Верховного муфтия переизбрали в Казахстане

Общество
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Сегодня в ходе Х Курултая мусульман Казахстана, который прошел в Астане, на должность председателя и Верховного муфтия была предложена кандидатура Наурызбай кажы Таганулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДУМК

Фото: muftyat.kz

Около 300 делегатов единогласно проголосовали за выдвинутую кандидатуру, переизбрав Наурызбай кажы Таганулы на должность Верховного муфтия. 

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в интервью журналистам отметил, что приложит все усилия, чтобы оправдать это доверие.

«У нас есть ряд запланированных мероприятий. Например, в 2025 году исполнится 35 лет с момента создания Духовного управления мусульман Казахстана как самостоятельного муфтията. В рамках юбилея я призываю всех объединиться и активно участвовать в выполнении множества запланированных благих дел», – сказал он. 

Отметим, что Наурызбай кажы Таганулы переизбран на должность председателя и Верховного муфтия во второй раз.

Наурызбай кажы Таганулы родился 13 марта 1977 года.

Образование:

В 1993-1997 гг. получил высшее образование в Исламском институте имени «Имама аль-Бухари» в городе Ташкент.

1999-2001 гг. проходил обучение в Исламском институте при ДУМК.

В 2009 году проходил повышение религиозного образования в Арабской Республике Египет.

В 2010 году окончил заочное отделение Казахского Национального университета имени Абая по специальности «История». 

В 2011-2013 гг. окончил магистратуру по специальности «Религиоведение» в данном университете.

С 2017-2020 гг. защитил степень доктора PhD по специальности «Исламоведение» в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак».

Трудовая деятельность:

В 1997-2006 гг. начал свою деятельность имамом в разных мечетях республики.

2006-2011 гг. - региональный представитель ДУМК в Карагандинской области, главный имам центральной мечети №1 г.Караганды.

2011-2013 гг. - главный эксперт Управления по связям с религиозными объединениями в Агентстве по делам религий РК.

2013-2018 гг. - первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по г.Астана, главный имам центральной мечети «Нур-Астана».

2018 г. июль-октябрь - первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, региональный представитель ДУМК в Туркестанской области.

С октября 2018 г. первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по городу Астана, главный имам республиканской мечети «Хазрет Султан».

7 февраля 2020 года на IX внеочередном Курултае мусульман Казахстана, которое состоялось в Астане, был избран Верховным муфтием.

26 декабря 2024 года переизбран на должность председателя ДУМК, Верховного муфтия на X Курултае мусульман Казахстана.

#религия #верховный муфтий

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