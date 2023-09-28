Вековая ценность

В хранилище музея ее обнаружил научный секретарь музея Асхат Сайлау. Он же рассказал, что, согласно данным архива, в 1982 году эту старинную книжку в фонд музея передал ветеран системы образования региона Мыната Калдыбаев.

В 2005 году книгу отреставрировали и разместили в хранилище редких изданий и рукописей. И вот сейчас настал черед изучения этого экспоната, который написан на казахском языке арабской графикой и состоит из восьми разделов. Всего в ней собрано 66 стихотворений Абая, датируемых 1887–1893 годами. В последнем разделе представлен казахский перевод стихов русских поэтов – Пушкина, Крылова, Лермонтова, например, «Письмо Татьяны к Онегину» и басня «Ворона и лисица».

По предположению ученых, издание может быть сборником стихов Абая Кунанбаева, изданным в Казани в 1922 году. Его составителем был казахский поэт Бернияз Кулеев. Но уникальная вещь, часть страниц которой, кстати, разрушена, требует более тщательного изучения.