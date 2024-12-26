Верховного муфтия переизбрали в Казахстане

Сегодня в ходе Х Курултая мусульман Казахстана, который прошел в Астане, на должность председателя и Верховного муфтия была предложена кандидатура Наурызбай кажы Таганулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДУМК
Около 300 делегатов единогласно проголосовали за выдвинутую кандидатуру, переизбрав Наурызбай кажы Таганулы на должность Верховного муфтия.
Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в интервью журналистам отметил, что приложит все усилия, чтобы оправдать это доверие.
«У нас есть ряд запланированных мероприятий. Например, в 2025 году исполнится 35 лет с момента создания Духовного управления мусульман Казахстана как самостоятельного муфтията. В рамках юбилея я призываю всех объединиться и активно участвовать в выполнении множества запланированных благих дел», – сказал он.
Отметим, что Наурызбай кажы Таганулы переизбран на должность председателя и Верховного муфтия во второй раз.
Наурызбай кажы Таганулы родился 13 марта 1977 года.
Образование:
В 1993-1997 гг. получил высшее образование в Исламском институте имени «Имама аль-Бухари» в городе Ташкент.
1999-2001 гг. проходил обучение в Исламском институте при ДУМК.
В 2009 году проходил повышение религиозного образования в Арабской Республике Египет.
В 2010 году окончил заочное отделение Казахского Национального университета имени Абая по специальности «История».
В 2011-2013 гг. окончил магистратуру по специальности «Религиоведение» в данном университете.
С 2017-2020 гг. защитил степень доктора PhD по специальности «Исламоведение» в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак».
Трудовая деятельность:
В 1997-2006 гг. начал свою деятельность имамом в разных мечетях республики.
2006-2011 гг. - региональный представитель ДУМК в Карагандинской области, главный имам центральной мечети №1 г.Караганды.
2011-2013 гг. - главный эксперт Управления по связям с религиозными объединениями в Агентстве по делам религий РК.
2013-2018 гг. - первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по г.Астана, главный имам центральной мечети «Нур-Астана».
2018 г. июль-октябрь - первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, региональный представитель ДУМК в Туркестанской области.
С октября 2018 г. первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по городу Астана, главный имам республиканской мечети «Хазрет Султан».
7 февраля 2020 года на IX внеочередном Курултае мусульман Казахстана, которое состоялось в Астане, был избран Верховным муфтием.
26 декабря 2024 года переизбран на должность председателя ДУМК, Верховного муфтия на X Курултае мусульман Казахстана.