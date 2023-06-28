Верховный муфтий обратился к казахстанцам

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"Приобретайте не имущество, а благословение": Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы пояснил значение праздника Курбан айт.

"Одним из благородных действий, которое нужно совершать во время Курбан айта, является получение благодарности и благословения от старших и людей, которые нуждались в помощи. Вот почему мусульманин с искренними намерениями совершает жертвоприношение в святой день, раздает мясо жертвы нуждающимся, инвалидам и сиротам, многодетным семьям, старается получить от них благодарность.

В этой связи я призываю всех предпринимателей страны предлагать оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, и делать скидки на продукты питания, которые люди потребляют каждый день. Важно не забывать, что основная цель Курбан айта – формирование у мусульман нравственных ценностей, таких как взаимная доброта, щедрость, благотворительность, довольство. Призываю всех совершать больше благих дел в Курбан айт и получить благодарность мусульман", - призвал Наурызбай кажы.

В этом году церемония жертвоприношения пройдет в офлайн- и онлайн- форматах.

Духовное управление мусульман Казахстана в целях создания благоприятных условий для жителей города запустило сайт qurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения.