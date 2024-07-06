Ведущий медуниверситет Турции откроет филиал в Астане

Наука
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Соответствующее соглашение подписано между вузами, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова отметила значительный прогресс системы здравоохранения Турции и поблагодарила турецких коллег за готовность к сотрудничеству в вопросах медицинского образования, науки и клинической практики, особо отметив опыт турецких коллег в госпитальном менеджменте и медицины катастроф.

Ректор Istanbul Medipol University Омер Джеран подтвердил готовность турецких коллег реализовывать совместные проекты, направленные на улучшение медицинского образования и практики в Казахстане.

Соглашение предусматривает открытие филиала Istanbul Medipol University на базе медицинского университета Астана. В рамках сотрудничества преподаватели и клиницисты из Istanbul Medipol University будут проводить лекции и мастер-классы в Астане. Студенты и преподаватели Медицинского университета Астана получат возможность проходить обучение и практику в клиниках и научных базах Турции.

Istanbul Medipol University, один из крупнейших частных университетов Стамбула, основан в 2009 году и входит в ТОП-300 и ТОП-400 мировых образовательных рейтингов, таких как The Impact Rating World University Rankings и QS World University Rankings, и входит в ТОП-3 лучших вузов Турции. Университет известен своими достижениями в области медицинской науки и технологий, а также имеет 13 современных университетских клиник в Стамбуле.

#здравоохранение #наука #Istanbul Medipol University

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