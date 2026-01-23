Злоумышленники начали предлагать казахстанцам бесплатный доступ к популярным книгам через ботов

Закон и Порядок
86
Дана Аменова
специальный корреспондент

Генпрокуратура выявила новую схему взлома Telegram-аккаунтов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Костанайской области

По данным зарубежным СМИ, мошенники под видом бесплатных электронных книг распространяют в Telegram вредоносные файлы.

«Схема обмана предельно проста: Вы получаете сообщение в Telegram о доступе к большой библиотеке книг без ограничений. После запроса необходимого издания, бот, имитируя реальный сервис, создает краткое описание сюжета книги, но вместо чтения или загрузки книги, направляет Вам вирусный файл под видом «специального приложения». Установка файла влечет критические последствия: кража паролей и денег, доступ к перепискам и фотографиям, удалённое управление смартфоном и потеря личных данных», – говорится в тексте обращения. 

Там же напомнили, что установка сторонних приложений из неофициальных источников может привести к негативным последствиям. Соблюдение правил кибергигиены и личная бдительность остаются ключевыми мерами защиты от подобных угроз.

#Генпрокуратура #взлом #вирус #обложка #Telegram-аккаунты

