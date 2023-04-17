Виктор Ионенко стал акимом Рудного

Акимом города Рудного назначен Виктор Ионенко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Костанайской области.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

Ионенко Виктор Николаевич родился в 1970 году в Костанайской области.

В 1992 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка совхоза Николаевский Тарановского района Костанайской области.

С 2010 по 2020 год – аким Денисовского района, директор ТОО «АиФ», ТОО «Костанайстройтехнологии», аким Мендыкаринского, Карасуского районов Костанайской области.

С сентября 2020 по июль 2022 года работал заместителем акима Костанайской области.

С февраля 2023 года был заместителем акима, исполняющим обязанности акима Рудного.