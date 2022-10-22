Декларация и ее роль в становлении и развитии независимого государства

День принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана является для наших граждан событием

особого исторического значения. Символично и обоснованно, что день 25 октября объявлен Национальным праздником, который оказывает существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Официальное заявление Казахской ССР о государственном суверенитете стало закономерным результатом политического, экономического, идеологического кризиса в СССР. Истоками кризиса были многие объективные и субъективные факторы. Один из них был заложен в утопической программе построения коммунистического общества.

Лидеры советского государства и коммунистической партии, предвидя надвигающуюся опас­ность всему существующему строю СССР, во второй половине 80-х годов прошлого века попытались посредством реформ обновить социалистический миропорядок, вдохнуть в него новую жизнь путем перестройки всех сторон государственной и общественной жизни. Однако, несмотря на энергичные реформаторские усилия, эти трудности не исчезли, а скорее обострились: рос хронический дефицит, усиливался продовольственный и жилищный кризис, характерными для экономики стали низкое качество продукции и обслуживания.

Главная причина безрезультатности реформ в СССР того периода заключалась в том, что большинство преобразований велось в рамках прежней модели социализма и не меняло ее сущности: партийно-бюрократический аппарат заботился в первую очередь о незыблемости основ существующего строя. Итогом реформ стало выявление и обострение экономических, идеологических и межнациональных противоречий.

Прогрессивная общественность в СССР впервые с тревогой заговорила не просто о труднос­тях, а о кризисных явлениях во всех сферах жизни: о серьезных перекосах во взаимоотношениях между Союзом и союзными рес­публиками, о фактическом ограничении прав союзных рес­публик, чрезмерной централизации экономических и политических полномочий в руках союзного центра, кризисных явлениях в межнациональных отношениях.

Ведомственный диктат вызвал чрезмерную миграцию рабочей силы, что привело к критическим изменениям в национальном составе населения республик за счет уменьшения удельного веса коренных национальнос­тей. Так, в Эстонии только за последние тридцать лет в составе СССР доля коренного населения сократилась с 78 до 59%. Создалась угроза вымывания языков коренных национальностей союзных республик даже из повседневного общения.

В этих условиях уже в 1989 го­ду общественные деятели прибалтийских республик писали, что основную ответственность за развитие республик несут их коренные народы, они должны обладать суверенитетом на собственной территории. «Мы не должны испрашивать на своей земле прав для латышского, эстонского и литовского языков».

В Казахстане указанные проблемы были выражены еще ярче. Обсуждение и предложение мер по решению накопившихся вопросов и проблем подготавливали условия и основания для принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана. В общественно-политической литературе с болью говорилось о казахской трагедии, пережитой народом в результате насильственной коллективизации, голода 1932–1933 годов, о демографических последствиях социалистических пятилеток, подъема целинных земель и застойного времени, об угрозах экологической катастрофы, последствиях ядерных испытаний, о судьбе казахского языка.

Много писалось в тот период о необходимости исследования и реабилитации политических, государственных и культурных деятелей казахского народа, ставших жертвами безумного социалистического эксперимента и великодержавной политики командно-административного центра. Не стоит забывать, что все эти процессы проходили на фоне усилий союзного центра по приостановлению тенденций суверенизации Казахской ССР. Одной из мер пресечения таких тенденций явилась угроза территориального расчленения Казахстана. Уже в конце 80-х – начале 90-х годов началось оспаривание многими общественными и политическими деятелями СССР даже правомерности образования национальной государственности на нынешней территории респуб­лики, этни­ческую основу которой составлял казахский народ.

В ответ на такие выпады началась активизация демократи­ческих сил в Казахстане, которые подчеркивали понимание всей прогрессивной общественностью убедительности доказательств исторической науки об автохтонности казахов в нынешних границах республики, о наличии в крае с древних времен наряду с кочевой и городской оседло-земледельческой цивилизации, присущей казахскому обществу.

Большой резонанс в республике вызвали разработка и принятие Закона Казахской ССР «О языках» 23 сентября 1989 года. Некоторая часть общественнос­ти Казахстана и союзное руководство восприняли предполагавшееся придание казахскому языку статуса государственного как начало ущемления прав русскоязычного населения. На такие опасения известные деятели Казахстана отвечали следующим образом: «Нависшая над казахским языком угроза исчезновения должна быть понята и осознана в первую очередь самими казахами и требует сочувственного и братского отношения со стороны русско­язычного населения. Только при таких условиях возможно оздоровление языковой ситуации в Казахстане и, как следствие этого, обновление и укрепление межнациональных отношений».

В этом же ключе писал и представитель русскоязычного населения республики известный ученый А. К. Котов, отмечая, что язык как один из основных критериев создания национальной государственности казахского народа, безусловно, нуждается в заботе со стороны республики, которая носит его имя.

Принятию Декларации о государственном суверенитете способствовала и вся деятельность Верховного совета Казахской ССР XII созыва, который до официального заявления о государственном суверенитете принял ряд нормативных документов и решений по различным сферам общественных отношений, безусловно способствовавших экономической и политической самостоятельности республики.

В условиях нарастания во всех республиках СССР движения за суверенитет и самостоятельность депутатами Верховного совета Казахской Республики был подготовлен и представлен проект Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. Проект начал активно обсуж­даться депутатами в Верховном совете и широкой общественностью Казахстана.

Одним из главных принципов в проекте выступала идея общественного договора, неотчуждаемости и неделимости народного суверенитета: «Единственным носителем суверенитета и источником власти в Казахской ССР является ее народ, который осуществляет государственную власть как непосредственно, так и через представительные органы на основе Конституции Казахской ССР».

Охрана прав и свобод всех граждан Казахстана – одна из важнейших идей, которая легла в основу проекта Декларации о государственном суверенитете. Пробившая ростки в казахстанском общественном сознании естественно-правовая концепция прав и свобод человека, заменив классовые подходы в этом вопросе гуманистическими принципами, по сути, стала первой декларацией прав человека в Казахстане.

Фракция республиканского парламента «Демократический Казахстан» разработала альтернативный проект декларации. Он оспаривал идею национальной государственности, сужал рамки республиканского суверенитета с обоснованием, что утверждение ряда полномочий республики является силовым, ультимативным давлением на Союзный центр, который был стороной будущего Союзного договора. Авторы альтернативного документа не хотели признавать, что декларации о государственном суверенитете всех республик первичны по отношению к проекту Союзного договора, докумен­ты, определяющие будущее содержание Союзного договора.

Против положения о том, что республика обеспечивает право казахского народа на возрождение и сохранение своей национально-культурной самобытнос­ти, языка, исторической памяти и природной среды, выступили отдельные депутаты. Однако это положение вытекало из того, что казахская республика является единственным в мире эпицентром казахского народа и только в этом регионе решается его судьба – быть или не быть.

25 октября 1990 года после шес­тичасового обсуждения доработанного проекта была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

Значение и роль декларации в политической истории Казахстана в том, что она заложила правовые основы современного Казахстана, которые до сегодняшнего дня сохраняют свое воздействие на политическое, экономическое, социальное и культурное развитие казахстанского государства и общества. Это связано с тем, что, во-первых, декларация стала актом граж­данского мужества, поскольку принималась в условиях, когда руководство СССР всячески тормозило разработку и принятие судьбоносного для народа Казахстана политико-правового документа и не признавало официальное заявление Верховного совета Казахской ССР о государственном суверенитете.

Несмотря на эти противодействия, на высшем государственном уровне от имени народа Казах­стана Верховный совет Казахской Республики официально заявил всему миру, что государственная власть в ­Казахской ССР обладает верховенством, самостоятельностью, полнотой внутри республики, что Казах­стан самостоятельно решает все вопросы, связанные с полити­ческим, экономическим, социальным и национально-культурным строительством.

Во-вторых, декларация представляет собой не меняющийся и аморфный документ, а выражает непреходящие ценности, проверенные практикой государственного управления во всех цивилизованных странах. К таким основополагающим принципам, которые прописаны в декларации, следует отнести ценность человеческой жизни, защиту прав и свобод граждан; правовое и демократическое государство; суверенитет государственной власти Казахстана во внутренних и внешних делах как субъекта международного права; неделимость и неприкосновенность территории Казахстана; добровольность вхождения в союзы; принцип национального государства с обеспечением правового равенства и равных возможностей для представителей всех наций и народностей; институт собственного гражданства; разделение властей; многообразие и равенство форм собственности, принадлежность всего национального богатства народу Казахстана в лице Казахской Республики; политический плюрализм и другое.

В-третьих, нормы и положения декларации нацеливали на решение сложных, трудоемких и многообразных задач в процессе возрождения и формирования независимого казахстанского государства и общества. В этой связи декларация стала основой национального законодательства, Конституции 1993 года и действующей Конституции 1995 года, так как формирование национального права представляет собой проявление и материализацию государственного суверенитета.

Все вышеперечисленные ценностные положения декларации о государственном суверенитете сегодня нашли отражение в нормах и принципах Конституции Республики Казахстан, конституционных законах, отраслевом законодательстве.

Таким образом, принятие Декларации о государственном суверенитете Казахстана трудно переоценить. Декларация стала итогом объективного и неустанного стремления ­народа Казах­стана к подлинному суверенитету, к незыблемости казахской национальной государственнос­ти, результатом реализованной воли нашего народа по вхождению в семью цивилизованных, свободных государств и обществ.