Часть средств направят на ветеринарные и профмероприятия. 13 млн тенге предусмотрено на компенсации владельцам животных в случаях, когда продукцию приходится обезвреживать из-за угрозы здоровью людей и состоянию скота. На идентификацию сельхозживотных выделено 42,5 млн тенге, еще 266,2 млн тенге пойдут на противоэпизоотические мероприятия.

На регистрацию сельхозтехники предусмотрено 2,5 млн тенге. На борьбу с вредителями выделено 180,9 млн тенге. Химобработка против саранчи должна охватить 35,8 тыс. га. Для регулирования численности хищников в природе предусмотрено 11,6 млн тенге. Финансирование получат и природоохранные учреждения. 33,3 млн тенге направят на работу учреждения «Құрманғазы орман және жануарлар дүниесін қорғау», включая защиту лесов и лесопосадки.

Еще 189,9 млн тенге предусмотрено для предприятия «Табиғат», в том чис­ле на содержание гидроузла «Ералы», восстановление гидротехнических сооружений в Махамбетском районе и каналов в Исатайском районе, пострадавших во время паводков 2024 года. Дополнительно планируется направить 2,5 млрд тенге на субсидирование АПК и более 1 млрд тенге – на укрепление материально-технической базы веторганизаций.