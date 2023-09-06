Вице-премьер ответил на вопрос о возможности бесплатного отдыха казахстанцев в отеле Rixos Beldibi в Турции

Фото: rixos.com

Вице-премьер - министр финансов Ерулан Жамаубаев в интервью в Мажилисе ответил на вопрос журналистов о возможности отправлять казахстанцев на отдых в отель Rixos Beldibi в Турции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, что отель Rixos Beldibi в Турции сейчас полностью принадлежит Казахстану, а именно - управлению делами президента. Между тем, отель выставлен на международные торги.

Как сообщил Ерулан Жамаубаев, пока желающих приобрести отель нет.

«Есть определенные процедуры электронной торговли. Пока покупателя нет», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности отправлять бесплатно на отдых в отель казахстанцев, например, шахтеров на оздоровление, глава Минфина пообещал принять этот вопрос к сведению и при этом рассмеялся.

«Предложение принято, рассмотрим», - сказал он.

Вице-премьер призвал снизить ожидания от отеля, имеющего статус пятизведочного. По его словам, за годы простоя отель морально и физически устарел.

«Если кто-то видел, пятизвездочным отелем он был в своё время, когда его только построили. Но со временем любое здание устаревает и морально, и физически. Иногда бывает легче построить новый отель, чем отремонтировать. Я лично не посещал этот отель, скорее всего потребуются большие средства на ремонт, иначе любой инвестор купил бы. Если даже мы найдем такое решение - отправлять туда на отдых наших людей, казахстанцев, насколько это будет привлекательно для них? Это же индустрия целая, конкуренция. А так в убыток просто направлять, чтобы люди отдыхали, совсем нецелесообразно», - пояснил Жамаубаев.

На предположение журналистов о том, что некогда пятизвездочный отель стал двухзвездочным, Ерулан Жамаубаев сказал, что вопрос нуждается в изучении.

«Надо смотреть, провести инвентаризацию, может легче продать уже», - сказал он, правда уже без смеха.

Как пишет Protenge, гостиница Rixos Beldibi была построена в Турции на казахстанские деньги. В 2021 году отель хотели приватизировать, но в этом году выяснилось, что его убрали из планов приватизации. Об этом сообщили в управлении делами президента Казахстана.

«Решение об исключения Rixos Beldibi из списка приватизированных объектов было обусловлено необходимостью исполнения принятых обязательств в рамках международного соглашения – протокола между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о передаче в пользование Казахстанцу собственности, находящейся в уезде Кемер провинции Анталия, совершенный в Анкаре 13 декабря 1993 года»,- сообщили подчиненные Касым-Жомарта Токаева.

В издании сообщают, что в рамках данного соглашения нет прямого указания о том, что Казахстан не имеет права приватизировать отель. Однако в документе указано, что республика обязана будет безвозмездно отдать Турции все здания, которые расположены на арендуемой территории, но только после того, как закончится срок аренды. При этом истекает он лишь через 49 лет с 2007 года. То есть в 2056 году Казахстан обязан будет подарить Rixos Beldibi Турции.

По подсчетам журналистов, в строительство отеля Казахстан вложил в 2001 году около 1,7 млрд тенге (11 млн долларов по курсу 150 тенге за доллар). Позже выяснилось, что на 2020 год республика не смогла ни вернуть, ни приумножить свои инвестиции.

«Доходы от доверительного управления указанной инвестиционной недвижимости (это так называют Rixos Beldibi) поступают в установленном порядке в доход государства», - сообщили в управлении делами президента РК.

По последним отчетам, в 2021 году Казахстан получил минус 1,3 млрд тенге (2,8 млн долларов) от инвестиционной деятельности отеля Rixos Beldibi, а в 2022 году - уже минус 1,5 млрд тенге (3,3 млн долларов).