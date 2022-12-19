В колониях Казахстана не останется "слепых зон"

Во всех исправительных учреждениях Казахстана до конца 2023 года появится видеонаблюдение. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК Роман Теленьков в ходе брифинга ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Спикер отметил, что в этом году сплошным видеонаблюдением будут охвачены 62 из 78 учреждений. Уже установлено более 28 тысяч видеокамер, что полностью исключает наличие в колониях "слепых зон".

"Внедрение видеомониторинга по оставшимся 16 учреждениям планируется завершить до конца 2023 года. Система искусственного интеллекта в системах видеонаблюдения позволяет не только идентифицировать личность или транспорт, но и выявить совершаемое правонарушение.

В Комитете уголовно-исполнительной системы создан ситуационный центр, в который будут транслироваться видеозаписи со всех подразделений. Это позволит контролировать деятельность учреждений и получать сведения о нарушениях. На сегодняшний день часть из них уже подключена к центру.

Параллельно обеспечивается возможность удаленного просмотра видеоизображений для надзирающих прокуроров", – дополнил Теленьков.

Кроме того, в ситуационный центр будут выведены системы мониторинга состояния активности подавителей сотовой связи и установок досмотра человека и грузов.