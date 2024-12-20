Въезд в нацпарк «Бурабай» подорожает в 2025 году

В Дирекции Государственного национального природного парка «Бурабай» напомнили о повышении тарифов для туристов с 2025 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2025 года (1 МРП = 3 932 тенге) плата за въезд составит:

- легковой автомобиль – 0,3 МРП (1180 тенге);

- микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль – 1 МРП (3932 тенге);

- автобус до 32 мест – 2 МРП (7864 тенге);

- автобус свыше 32 мест – 3 МРП (11796 тенге).

Въезд на территорию нацпарка обойдется в будние дни в 0,3 МРП (1 107 тенге), а в выходные и праздники - 0,4 МРП (1 476 тенге) с человека.

Освобождены от платы за въезд на территорию природоохранного учреждения: