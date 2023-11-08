Верховный комиссар ООН лично проверяет доставку гумпомощи в Газу

По его словам, "наземный переход "Рафах" является единственными "воротами жизни" для палестинцев сектора Газа"

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк прибыл на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта с сектором Газа, где проконтролировал отправку очередной автоколонны с гуманитарной помощью жителям палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Тюрк "лично проверил несколько грузовиков с помощью палестинцам Газы, направляющихся через КПП "Рафах" в палестинский сектор".

Верховный комиссар ООН указал, что, по его словам, "наземный переход "Рафах" является единственными "воротами жизни", доступными сейчас для палестинцев сектора Газа".

Тюрк поблагодарил египетские власти "за усилия по транспортировке гуманитарной помощи населению палестинского сектора" и подчеркнул "необходимость скорейшего прекращения насилия в Газе".

Он также сообщил, что из Египта направится в Иорданию, чтобы "активизировать усилия по предоставлению экстренной помощи населению сектора".

Ранее глава отделения Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Халед Заид сообщил, что минувшим вечером через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в сектор Газа была отправлена 81 машина с гуманитарными грузами, сегодня к отправке подготовлены еще 60 грузовиков. Всего, по данным Заида, до настоящего времени в сектор Газа въехало 650 машин с помощью жителям палестинского анклава.

Также почти 100 грузовых самолетов с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа приземлились в аэропорту египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова.