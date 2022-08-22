Вернуть степям первозданность

Масштабной переработкой промышленных отходов по европейским технологиям ТОО «ERG Recycling» занимается третий год. Вторично полученные материалы успешно коммерциализирует, параллельно разрабатывая экотехнологии на научной основе.

– Полученные вторичные материалы мы продаем не только на внутреннем рынке, но и в Китай, Россию, Узбекистан, тем самым вышли на международный уровень. Первое направление нашей стратегии комплексной переработки промышленных отходов – геологоразведка, она предполагает поиск и разведку того, что накапливалось в течение десятилетий и что можно и нужно «вернуть в жизнь», – объясняет директор компании Михаил Этлин.

Сейчас в разработке у компании около двадцати промышленных проектов, один из них предполагает частичную ликвидацию отвалов Донского ГОКа, доставшихся в наследство еще с советских времен. Обнаружены большие объемы рудных материалов с неизвлеченными полезными компонентами, брошенными во вскрышных и некондиционных отвалах. Эти массивы породы с достаточными содержаниями минеральных ископаемых уже лежат на поверхности, их следует вовлечь в горно-металлургический цикл.

За активной «добычей» следует переработка забалансовых отвалов с извлечением из них полезных компонентов. На примере участков ТНК «Казхром» это хромовая руда и хромовый концентрат. Полученный концентрат не уступает по качеству вырабатываемому из добытых руд. Он также направляется в печи Актюбинского или Аксуского заводов ферросплавов, где из него получают железистые сплавы, применяемые как добавка для повышения прочности марок инженерной стали.

– Так из вторичных переработчиков мы превращаемся и в поставщика сырья. Во многих странах переработчики металлургических отходов поддерживаются на законодательном уровне – полученные ими вторичные материалы имеют постоянный спрос. Закон обязывает использовать определенный процент таких материалов в дорожном и гражданском строительстве. Строительные компании стоят в очереди на приобретение вторичных материалов у металлургических предприятий. Таким образом, у многих заводов даже нет собственных полигонов. Им нечего хранить.

И это самый правильный подход, который позволяет заботиться о будущих поколениях так, чтобы они не жили в окружении растущих гор из отходов. И мы намерены внести свой вклад в это общее дело, – заявляет руководитель ТОО «ERG Recycling».

За два с половиной года проведены десятки испытаний во всевозможных лабораториях в Казахстане и за рубежом на токсичность, инертность, аморфность каждого полученного нами материала. Научно-исследовательские институты подтвердили возможность и необходимость применения вторичных материалов.

В итоге, если в 2020 году объем проданного нами шлакового щебня составил 250 тысяч тонн, то в 2021 году – 350 тысяч, а за полгода 2022 года реализовано уже более 300 тысяч тонн, что дает уверенность в том, что за год превысят показатель в 500 тысяч тонн. Положительная динамика наглядно показывает огромную потребность в инертных материалах, вскоре товарищество может выйти на миллионный показатель. И это только первый передел так называемых «хвостов» и отвалов. Второй передел – строительство на площадке Актюбинского завода ферросплавов предприятия по выпуску бетона, работающего на основе инертных материалов. Продукция сертифицирована, бетонные смеси также пользуются большим спросом. Далее следует выпуск различных брикетов, ФБС-блоков (фундаментных блоков стеновых), плит и других стройматериалов, что гарантирует «нулевые» остатки отходов.

– Как бы это ни звучало странно, мы берем отходы и в конце передела получаем товарный продукт. Все использовано. В этом и заключается комплексный подход к переработке отходов. Подобного, к сожалению, я не увидел еще где-то в Казахстане. За прошлый год мы переработали более миллиона тонн отходов. Эта огромная цифра свидетельствует о масштабах невероятно полезной и экономически оправданной деятельности, – с гордостью подчеркнул Михаил Этлин.

Прерванный полет… пыли

На АктЗФ долгое время были проблемы с пылением, город это видел и чувствовал. Вредоносный процесс удалось сократить в разы при поддержке ученых, разработавших специальные реагенты. «Схватывать» пыль, не давая ей парить в воздухе, позволяет специально разработанная технология.

Смесь определенных солей смешивается в нужных пропорциях с водой. И это не клей. Чтобы понять, о чем речь, следует вспомнить, как выглядит растрескавшаяся поверхность Сахары. Реагент образовывает корку, которая не разрушается в течение года. Примечательно, что научная мысль не стоит на месте, в Павлодаре на золоотвалах применяются био-смесевые реагенты, в Актобе для снижения эмиссий – минеральные реагенты природного происхождения. Отсюда напрашивается вывод о том, что компания серьезно вознамерилась вернуть Казахстану первозданность его степей, очистив их от промышленных отвалов.

…Каждое буднее утро у КПП № 5 Актюбинского завода ферросплавов очереди грузовиков. Ровно в восемь открываются ворота, и один за другим они въезжают на территорию. К этой веренице присоединяемся и мы в сопровождении операционного директора товарищества Руслана Ибраева.

Сразу убеждаемся: площадь постоянно увлажняется, как того требуют санитарные нормы. Потому и стало возможным взять интервью, не воспользовавшись ни респиратором, ни маской…

– Мы нацелены охватить весь сегмент щебня, он пригоден для создания основания автодорог, возведения жилья, производства товарного бетона, фундаментных блоков, плит перекрытия и аэродромных плит. Строительный сезон короткий – с весны до ноября. Наш щебень качественный, приемлем по цене: одну тонну продаем за двести тенге. Один КамАЗ обходится покупателю приблизительно в 2 000 тенге, доставка – намного дороже.

Среди постоянных заказчиков – дорожно-строительные компании и физические лица не только Актюбинской области, но и Атырауской, Западно-Казахстанской.

В сезон ежедневно автомашинами вывозится по 4–5 тысяч тонн. Также в день с территории завода отгружается до 20 вагонов и до 40 вагонов – с железнодорожного тупика, – делится Руслан Ибраев. Сбыт здесь наладили по методу «одного окна»: сразу оформляют документы и выдают пропуск на завод.

– Наше сырье экологически чистое, чтобы не было сомнений в его безопасности, мы провели испытания на радионуклиды, дозиметрический контроль, у нас имеются протоколы на все виды щебня, подтверждающие документы аккредитованных лабораторий – как государственных, так и частных. Некоторые эксперты, аудиторы приезжают сюда, чтобы на месте произвести отбор по своим методикам, – добавляет операционный директор.

Также он поделился некоторыми перспективами производства. Так как АктЗФ является стратегическим объектом, по соседству оформлен земельный участок, куда переедет торговая площадка. Оттуда вскоре автомобили начнут вывозит щебень. Обслуживание станет намного проще и быстрее. На новом участке уже установлены весы, касса.

Теплица вместо свалки

Откликнувшись на призыв Касым-Жомарта Токаева ликвидировать несанкционированные свалки мусора в населенных пунктах, руководство ТОО «ERG Recycling» вышло со своей инициативой на администрацию Актобе. В пилотный проект превратилась идея по ликвидации стихийного карьера строительного песка, что в 500 метрах от села Сазда, оказавшегося в границах областного центра. Карьер давно исчерпал свои возможности и постепенно стал превращаться в несанкционированную мусорную свалку, что постоянно и фиксирует космический мониторинг «Ғарыш сапары».

– Прежде с карьером не было проблем, так как это было малолюдное место. Сейчас вокруг формируются жилые массивы «Сазды», «Сазды-2», «Бауырлас­тар-1, 3, 4, 5» с населением почти в десять тысяч человек. Численность новых жителей округи только растет, и мы наблюдаем, как карьер постепенно превращается в огромный полигон отходов. За лесопосадками не видно, что здесь творится, это удобно, особенно для тех, кто вечерами сбрасывает здесь бытовые отходы, строительные материалы. В апреле к нам со своим проектом обратилось руководство товарищества, для осуществления инвестиционного проекта выделено 15 гектаров, – разъясняет ситуацию заместитель акима района «Астана» города Актобе Алмас Жаксылыков.

Два месяца проводилась работа с населением, владельцев участков предупреждали, что городской полигон ТБО принимает мусор бесплатно. Соседям можно договориться и на одном автотранспорте отвезти туда накопленный мусор. Но все оказалось безрезультатно, поэтому теперь решено патрулировать местность. Злостных нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Заместитель акима добавил, что только две недели назад здесь навели чистоту. ТОО «ERG Recycling» привлекло к экологической акции не только собственные силы, но и местных активистов, экологов. Вместе они собрали и рассортировали мусор на пластик, металл, стекло и утилизировали на полигоне. Установили баннер с призывом сохранять порядок и с предупреждением об ответственности за нарушение закона. Но к моменту нашего приезда плакат уже был сорван и путь к дальнейшему захламлению открыт. Кругом валялись шкуры животных, медицинские шприцы, детские памперсы, арбузные корки – перечислять то, что свозит сюда местное население, можно долго. Рядом пасся табун лошадей...

– В середине июня мы провели предварительные общественные слушания по проекту «Организация процесса транспортировки и размещения щебня, бутового камня на несанкционированной свалке «Саздинское» для последующей ее рекультивации». Участники с пониманием отнеслись к нашим планам, поддержали задумку. Но затем стало происходить непонятное. Активизировались блогеры, они приняли прямо противоположную позицию, стали препятствовать воплощению в жизнь хорошей идеи, – с недоумением отмечает Руслан Ибраев.

На первом этапе товарищество приступает к полной утилизации мусора как внутри карьера, так и на прилегающей территории. После карьер будет ликвидирован. Почву обезопасят геомембраной. Предстоят большие земляные работы. Готовится проект по рекультивации с использованием отсева, бутового камня и щебня от АктЗФ. Проект второго этапа разрабатывается совместно с департаментом экологии с учетом замечаний и предложений местных жителей. В будущем территория станет зоной «зеленых» технологий, в планах – строительство здесь теплицы. Реализация проекта в целом рассчитана на три года, поделился Руслан Ибраев.

Более обобщенно и масштабно атмосферу происходящего передал директор ТОО «ERG Recycling» Михаил Этлин.

– Проблема актуальна для всей республики. Мы вышли с нашим социально важным предложением к акимату и готовы предоставлять наши инертные материалы безвозмездно. Подписаны меморандумы, соглашения. Люди нас поддержали, но неожиданно для нас обнаружилось несколько недовольных, которые свои личные интересы поставили выше народных.

Дезинформируют местное население. Как будто не замечают органического мусора в пятистах метрах от поселка. Неизвестно, какая инфекция, заразные заболевания могут там быть. Хорошая инициатива, полезная для общества, губится непонятными личностями, и никто не выступает им оппонентами, – глубоко обеспокоен директор ТОО.

Подозрение оправданно. Тому есть объяснение. Заместитель акима района «Астана» Алмас Жаксылыков корень проблемы видит в позиции тех, кто строится. Только в «Бауырластар-3» выдано 1 042 участка, строительство идет активно, оно не обходится без песка, глины, которые находятся в двух шагах. Люди привыкли пользоваться бесплатно природными недрами, кто-то, не имея лицензии, умудряется даже зарабатывать на продажах. Вырыт огромный котлован, происходит эрозия почвы.

– Я хочу призвать население области и республики заняться восстановлением природы вместо того, чтобы взрывать и выкапывать там, где уже все давно добыто, все уже лежит на поверхности... Давайте работать с переработанными материалами. Нужно вовлекать их в производство, чистые и сертифицированные щебень и песок. Это касается и соседей саздинского карьера, – заключил Михаил Этлин.