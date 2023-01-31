Владелец теплицы подозревается в незаконной врезке в газовую трубу
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Любовь Дмитриева, Туркестанская область
Специалисты Туркестанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» заинтересовались, почему давление газа в газопроводе от ГРС «Сарыагаш» до территории одного из крестьянских хозяйств находится на стабильном уровне, а после значительно снижается. Это было непонятно, учитывая, что с 2017 года предприниматель перестал быть абонентом газоснабжающей организации, перейдя на альтернативный вид топлива.