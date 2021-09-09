​Виновные понесут наказание

В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что «страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков…» и поручил «правоохранительным органам поставить мощный зас­лон на пути распространения этой заразы среди наших граж­дан, особенно среди молодежи».

В регионе этому вопросу уделяется особое внимание, ведь не секрет, что именно в Южном Казахстане встречаются большие заросли дикорастущей конопли, которая служит сырьем для заготовки наркотических веществ каннабисной группы. Для снижения наркопреступности стражи правопорядка регулярно проводят специальные рейды, проверку автомобилей на трассах и не только. Тем более что, как показывает практика, в прошлом году наркотики каннабисной группы шуского происхождения изымались практически во всех регионах страны.

Как выяснилось, в департаменте полиции области разработаны маршруты патрулирования с учетом местности и проселочных дорог, которые могут быть использованы злоумышленниками при транспортировке каннабиса. Для выявления мест культивирования наркосодержащих растений осуществляется воздушная разведка с привлечением сил и средств специального назначения МВД и Национальной гвардии РК.

Еще весной за пять дней оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» полицейские региона выявили 28 наркоправонарушений, из них 11 уголовных преступлений, в том числе один факт по статье 297 УК РК (незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Один случай зарегистрирован по статье 303 части 1 УК РК (нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами), а 9 уголовных проступков – по статье 296 частям 1–3 УК РК (немедицинское потребление наркотических средств в общественных местах; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств).

Из 17 остальных правонарушений административного характера 11 фактов зафиксированы по статье 426 части 1 КоАП РК (нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники) и 6 случаев по статье 427 части 1 КоАП РК (нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров). Всего по области проверены 85 аптек и 8 объектов, имеющих лицензию на работу с наркотическими и психотропными средствами и прекурсорами (2 завода, промышленный склад и 5 объектов здравоохранения).

– За время ОПМ «Допинг» из незаконного оборота изъято более 808 килограммов различных прекурсоров, из них 74 килограмма ацетона, около 33 килограмма соляной кислоты и почти 700,5 килограмма серной кислоты, изъяты 410 таблеток и 55 ампул, с веществом, наносящим вред организму человека, – сказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области полковник полиции Аскар Джумабеков.

По его словам, свои положительные результаты дает и начавшееся в июне оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021». В самом начале операции для недопущения заготовки наркотических средств на 5 га предпесковой территории Шуского района путем скашивания с последующим сжиганием сотрудниками полиции уничтожено более 1 т 780 кг дикорас­тущей конопли. Через некоторое время на 5,5 га Меркенского райо­на ликвидировано еще около 5,1 т наркосодержащего растения. Всего с начала проведения профилактического мероприятия уничтожено свыше 35 т дикорастущей конопли.

Правда, этого, вероятно, все еще недостаточно, поскольку охотники быстрой наживы каждый раз находят другие места произрастания сырья. Ведь правонарушения, зарегистрированные по статье 296 части 4 Уголовного кодекса РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере), продолжаются. К примеру, в Таразе задержан 48-летний местный житель, у которого в ходе обыска по месту проживания обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана высушенная» общей массой более 5 кг, а в предпесковой зоне Шуского района в руки полицейских попался 47-летний житель города Шу, у которого в полиэтиленовом пакете было 2 кг такого же вещества.

Еще один случай зафиксирован в городе Каратау. У местного жителя при санкционированном обыске по месту жительства на летней кухне в трехлитровых стеклянных банках обнаружена та же высушенная марихуана общим весом 1 кг 123 г. А на автодороге Шу – Кордай была остановлена автомашина марки «Ауди», в которой у трех жителей Кордая полицейские обнаружили 2 мешка марихуаны общим весом около 16,5 кг.

Еще двоих искателей легких денег схватила полиция в Шуском районе. Ими стали местные жители в возрасте 61 и 27 лет. При них обнаружена марихуана общим весом около 30 кг, что приравнивается примерно к более 300 тыс. доз и оценивается в 3 млн тенге. В свою очередь 20-летний житель города Шу пытался утаить 42,5 кг марихуа­ны, что, по словам полицейских, составляет более 400 тыс. доз. Молодой нарушитель пойман в ходе ОПМ в 3 км от села Тасоткель.

Аскар Джумабеков напомнил, что за совершение подобного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Также партия гашиша изъята у другого шусца. На автодороге Кайнар – Кордай блюстители закона остановили автомашину марки Chevrolet, в ходе обыска которой у 44-летнего пассажира служебная собака обнаружила около 3 кг наркотиков. По предварительной оценке, на черном рынке этот запас стоит около 1,5 млн тенге. Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта).

3 тыс. доз более тяжелого наркотика пытался продать и 46-летний таразец. В его спальне обнаружено свыше 210 г героина. Стои­мость изъятого запрещенного вещества равна примерно 8 млн тенге. По словам полковника полиции Аскара Джумабекова, за это предусмот­рено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Явным «фаворитом» в незаконном деле стал опять же житель города Шу, у которого изъято 7 млн (!) доз наркотиков. На днях он был задержан в предпесковой зоне Шуского района в 2 км от крестьянского хозяйства во время заготовки наркотических средств. У 47-летнего мужчины обнаружено 600 кг марихуаны, стоимостью около 60 млн тенге.

В свою очередь 55-летний житель областного центра решил вовсе никуда не ездить и спокойно выращивать наркосодержащее растение у себя дома. При обыске стражи правопорядка обнаружили в огороде задержанного 104 куста индийской конопли, где налицо были приз­наки культивирования. Таразец дал признательные показания, и по факту начато досудебное расследование по статье 300 части 1 УК РК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества).

Как сообщили в областном департаменте полиции, за это ему грозит наказание в виде штрафа до 2 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Как стало известно, в течение последних нескольких лет в южных регионах страны стабильно выявляются и пресекаются попытки организованных преступных групп наладить культивирование индийской конопли, из которой изготавливается марихуана с повышенным содержанием тет­рагидроканнабинола.

Борьба с наркоторговлей ведется и через социальные сети. Совместно с Таразским городским молодежным ресурсным центром полицейскими проведен конкурс в онлайн-режиме на лучшую публикацию антинаркотического содержания. Таким образом решено привлечь внимание молодежи к проблеме наркомании и торговли запрещенными средствами, а также к вопросу формирования здорового образа жизни.

Вместе с тем со стен зданий областного центра в рамках акции «Тараз против наркотиков» активно удаляются наркограффити. С начала года волонтерами движения «Сұңқар», работниками коммунального предприятия «Жасыл ел – Тараз» и полицейскими ликвидировано более 730 надписей, содержащих кодовые слова и контактные номера, а также рекламирующих сайты по продаже запрещенных веществ.

Кроме того, жамбылскими стражами порядка посредством мониторинга сети Интернет установлено 35 веб-сайтов, которые функционировали в приложении Telegram. В нас­тоящее время данные каналы заблокированы, проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к размещению сайтов и надписей.

– За нанесение граффити-надпи­сей и распространение в сети Интернет указанных сведений предусмотрено наказание по статье 299-1 УК РК (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров). По части 1 предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет, по части 2 – от 3 до 6 лет. Лица, делающие закладки с наркотиками, несут ответственность как за сбыт наркотических средств и будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 297 УК РК, где предусматривается уголовная ответственность от 5 до 20 лет лишения свободы, а за сбыт наркотических средств в общеобразовательных учреждениях – до пожизненного заключения, – объяснил Аскар Джумабеков, который заверил, что ни один факт не останется без внимания, и виновные понесут соответствующее содеянному наказание.