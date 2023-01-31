Владелец теплицы подозревается в незаконной врезке в газовую трубу

Общество
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Любовь Дмитриева, Туркестанская область

Специалисты Туркестанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» заинте­ресовались, почему давление газа в газопроводе от ГРС «Сары­агаш» до территории одного из крестьян­ских хозяйств находится на стабильном уровне, а пос­ле значительно снижается. Это было непонятно, учитывая, что с 2017 года предприниматель перестал быть абонентом газоснабжающей организации, перейдя на альтернативный вид топлива.

Попытка коммунальщиков провести проверку на объекте вызвала неожиданное сопротивление со стороны владельца. Работников Сарыагашского газового хозяйства на территорию теплицы попросту не пустили.

Поставщик газа обратился в отдел полиции Сарыагашского райо­на, попросив помочь попасть на территорию и провести инспек­цию.

На следующий день специалис­ты газоснабжающей организации снова вернулись в теплицу, но уже с представителями отдела полиции Сарыагашского района. И сразу стала ясна причина, по которой коммунальщиков не желали видеть на огороде под пленкой.

В теплице было жарко, а обогревалась она… природным газом. По результатам совместной проверки был обнаружен факт самовольного подключения к действующему газопроводу высокого давления Ду-108 мм от ГРС «Сарыагаш». Оказалось, что на объекте установлены четыре действующие самодельные горелки. Диаметр газопровода в точке подключения – 57 мм, давление газа в точке подключения – высокое.

Сейчас выясняются все обстоятельства самовольного подключения к газовой трубе.

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