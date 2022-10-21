Хроники суверенитета

Восстанавливая историческую справедливость

Беседовала Инеш Бержанова

В 1990 году постановлением Верховного совета КазССР принята Декларация о государственном суверенитете нашей страны, которая провозгласила политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. О значении этого документа в истории и о том, в каких условиях он принимался, рассказывает заслуженный деятель Казахстана, доктор юридических наук, профессор, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, заслуженный работник МВД РК, член научно-консультативных советов при Конституционном совете и Верховном суде Исидор Борчашвили.

– Исидор Шамилович, 25 октября теперь вновь отмечают как День Республики Казахстан. Какое значение эта дата имеет для независимого государства?

– На мой взгляд, в начале 90-х годов прошлого века был заложен прочный фундамент формирования казахстанской государственности, на котором сейчас мы строим наше свободное общество – Независимый, Новый, Справедливый Казахстан.

Поэтому в 1995 году 25 октяб­ря было вписано в календарь праздничных дат в качестве Дня Республики и отмечалось сначала на национальном, а потом на государственном уровне по 2008 год включительно.

Чрезвычайная важность этой даты в том, что с нее берут начало становление и развитие современного Казахстана. Это, без сомнения, переломный момент в многовековой истории казахского народа.

Восстанавливая историческую справедливость, Президент страны Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая в Улытау – колыбели казахской государственности – в июне текущего года выдвинул инициативу возродить День Республики и придать ему статус национального праздника. В связи с этим 29 сентября текущего года в Закон «О праздниках в Республике Казахстан» внесены изменения, согласно которым указанная инициатива приобрела правовую форму.

– Что вкладывается в понятие «суверенитет государства»? Чем с юридической точки зрения оно отличается от «независимости страны»?

– Дефиниции «суверенитет государства» и «независимость страны» очень близкие между собой категории и, на первый взгляд, могут показаться полнос­тью идентичными, но различия между ними все же существуют.

Под государственным суверенитетом традиционно понимают верховенство и независимость государственной власти. Согласно статье 2 Конституции нашей страны, суверенитет Рес­публики Казахстан распространяется на всю ее территорию. Это важнейший политический принцип, обеспечивающий полновластие народа и свободу нации в выборе своего развития, а также территориальное верховенство государства.

Исходя из сказанного, необходимо всегда иметь в виду, что в основе государственного суверенитета нашей страны лежит суверенитет народа Казахстана, которому, в соответствии со статьей 33 Конституции, предоставлено право участвовать в управлении делами государства.

Под независимостью же обыч­но понимают независимость от какой-либо другой власти в формировании и осуществлении как внутренней, так и внешней политики государства, самостоятельность и свободу в установлении и развитии на равноправной основе отношений с другими суверенными государствами и межгосударственными объединениями. В международном праве независимость государства тождест­венна актам признания его другими государствами. Иными словами, независимость государства – это способность самостоятельно определять цели, задачи и методы их достижения, решать вопросы и проблемы за собственный счет, свобода выбора своего поведения.

Исходя из особой значимости государственного суверенитета и его независимости, для защиты их от непосредственных угроз Президент нашей страны, в соответствии с подпунк­том 16 статьи 44 Конституции Респуб­лики Казахстан, имеет право на введение чрезвычайного положения и применение вооруженных сил.

– Среди основных принципов суверенности были прописаны целостность, неделимость и неприкосновенность территории республики. Расскажите об истории вопроса территориального раздела в тот непростой период.

– Граница государства, ее делимитация и демаркация – это важнейшие вопросы, равносильные самой независимости.

Согласно закону, под государственной границей понимается линия и проходящая по ней вертикальная плоскость, определяющие пределы территории Республики Казахстан (суши, вод, недр, воздушного пространства) и пространственный предел действия государственного суверенитета.

Определение и обозначение государственной границы между сопредельными государствами является очень важным вопросом, который трудно переоценить. Буквально в прошлом году мы все праздновали 30-летие нашей Независимости. А теперь, представьте себе, 13 лет из 30 мы вели переговоры о наших границах с соседними странами. Важно отметить, что эти переговоры велись в очень непрос­тых условиях. В тот период мы только начинали строить свое молодое государство на развалинах советской империи, когда работа предприятий, заводов и фабрик была парализована, воцарилась небывалая инфляция, наступила настоящая разруха, у людей не было работы, средств к существованию.

Именно в это время руководст­вом страны начата работа по определению границ Казахстана, ее делимитация и демаркация, поскольку не бывает независимого государства без четко установленных и международно признанных границ. Мы знаем, что по площади Казахстан занимает 9-е место в мире. Наша страна граничит со странами, обладающими колоссальными человеческими и природными ресурсами. Все отмеченные аспекты, безусловно, учитывались в этой работе.

И на сегодня Казахстан не имеет никаких споров и вопросов ни с одним сопредельным государством по государственной границе.

– Не менее важным и тогда, и сейчас является также вопрос развития языка и культуры казахского и других народов. В чем особенность многонацио­нального государства?

– Говоря о языковой политике нашего государства, прежде всего необходимо отметить, что, согласно статье 7 Конституции республики, государственным у нас является казахский язык. Но наравне с ним официально употребляется и русский язык. При этом государство заботится о создании условий для изучения и развития других языков народа Казахстана.

В связи с этим Закон «О языках в Республике Казахстан» устанавливает правовые основы функционирования языков в стране, обязанности государства в создании условий для их изучения и развития, обеспечивает одинаково уважительное отношение ко всем без исключения употребляемым языкам.

Поэтому вопрос о развитии государственного и других языков не потерял в прошлом и не теряет в настоящее время своей актуальности и значимости. По моему глубокому убеждению, с одной стороны, граждане Казахстана должны принимать активные меры по изучению и широкому внедрению государственного языка. А с другой – государство должно создавать условия для этого, а также для развития языков всех этносов, проживающих в нашей стране.

Казахстан – многонациональная республика. С 1996 года вся страна отмечает особую дату – 1 Мая – День единства народа Казахстана. Это праздник взаи­мопонимания и взаимоуважения между людьми различных национальностей, проживающих в Казахстане.

В целом полиэтническое государство имеет массу преимуществ. Среди них отмечу дружбу представителей всех национальностей, синтез различных культур в одном государстве, совместную реализацию планов и идей в общем доме под названием Казахстан.

Мы помним трагические 30-е и 40-е годы прошлого века, когда в Казахстан незаконно, против своей воли были переселены целые народы с Кавказа, Поволжья, Украины и Дальнего Востока. Казахский народ в результате насильственной коллективизации сам пережил в тот период сильнейший голод и потерял значительную часть своего населения.

Как член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года, с данными о потерях казахского народа в страшный период я знаком не понаслышке. По прежним данным исследователей, из шести миллионов казахов голодом, коллективизацией и репрессия­ми было истреблено от 1 миллио­на 300 тысяч до 2 миллионов 200 тысяч человек. Скорее всего, эти цифры возрас­тут, так как работа указанной государственной комиссии продолжается.

Для того чтобы ее деятельность нашла свое логическое продолжение, назрела необходимость в разработке новой законодательной базы, которую нужно дополнить категориями репрессированных лиц, ранее не попавших под действие существующего Закона «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 1993 года. В правовом регулировании нуж­даются реабилитационные процессы, в которых должны найти свое отражение современные тенденции.

Поэтому решением председателя государственной комиссии – государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина на меня возложено руководство рабочей группой по разработке концепций и законопроектов, связанных с полной реабилитацией жертв политических репрессий. Рабочая группа эту работу уже завершила и представила свое видение председателю комиссии.

Несмотря на проведение массовых политических репрессий и большие потери, казахи приютили большинство вынужденных переселенцев в Казахстан, отогрели и накормили их пос­ледним куском хлеба. В результате этой доброты казахского народа многие люди остались живы. Такая поддержка навсегда сохранится в памяти других народов, которые были насильно депортированы в первой половине прошлого столетия.

К слову, сегодня мы наблюдаем ту же картину казахского гостеприимства, когда идет наплыв в нашу страну граждан из соседнего государства.

– В 90-е годы Вы имели непосредственное отношение к правоохранительной сфере. Расскажите, какие проблемы были характерны для того периода и насколько быстро система смогла перестроиться на новый лад?

– Да, в указанный период я имел непосредственное отношение к правоохранительным органам, так как занимался подготовкой будущих сотрудников в стенах Карагандинской высшей школы МВД РК, в настоящее время это Карагандинская академия МВД РК имени Баримбека Бейсенова.

В тот период в стране был разгул преступности, царили хаос и неразбериха. Отдельные сотрудники правоохранительных органов сращивались с организованной преступностью, «крышевали» бизнес и теневые потоки. Отсутствовала правовая база борьбы с преступностью, наркоторговлей, коррупцией. Необходимы были срочные меры организационного, законодательного и силового характера для решительного подавления преступного разгула.

Поэтому в 1997 году были приняты и введены в действие Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан, а также ряд нормативных указов Президента страны о решительной борьбе с преступностью, рэкетом и вымогательством. Сформированы специальные правоохранительные подразделения и даже ведомства, главной задачей которых было пресечение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных организованными группами.

Результаты не заставили себя долго ждать. Разоблачения, задержания и громкие судебные процессы над различными авторитетами уголовно-преступной среды наблюдались практичес­ки в каждом регионе. Казахстан последовательно выстраивал правовое государство. Суды и судебная система, органы прокуратуры, полиция и КНБ системно занимались борьбой с организованными формами преступности. Было непросто, но сделано немало. Однако предстоит сделать еще больше.

Главой государства неоднократно отмечалась необходимость реформирования судебной системы, в том числе вопросов прозрачности отбора судейских кадров, реальной независимости судей всех уровней. В правоохранительной системе проводятся реформы, направленные на защиту бизнеса и недопущение незаконного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовно-правовых разбирательств.

Как отметил Глава государства, при реформе правоохранительного блока будет соблюдаться наш общий принцип: «политическому плюрализму – да, экстремизму, бандитизму, хулиганству – решительное нет». Поэтому необходимо осуществить кардинальную «перезагрузку» всей правоохранительной и судебной систем, чтобы они были направлены на удовлетворение запросов населения, которое ждет реальных перемен в их деятельности. Причем делать это надо быстро и эффективно.

– Казахстан позицио­нирует себя как демократическое государство. Но не переходит ли наше общество рамки дозволенного, прикрываясь прописанной в Конституции демократичностью?

– Согласно статье 1 Конституции Казахстана установлено, что наша страна утверждает себя в первую очередь демократическим государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

При этом там же закреплено, что основополагающими принципами деятельности рес­публики являются в том чис­ле демократические методы, направленные на решение наиболее важных вопросов государственной жизни. Поэтому современная демократия тес­но взаимосвязана с такими ценностями, как законность, политическое и социальное равенство, свобода, права человека и другие.

Демократия в первую очередь – это соблюдение закона, прав и свобод человека и гражданина. Нормы и представления людей о демократии не должны нарушать права и законные интересы личности, которые являются высшими ценностями и находятся под защитой Конституции. Как указано в статье 4 Конституции, она имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории республики. Поэтому все законы страны основаны на положениях Конституции. В связи с этим любое нарушение действующих законов страны можно рассматривать как посягательство на нормы Конституции. Нельзя не отметить, что большую роль в укреплении законности и соблюдении конституционных норм в период своей деятельности сыграл Конституционный совет Республики Казахстан. Это надо признать и подчеркнуть.

Однако современные реалии таковы, что соблюдение конституционной законности необходимо было выводить на качественно новый уровень. В результате проведенной конституционной реформы, которая состоялась на основе народного волеизъявления 5 июня этого года, с 1 января 2023 года в Казахстане будет функционировать Конституционный суд.

Однако проведенное мной исследование показало, что положения Конституции не всегда получают полноценную реализацию в принятых правовых актах. В качестве примера можно привести главу 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Уголовные правонарушения против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина», статью 32 УК РК «Необходимая оборона» и другие, где сужаются пределы норм Конституции.

Говоря о законности, не могу не отметить тот факт, что в некоторых случаях основанием привлечения лица к уголовной ответственности являются не нормы Уголовного кодекса или законы, а акты более низшего порядка. Так, степень тяжести причиненного вреда здоровью человеку в настоящее время определяется «Методикой экс­пертного исследования потерпевших, подозреваемых и других лиц для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью», которая одобрена протоколом Ученого совета Центра судебной экспертизы, то есть этот документ даже не относится к правовым актам. Однако на основании этой методики определяется тяжесть вреда здоровью лицу, от которой будет зависеть, привлекут к уголовной ответственности или нет, и если да, то по какой норме УК РК.

К слову, ранее тяжесть причиненного вреда здоровью определялась на основании приказа министра здравоохранения от 20 мая 2010 года «Об утверждении Инструкции по организации и производству судебно-медицинской экспертизы». Поэтому не способствуют укреплению законности такие правовые коллизии, когда подзаконные акты нивелируют положения Конституции и законодательные нормы.

На мой взгляд, Парламенту страны, правоохранительным органам, научному сообществу следует провести мониторинг всех законов, подзаконных и других актов на предмет соответствия их Конституции. Начать этот мониторинг необходимо с Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовного-исполнительного кодексов, а также с Кодекса об админист­ративных правонарушениях.

О необходимости проведения ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и передаче полномочий по их коррекции в Министерство юстиции указал также Глава государства в своем Послании народу Казах­стана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Убежден, что это поручение является очень свое­временным и обоснованным.

В свою очередь Министерство юстиции уже приступило к реализации данного поручения Президента и создало межведомственную рабочую группу, в состав которой был приглашен и я. В рабочую группу наряду с работниками Министерства юстиции входят сотрудники правоохранительных и специальных органов, представители адвокатского сообщества, члены Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», ученые-правоведы. Деятельность рабочей группы взята на личный контроль министром юстиции. При таком организационном подходе, полагаю, результаты работы группы, несомненно, внесут свой существенный вклад в повышение качества законотворческой деятельности страны.

– За этот год в мире многое изменилось, и в Казахстане в том чис­ле. Какие Вы видите плюсы (а может быть, минусы) в происходящих трансформациях?

– В качестве ответа на поставленный вопрос приведу слова Президента Касым-Жомарта Токаева, сказанные им в Пос­лании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, о том, что «будущее Казахстана рождается сегодня – в наших словах и делах, намерениях и поступках. Каждый день мы делаем выбор между старым и новым, застоем и развитием. Призываю всех сограждан сплотиться вокруг общенациональных интересов. Мы станем сильной и успешной нацией, когда каждый из нас будет всемерно укреплять единство и твердо следовать принципам справедливости. Построение Справедливого Казахстана только начинается. Впереди тернистый путь».

Поэтому из прошедшего периода нам всем необходимо сделать правильные выводы и извлечь необходимые уроки. За последние 30 лет в Казахстане были определенные успехи и достижения, которые общепризнаны как внутри страны, так и за рубежом. Однако этого явно недостаточно на сегодняшний день, с учетом динамично изменяющейся обстановки в мире, возникновения новых вызовов и угроз. В условиях трансформации современных реалий необходимы сбалансированные меры для решения всех возникающих проблем.

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