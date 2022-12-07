Вице-премьер провел совещание по вопросам реализации Программы действий Правительства на уходящий год

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросу исполнения Плана мероприятий по реализации Программы действий Правительства на 2022 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В совещании приняли участие руководители министерств.

Участники обсудили ход исполнения пунктов Плана мероприятий.

Подводя итоги обсуждения, Ерулан Жамаубаев поручил заинтересованным государственным органам взять данный вопрос на особый контроль и до конца текущего года обеспечить исполнение пунктов Плана мероприятий.