Вице-премьер посетил крупные предприятия Акмолинской области

Поездки, Правительство, Экономика
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В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин посетил ряд инфраструктурных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Одним из пунктов посещения стал маслоэкстракционный завод «Бота-2015», специализирующийся на изготовлении прессованных растительных масел. Этот крупный высокотехнологичный завод по переработке сои, подсолнечника, рапса мощностью 600 тонн сырья в сутки был запущен в 2022 году.  Процесс получения масел полностью автоматизирован, его обеспечивают 68 человек. Сегодня нерафинированное масло направляется на внутренний рынок Казахстана и на экспорт (в основном в Китай).  

Серик Жумангарин предложил рассмотреть возможность налаживания производства, дальнейшей переработки масла, рафинации и выхода на рынки сбыта.

Во время посещения мясоперерабатывающего комбината Kaz Beef Processing гендиректор Kusto Agro Азамат Орумбаев поднял вопрос о возможности открытия экспорта мясной продукции. У компании есть контракты с крупнейшими российскими дистрибьюторами, предприятие готово развиваться дальше, но нужны экспортные рынки сбыта. Из-за ветеринарных ограничений, нет возможности продавать живой скот и животноводческую продукцию на экспорт в РФ, Европу, Китай.

По данным Министерства сельского хозяйства, уже направлено досье в Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) на восстановление статуса благополучия страны с вакцинацией по ящуру. Предварительно МЭБ планирует в феврале и марте этого года провести инспекцию северо-западных и центральных областей на соответствия требованиям бюро.

Серик Жумангарин также посетил завод по производству полипропиленовой тары «Асыл-Арман» (Новопэк) - лидера страны по производству мешкотары из полиэтилена и полипропилена. Предприятие входит в пятерку крупнейших компаний по Таможенному союзу, обеспечивает работой 800 специалистов. Круглосуточное производство обеспечивает выпуск до 10 млн штук мешков и до 250 тыс. биг-бэгов в месяц.

Жумангарин также ознакомился с деятельностью сервисного центра по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники John Deere, на базе которого обсуждены актуальные вопросы отрасли.  

Рабочая поездка завершилась посещением старейшего предприятия по производству молочной продукции, которое сохранило технологию и традиции в производстве экологичной и качественной продукции — Акмолинского гормолзавода. Предприятие производит 11 тонн молока, 511 тонн кисломолочной продукции, 406 тыс. тонн сливочного масла в год.  

В пресс-службе премьера отметили, что продукция гормолзавода полюбилась и востребована в столице и других регионах республики. Ее охотно покупают в ближайших регионах Российской Федерации. Агропредприятия Акмолинской области стремятся к развитию, 12 заводов уже подали заявки в акимат на участие в отборе для получения льготного кредитования для строительства или расширения молочно-товарных ферм.

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