Площадь Республики
Хроники суверенитета
Досжан Нургалиев
Массовое выступление студенческой и рабочей молодежи Алма-Аты в декабре 1986 года против директивных методов союзного центра в решении кадровых вопросов в республике – одна из драматичных страниц нашей истории времен перестройки. Попытки сломить протестную волю казахской молодежи при помощи водометов и дубинок не увенчались успехом, а наоборот, еще больше усилили стремление людей к независимости, а инициаторы репрессивных мер бесславно канули во времени.