Владелец теплицы подозревается в незаконной врезке в газовую трубу

Попытка коммунальщиков провести проверку на объекте вызвала неожиданное сопротивление со стороны владельца. Работников Сарыагашского газового хозяйства на территорию теплицы попросту не пустили.

Поставщик газа обратился в отдел полиции Сарыагашского райо­на, попросив помочь попасть на территорию и провести инспек­цию.

На следующий день специалис­ты газоснабжающей организации снова вернулись в теплицу, но уже с представителями отдела полиции Сарыагашского района. И сразу стала ясна причина, по которой коммунальщиков не желали видеть на огороде под пленкой.

В теплице было жарко, а обогревалась она… природным газом. По результатам совместной проверки был обнаружен факт самовольного подключения к действующему газопроводу высокого давления Ду-108 мм от ГРС «Сарыагаш». Оказалось, что на объекте установлены четыре действующие самодельные горелки. Диаметр газопровода в точке подключения – 57 мм, давление газа в точке подключения – высокое.

Сейчас выясняются все обстоятельства самовольного подключения к газовой трубе.