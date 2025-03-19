Венгерские инвесторы построят три завода Статьи 19 марта 2025 г. 2:30 52 Бек Нигметов Крупнейший проект по строительству в Казахстане трех заводов по выпуску премиксов и комбикормов представила в Правительстве РК инвестиционная компания UBM Group из Венгрии. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, в рамках проекта предлагается в течение 2025–2027 годов построить в нашей республике три завода общей производительностью 48 тыс. тонн премиксов и 300 тыс. тонн комбикормов в год. Кроме того, будут возведены лаборатория и тренинг-центр. К слову, Казахстан сейчас импортирует комбикорма в объемах, превышающих 250 тыс. тонн. Новые заводы позволят обеспечить импортозамещение этой продукции. Как отметил в ходе встречи с представителями венгерского бизнеса заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, обеспечение животноводства качественными кормами отечественного производства – одна из стратегических задач сельского хозяйства страны. С учетом старта в этом году программы по поддержке проектов развития животноводства, в том числе по австралийскому методу, такие предприятия помогут удешевить производство мяса. Со своей стороны представители UBM Group выразили высокую заинтересованность в создании новых производств в Казахстане. Для этого у компании есть необходимый опыт, мощности, современные технологии. Новые заводы будут строиться в Костанайской, Карагандинской областях и в городе Алматы. #строительство #завод #комбикорм