Вековая ценность

Общество
1
Марьяна Касимова

Редкую книгу стихотворений Абая изучают в Кызылординском областном историко-краевед­ческом музее.

фото из открытых источников

В хранилище музея ее обнаружил научный секретарь музея Асхат Сайлау. Он же рассказал, что, согласно данным архива, в 1982 году эту старинную книжку в фонд музея передал ветеран системы образования региона Мыната Калдыбаев.

В 2005 году книгу отреставрировали и разместили в хранилище редких изданий и рукописей. И вот сейчас настал черед изучения этого экспоната, который написан на казахском языке арабской графикой и состоит из восьми разделов. Всего в ней собрано 66 стихотворений Абая, датируемых 1887–1893 годами. В последнем разделе представлен казахский перевод стихов русских поэтов – Пушкина, Крылова, Лермонтова, например, «Письмо Татьяны к Онегину» и басня «Ворона и лисица».

По предположению ученых, издание может быть сборником стихов Абая Кунанбаева, изданным в Казани в 1922 году. Его составителем был казахский поэт Бернияз Кулеев. Но уникальная вещь, часть страниц которой, кстати, разрушена, требует более тщательного изучения.

#книга #Абай #стихотворения

Популярное

Все
Школьники не подвели
Первое «золото»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

Школьники не подвели
В ВКО назвали системные проблемы в привлечении гастарбайтер…
Заманчивые перспективы «оранжевого золота»
Без «парадного» подъезда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]