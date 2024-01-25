В интервью газете «Egemen Qazaqstan» Президент Касым-Жомарт Токаев дал глубокий анализ всех знаковых для Казахстана событий последних лет. Он отметил также роль литературы, культуры, искусства и исторической науки в формировании современного казахстанского общества.

В числе первостепенных и важнейших вопросов сегодняшнего дня – политические реформы, инвестиционный климат, а еще во весь рост встала такая проблема, как семейно-бытовое насилие. Последнее и раньше имело место. Но то, что на это наконец обратили внимание и стали системно работать над решением проблемы, говорит о том, что власть стала куда ближе к реальной жизни, чем в былые годы.

Меня, да, наверное, и многих, заставили задуматься призывы Президента перестать жить воспоминаниями о прошлом, избавиться от привычных самовосхвалений и всего того, что тянет страну назад.

Историю, конечно, надо помнить, иначе мы бесконечно будем наступать на одни и те же грабли, но сейчас надо думать о грядущем, о том, как мы будем выглядеть в глазах мира в условиях ускоряю­щейся глобализации. Касым-Жомарт Токаев призывает соотечественников: «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!»

Сегодня Казахстан, к счастью, извес­тен не только природными богатствами, которые мы, насколько я понимаю в экономике, продавали в обмен на «стеклянные бусы», но и человеческим капиталом. За нами ведь теперь закрепилась слава «родины талантов».

Молодые казахстанцы ярко проявили себя в сферах кино, искусства, IT-технологий, спорта, науки… Сравнивать прошлое и настоящее бессмысленно, разница будет как между небом и землей. Люди стали более свободными, появилось много по-настоящему образованной и одаренной молодежи.

Примером изменения сознания и культурных потребностей служит то, что отечественное кино стало очень востребованным, оно «делает кассу» в кинотеатрах, а на постановки в нацио­нальные театры сегодня вообще не дос­тать билеты.

Каждый из творческих людей стремится внести вклад в духовную копилку страны. Я, к примеру, работаю сейчас над несколькими новыми темами, в том числе историческими. В планах также написать о чудом дошедшем до нас древнем шумерском эпосе «О Гильгамеше», в котором поднимаются глобальные темы – о соотношении божества и человека, о вечной жизни и любви. В ящике письменного стола лежит незаконченный роман.

Какими бы разными ни были поднимаемые темы, общее в них одно – они должны звучать современно.

Однако для того, чтобы появились произведения искусства и литературы, способствующие духовному прогрессу нации, достойно представляющие страну за рубежом, нужны материальные условия и творческие стимулы.

Например, сейчас перед авторами стоит задача создавать произведения, благодаря которым в мире будут лучше знать о нашем народе, нашей стране. Но для этого сначала нужно поставить на должные рельсы переводческую работу. А как это сделать? Предлагаю восстановить отдел по связям с зарубежными странами в Комитете по делам культуры и искусства Министерства культуры и информации.

Я сейчас не за себя хлопочу. К счастью, как драматург и писатель я уже давно сделал себе имя, спектакли по моим пьесам идут в 10 государствах мира. В Алматы театр имени Лермонтова присту­пил к репетициям по пьесе «Транзитный пассажир».

После обретения Казахстаном независимости все государственные театры получили самостоятельность. Раньше я сам когда-то руководил репертуарной коллегией в Министерстве культуры Казахстана. Поступившие пьесы вначале читали мы сами. Произведения, которые, на наш взгляд, удовлетворяли художественным запросам зрителя и были достойны сцены, представлялись на суд членов большого худсовета, в состав которого входили писатели, драматурги и театральные критики. Заседания этого органа проходили ежеквартально.

Если пьеса получала положительную оценку, то ей открывался путь на сцену, а если отрицательные – ее возвращали авторам для доработки с учетом наших замечаний. Принятые министерством пьесы рассылали в порядке рекомендации во все театры Казахстана, но пос­ледних никто не принуждал их ставить в обязательном порядке.

Сейчас театры имеют право формировать репертуар без оглядки на мнение Минкультуры. Им дали волю – они сами решают, что им ставить. Действительно, так делается во всем мире. Но дело в том, что в нашей стране все 52 теат­ра субсидируются государством, а за рубежом, если театр не заработал на постановке, то все, как говорится: «С вещами – на выход».

В каждом из театров сейчас действует свой худсовет, где решающее слово при выборе пьесы для постановки принадлежит директору. Но где гарантия, что он вместе с ее автором «не играл когда-то в одной песочнице»? Например, областные театры зачастую ставят спектакли по откровенно слабым пьесам местных авторов.

Понятно, что обратной дороги к «темному прошлому» нет. Но тем не менее репертуарно-редакционную коллегию в Министерстве культуры надо все-таки восстановить, чтобы драматурги понимали, куда им направлять новые произведения, а не ходили с протянутой рукой, не зная, какому из 52 театров предложить свои пьесы.

На мой взгляд, все эти проблемы наш­ли отражение в интервью Президента Казахстана. Уверен, инициативы Главы государства придадут импульс обновлению репертуара театров, а драматурги обретут уверенность в том, что их труд получит объективную оценку.