда его сын Касым стал всенародным любимцем и гордостью народа. Тот самый наблюдательный и любознательный, ловкий и смелый мальчишка, который с раннего детства участвовал в скачках. Кстати, за это аульчане прозвали Касыма Қара Тентек, что в смысловом переводе означало Смуглый Озорник.

Окончив школу в 1934 году, парень из маленького аула поступил в политико-просветительский техникум в областном центре – Усть-Каменогорске, а чуть позже женился. Трудился в учреждениях народного образования, пока в 1940 году не был призван в армию. А спустя некоторое время Касыма Кайсенова направили в школу военной разведки. И поскольку школа носила секретный характер, слушатели не должны были знать имен друг друга и своих преподавателей. Допускалось использовать лишь кодовые прозвища и вымышленные фамилии.

В конце ноября 1941 года лейтенант Кайсенов во главе группы из десяти подготовленных бойцов зашел в тыл врага, на оккупированные территории Украины. Однако в группе оказался предатель, и в результате почти все бойцы погибли. В живых чудом остались только сам Касым и его сослуживец Борис, который в скором времени скончался от ран. Об этом случае впоследствии напишет казахский поэт Музафар Алимбаев в своей книге «Хас батыр Касым Кайсенов», изданной к 60-летию прославленного партизана. Из повествования следует, что единственный выживший Касым Кайсенов на протяжении десяти дней искал свой партизанский отряд под названием «Комитет № 8», сформированный политруком Красной армии Иваном Примаком, с которым в дальнейшем они вместе примут участие в создании крупного партизанского соединения имени Чапаева.

В украинских лесах Касым Кайсенов смог лично принять участие в более чем ста боевых операциях и диверсиях, сам формировал партизанские отряды, а также обучал партизан минному и взрывному делу. К слову, именно там, на Украине, местные жители, которым он успел полюбиться, прозвали Касыма по-свойски – Вася.

Герой Кайсенов также участвовал в партизанских операциях в Молдавии и Румынии, а в июле 1944 года вместе с отрядом десантировался в Карпатских горах и участвовал в организации партизанского движения в Чехословакии. В боях и в результате диверсий он уничтожил семь обоз­ных повозок, три паровоза, шесть вагонов, одну зенитную установку и 65 вражеских солдат, 11 из которых – из своего личного оружия. Приказом Военного совета 4-го Украинского фронта в декабре 1944 года лейтенант Касым Кайсенов был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Вернувшийся на родину в январе 1945 года, Касым Кайсенов ни дня не сидел без дела. Работал в аппарате Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Затем трудился заместителем председателя райисполкома Жуалинского и Свердловского районов Жамбылской области. Друг, тоже партизан, участник боев в украинских лесах и писатель Жумагали Саин познакомил его с творческой интеллигенцией Алматы, что и привело героя войны в мир литературы.

Касым Кайсенов окончил отдел переводчиков в двухгодичной партийной школе при ЦК Коммунистической партии Казахстана и стал активно публиковаться. Примечательно, что у фронтовика была феноменальная память, он помнил не только названия сел и хуторов, где ему довелось бывать и воевать, но и никогда не забывал имена бойцов, вместе с которыми ходил партизанскими тропами. «Я никогда не писал рассказов, повестей, романов, как о том рассуждают некоторые. Я всего лишь описывал события, лично пережитые мной. В них мои персонажи всецело фигурируют под своими подлинными именами», – признавался автор в своих «Записках партизана».

В книгах «Страна моего детства», «В тылу врага», «Опаленное детство», «Мальчик в тылу врага», «Страницы памяти», «Встречи после войны» автор пытался правдиво отразить свое прошлое, чтобы в будущем ничто не было забыто.

С начала 1950-х годов Касым Кайсенов работал заместителем директора издательства «Жазушы», затем директором бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей Казахстана и заместителем директора издательства «Кайнар». Его перу принадлежит множество произведений, в которых фронтовик реалистично описал самые трудные годы Великой Отечественной войны и небывалый героизм простых воинов-партизан.

В 1954 году в свет вышла его книга «Молодой партизан». Следом были опубликованы: «Илько Витряк», «Партизаны Переяславля», «В пасти у смерти», «На Днепре», «Партизанские тропы», «Я верю в будущее своей страны», «Воспоминания и записки», а также многочисленные рассказы, очерки, сборники повестей.

«Мне пришлось быть свидетелем и участником героической партизанской войны в Украине, я видел беспримерные подвиги народных мстителей в ожесточенной борьбе против немецко-фашистских захватчиков. И я должен, обязан рассказать все, что знаю. Рассказать просто, без прикрас, ничего не преувеличивая, ничего не скрывая», – говорил герой войны. Произведения Касыма Кайсенова переводились на русский, украинский и другие языки.

В сентябре 2019 года 4-й отдельной механизированной бригаде, дислоцирующейся в пригороде Усть-Каменогорска – селе Ново-Ахмирово, приказом министра обороны было присвоено имя Халық Қаһарманы Касыма Кайсенова.