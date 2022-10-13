Важный шаг к Независимости

Декларация о государственном суверенитете, принятая 25 октября 1990 года Постановлением Верховного Совета КазССР XII созыва, утвердила политико-правовые основы Казахстана как независимого государства.

В июне текущего года Глава государства на диалоговой площадке Национального курултая озвучил идею вернуть незаслуженно забытому Дню Республики статус национального праздника. Он напомнил, что именно с принятием 25 октяб­ря 1990 года Декларации о государственном суверенитете начался отсчет пути Казахстана к независимости.

Почему вернуть? Потому что ранее День Республики носил статус национального праздника, а с 2001 по 2009 год – государственного. Однако позже был отменен. И сегодня историческая справедливость восторжествовала. 29 сентября нынешнего года, после рассмотрения в Парламенте РК и подписания Президентом РК, был опубликован закон, согласно которому в Казахстане устанавливается национальный праздник – День Республики, отмечаемый 25 октября.

Накануне праздничной даты об исторической обстановке и событиях, объясняющих эпохальный характер принятия этого документа, в интервью «Казахстанской правде» рассказала доктор юридических наук, профессор КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева Индира Аубакирова.

– Суверенитет, распространяющийся на всю территорию республики, – неотъемлемый атрибут независимой государственности, ее интегративное свойство. Индира Ураловна, как республики бывшего Советского Союза «шли» к суверенитету?

– Разработка и принятие Верховным Советом Казахской ССР Декларации о государственном суверенитете происходили в сложных условиях политического, социального и экономического кризиса, в который все глубже погружался СССР. Рост национального самосознания привел к обострению противоречий между союзным цент­ром и национальными респуб­ликами. Эстония стала первой республикой, провозгласившей суверенитет. Декларация о государственном суверенитете, принятая Верховным Советом этой республики 16 ноября 1988 года, установила, что Эстонской ССР «в лице ее высших органов власти, управления и судебных органов принадлежит высшая власть на своей территории», закрепила верховенство республиканских правовых актов над всесоюзными. Замечу, что в наши дни дата принятия декларации отмечается в Эстонии как государственный праздник – День возрождения.

Прибалтийские республики дали старт процессу, получившему в политическом лексиконе наименование «парад суверенитетов», в рамках которого к концу 1990 года провозгласили суверенитет все остальные союз­ные республики. В ряде рес­публик принятие деклараций о суверенитете сопровождалось сопротивлением со стороны не только центра, но и местных политических сил. Например, в Узбекистане такой силой выступали коммунисты. Союзный центр предпринимал отчаянные попытки остановить распад СССР, предлагая для закреп­ления в новом союзном договоре различные модели государственного устройства. Однако переход на рельсы суверенного развития, начавшийся со дня принятия в республиках соответствующих деклараций, уже было не остановить.

Для республиканских элит закрепление в декларациях нормы о суверенитете позволило выступать в переговорах с центром более уверенно, последовательнее отстаивать свои властные полномочия, включая контроль над национальными ресурсами. Нормативное содержание дек­лараций о суверенитете заложило юридическую основу для усиления субъектности рес­публик в отношениях с центром, проведения политики «самости» по принципу «мы имеем право сами определять свою судьбу» и сами будем решать, что оставим в вашей компетенции.

– А как этот процесс проходил у нас, в Казахстане?

– Еще до принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстан закладывал кирпичики в фундамент своей суверенности. К подобным предпосылкам, подготовившим последующее провозглашение государственного суверенитета, следует, безусловно, отнести Закон Казахской ССР от 22 сентября 1989 года «О языках в Казахской ССР». Статья 1 этого закона установила казахский язык в качестве государственного языка, государственную его защиту и «заботу о его активном упот­реблении в государственных органах и общественных организациях, учреждениях народного образования, культуры, науки, в сферах обслуживания, массовой информации и других». Статья 2 установила русский язык языком межнационального общения. Другим важным шагом стало учреждение 24 апреля 1990 года института президентства.

– Казахстан не был в первых рядах «парада суверенитетов». Почему?

– Действительно, и отчасти это было связано с развернувшейся в высшем законодательном органе республики борьбой за содержание и формулировки тех или иных положений, отчасти с полиэтническими, поликонфессиональными и социальными факторами, вынуждавшими политическую элиту республики действовать осмотрительно и сдержанно. Однако подобная «медлительность» имела и определенную положительную сторону, так как позволила с учетом практик других республик разработать содержательно развернутый и соответствующий новым казахстанским и общесоюзным реалиям текст декларации. Это можно узреть, сравнив тексты деклараций республик. Пожалуй, не будет преувеличением утверждение, что, учитывая содержательно-смысловую наполненность данного правового акта, его появление в правовой системе Казахстана имеет значимость, сопоставимую с принятием новой Конституции.

Принятие 25 октября 1990 года Верховным Советом Казахской ССР Постановления «О Дек­ларации о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики» стало важным юридическим шагом на пути к независимой государственности. Провозглашение суверенитета и иные положения декларации обусловили существенные сдвиги как в массовом сознании, так и сознании политической элиты, связанные с формированием новой иерархии ценностей, в которой ценность суверенитета становится важнейшей.

– О чем гласил этот исторический документ?

– Суверенный статус респуб­лики по отношению к любым иным субъектам власти закреп­лен в пункте первом статьи 1, который имеет смысл при­вести полностью: «Казахская Советская Социалистическая Респуб­лика есть суверенное государство, которое добровольно объединяется с другими респуб­ликами в Союз Суверенных Рес­публик и строит взаимоотношения с ними на договорной основе. Казахская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза». В декларации фиксируется, что единственным носителем суверенитета и источником государственной власти в Казахской ССР является народ Казахстана. Следующим важнейшим положением по закреплению суверенного статуса республики является установление казахстанского гражданства с оговоркой о праве каждого гражданина на сохранение гражданства СССР. Иными словами, устойчивая политико-правовая связь казахстанского жителя с государством, выражающаяся в осуществлении их взаимных прав и обязанностей (то есть гражданство), признавалась возможной и без гражданства СССР.

Декларация закрепила верховенство Конституции и законов республики, которые подлежат соблюдению и исполнению всеми государственными органами и организациями, гражданами и лицами без гражданства. При этом Казахстан наделялся правом приостанавливать на своей территории действия любых юридических актов органов Союза, «нарушающих суверенные права и Конституцию рес­публики». Провозглашалось, что «любое вмешательство в решение вопросов, составляющих неотъемлемое право республики, расценивается как нарушение ее суверенитета».

Суверенитет республики подкреплялся также нормами, наделяющими президента высшей распорядительно-исполнительной властью, а Верховный суд Казахской ССР – высшей судебной властью. Была зафиксирована подчиненность и подконт­рольность Верховному Совету Казахской ССР и президенту Казахской ССР республиканских внутренних войск, органов государственной безопасности и внут­ренних дел. Весомым проявлением укреп­ления суверенности респуб­ликанской власти стало закрепление запрета на строительство и прекращение функ­ционирования на территории республики любых орга­низаций и иных объектов, являющихся источником экологической опасности. Общеизвестно, что в советское время на территории Казахстана функ­ционировали объекты, в том числе Семипалатинский ядерный полигон, которые были отнесены к ведению общесоюзных министерств и ведомств, и компетенция рес­публики на них не распространялась.

– Индира Ураловна, что служит основным признаком подлинного суверенитета государства?

– Статус самостоятельного субъекта международного права является, по существу, основным признаком подлинного суверенитета государства. Статья 14 декларации закрепила право республики «выступать самостоятельным субъектом международных отношений, определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами, участвовать в деятельности международных организаций, в том числе ООН и ее специализированных учреждений».

Кроме того, устанавливалось, что Казахстан самостоятельно решает вопросы внешнеэкономической деятельности. Дек­ларация справедливо обозначила собственность как основу суверенитета республики и к исключительной собствен­ности республики отнесла землю и природные ресурсы, культурные и исторические ценности народа, экономический, научно-технический потенциал, то есть «все национальное богатство, имеющееся на ее территории». Республика наделялась правом создания государственного национального банка, подчиненного только Верховному Совету Казахской ССР, своей финансово-кредитной системы, самостоятельного формирования государственного бюджета, налоговой и союзно-республиканской таможенной систем.

– В чем, на Ваш взгляд, особая ценность декларации?

– Особая ценность декларации заключается в том, что она зафиксировала принципиально новую парадигму функционирования государства и правовой системы, соответствующую современным либерально-демократическим идеям. Данный документ стал первым юридическим шагом по освобождению от коммунистической идеологии. В его преамбуле содержится формулировка, которая указывала ориентированность Казахстана на «создание гуманного демократического правового государства». Новшеством для правовой системы Казахстана стало установление комплекса норм, сопряженных с доктриной правового государства и иными идеями мыслителей либерального толка.

Впервые в политико-правовой истории республики закреплялся принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. Были введены положения, устанавливающие политическую и экономическую конкуренцию. Декларация гарантировала равные возможности для всех общественных организаций и движений, включая политические и религиозные, участвовать в государственной и общественной жизни. Тем самым произошел отказ от монополии на власть коммунистической партии в политической системе. Признавалось многообразие и равенство различных форм собственности, гарантировалась их защита.

Отдельные положения декларации имеют философско-правовую смысловую нагрузку. Например, в качестве важнейшей задачи государственности Казахской ССР указано «укрепление национального достоинства казахской нации и других нацио­нальностей, проживающих в Казахстане». Понятие «достоинство» носит глубоко гуманистическое звучание, и отрадно, что авторы декларации рассмотрели его в привязке к суверенной государственности.

– Были ли у декларации какие-либо недостатки? Возможно, какие-то аспекты оказались неучтенными?

– Декларация не была лишена несовершенств, свидетельствую­щих о ее переходном характере. Например, закреплялось, что решение вопросов размещения войск и вооружений на своей территории республика осуществляет по соглашению с Правительством Союза. Другими словами, в сфере, связанной с дислокацией советской армии в пределах своих территориальных границ, респуб­лика была несамостоятельной, что обусловливалось отсутствием на том этапе необходимого потенциала.

Вместе с тем следует признать огромную историческую заслугу разработчиков декларации и тех депутатов Верховного Совета республики, которые более чем 30 лет назад, несмотря на сохраняющиеся политические риски, нашли в себе мужество, чтобы воплотить в данном конституционном акте многовековую мечту нашего народа о государственном суверенитете. Идеи, переложенные ими на юридический язык декларации и установившие суверенитет казах­станской государственности, приблизили обретение независимости Казахстана в 1991 году. Декларация о государственном суверенитете и Закон «О независимости Респуб­лики Казахстан» представляют единую концептуально-правовую целостность. Даты их принятия взаимообусловлены. В наши дни 16 декабря является главным государственным праздником. В этот день в далеком 1986 году наши национальные герои проявили всему миру волю народа к независимости. Однако, по существу, без этой даты – 25 октября, возможно, мы бы не отмечали День Независимости – день памяти вышедших тогда в декабре на площади рес­публики, и наоборот.

– Сегодня в Казахстане проходят важные реформы, и многие идеи, заложенные еще в декларации, получают дальнейшее развитие. Каких перемен в связи с этим ожи­даете Вы?

– Как и все те, кто приближал обретение государственного суверенитета, мы мечтаем о достойном будущем для себя и своей страны и хотим построить Новый Справедливый Казахстан.

Важным путем к такому будущему являются прозрачные, транспарентные выборы. Вся правовая и институциональная структура страны должна защищать принципы честных выборов. Чем они будут честнее, тем легче будет выбрать достойного лидера, создать будущее таким, каким его видели в мечтах и устремлениях все те, кто приближал обретение суверенной государственности.

Для того чтобы сделать нашу государственность еще более сильной, сохранить доставшийся нам в сложной борьбе суверенитет, нашим соотечественникам необходимо действовать вместе. Как член республиканского штаба «За честные выборы», я призываю своих соотечественников подойти осознанно к программам кандидатов в президенты и проявить свою гражданскую активность.