Вместо лекарства: какие книги и фильмы помогают справиться с болезнями

Врачи Национального госпиталя управления делами президента составили список фильмов и книг, помогающих выздороветь, сообщает Kazpravda.kz
Кино, литература, театр, искусство не только развивают человечество, но и дают людям эмоции, заставляют работать мозг, мотивируют и даже излечивают.
Врачи старейшей клиники страны составили свой список лечебных кино и книг, которые рекомендуют в качестве дополнительного лекарства для восстановления.
Фильмы
1. «Достучаться до небес» (1997) - культовая трагикомедия о том, что мечты могут сбываться даже, когда ты безнадежно болен.
2. «Шал» (2012) - «Старик и море» на казахский лад, где главный герой, затерявшись в степи, сталкивается с волками.
3. «Неприкасаемые» (1987) - детективная драма о противостоянии спецагентов и мафии, основанная на реальных событиях, учит никогда не сдаваться в поисках справедливости.
4. «Творение Господнее» (2004) - драма о том, как в сороковые годы опытный хирург и чернокожий лаборант создают революцию в медицине, но дружба их оказывается под угрозой.
5. «1+1» (2011) - французская комедия, основанная на реальной истории о взаимоотношениях прикованного к креслу миллионера и уличного хулигана, подрабатывающего соцработником.
6. «Красные браслеты» (2014) - сериал о девочке-подростке, которая, попав в больницу, обретает новых друзей и любовь.
7. «Невероятная жизнь Уолтера Мити» (2013) - кино про то, как один смелый шаг может выстроить цепочку перемен, при этом надо верить в себя и не торопиться принимать решения.
8. «Непокоренный» (2009) - биографическая драма об эпизоде из жизни африканского лидера Нельсона Манделлы во время проведения в ЮАР в 1995 году чемпионата мира по регби.
9. «Пока не сыграл в ящик» (2007) - комедия о двух пожилых мужчинах из разных сословий, которые, узнав о страшном диагнозе, вместо того, чтобы лежать под капельницами, отправляются исполнять свои желания.
10. «Антарктида. Селфи» - документальный фильм о хирурге Леониде Рогозове, удалившем самому себе аппендицит в Антарктиде.
Книги
1. Генри Марш «Не навреди» - история о жизни, смерти и нейрохирургии. Исповедь нейрохирурга.
2. Ханья Магикахара «Маленькая жизнь» - история о жизни, которая достойна того, чтобы о ней написали.
3. Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка» - культовая книга про хирурга эмигранта, его любви, дружбе, мести.
4. Олжас Сулейменов «Так было» - 30 лет независимости глазами великого поэта и писателя.
5.Виктор Франкл «Скажи жизни да» - автобиографичная книга врача, пережившего самые страшные концлагеря.
6. Стивен Кови «Легкий способ бросить курить» - одна из лучших книг, которая не только помогает бороться с вредными привычками, но и становиться лучше.
7. Шамиль Аляутдинов «Стань самым умным и богатым» - мотивирующая книга по саморазвитию.
8. Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы» - история страстной любви умирающей пациентки и автомобильного гонщика.
9. Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке» - биографическая книга о летчике Алексее Маресьеве, который после ампутации обеих ног, смог управлять боевым самолетом.
10. Николай Островский «Как закалялась сталь» - автобиографическая книга о слепом советском писателе и поколении революции.
11. Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» - по версии BBC, книга о превосходстве внутренней красоты над внешней стоит на десятом месте в списке мировых бестселлеров.