Важные расходы бюджета

Сельское хозяйство
3
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

По данным акимата Атырауской области, на развитие сельского хозяйст­ва, охрану природы и ветеринарную безо­пасность в 2026 году предусмот­рено 16,5 млрд тенге.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Часть средств направят на ветеринарные и профмероприятия. 13 млн тенге предусмотрено на компенсации владельцам животных в случаях, когда продукцию приходится обезвреживать из-за угрозы здоровью людей и состоянию скота. На идентификацию сельхозживотных выделено 42,5 млн тенге, еще 266,2 млн тенге пойдут на противоэпизоотические мероприятия.

На регистрацию сельхозтехники предусмотрено 2,5 млн тенге. На борьбу с вредителями выделено 180,9 млн тенге. Химобработка против саранчи должна охватить 35,8 тыс. га. Для регулирования численности хищников в природе предусмотрено 11,6 млн тенге. Финансирование получат и природоохранные учреждения. 33,3 млн тенге направят на работу учреждения «Құрманғазы орман және жануарлар дүниесін қорғау», включая защиту лесов и лесопосадки.

Еще 189,9 млн тенге предусмотрено для предприятия «Табиғат», в том чис­ле на содержание гидроузла «Ералы», восстановление гидротехнических сооружений в Махамбетском районе и каналов в Исатайском районе, пострадавших во время паводков 2024 года. Дополнительно планируется направить 2,5 млрд тенге на субсидирование АПК и более 1 млрд тенге – на укрепление материально-технической базы веторганизаций.

#сельское хозяйство #Атырауская область #бюджет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]