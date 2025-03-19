Венгерские инвесторы построят три завода

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Бек Нигметов

Крупнейший проект по строительству в Казахстане трех заводов по выпуску премиксов и комбикормов представила в Правительстве РК инвестиционная компания UBM Group из Венгрии.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, в рамках проек­та предлагается в течение
2025–2027 годов построить в нашей республике три завода общей производительностью 48 тыс. тонн премиксов и 300 тыс. тонн комбикормов в год. Кроме того, будут возведены лаборатория и тренинг-центр.

К слову, Казахстан сейчас импортирует комбикорма в объе­мах, превышающих 250 тыс. тонн. Новые заводы позволят обеспечить импортозамещение этой продукции.

Как отметил в ходе встречи с представителями венгерского бизнеса заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, обеспечение животноводства качественными кормами отечественного производства – одна из стратегических задач сельского хозяйства страны. С учетом старта в этом году программы по поддержке проектов развития животноводства, в том чис­ле по австралийскому методу, такие предприятия помогут удешевить производство мяса.

Со своей стороны представители UBM Group выразили высокую заинтересованность в создании новых производств в Казахстане. Для этого у компании есть необходимый опыт, мощности, современные технологии. Новые заводы будут строиться в Костанайской, Карагандинской областях и в городе Алматы.

#строительство #завод #комбикорм

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