Вместо лекарства: какие книги и фильмы помогают справиться с болезнями

Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Врачи Национального госпиталя управления делами президента составили список фильмов и книг, помогающих выздороветь, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Кино, литература, театр, искусство не только развивают человечество, но и дают людям эмоции, заставляют работать мозг, мотивируют и даже излечивают.

Врачи старейшей клиники страны составили свой список лечебных кино и книг, которые рекомендуют в качестве дополнительного лекарства для восстановления.

Фильмы

1. «Достучаться до небес» (1997) - культовая трагикомедия о том, что мечты могут сбываться даже, когда ты безнадежно болен.

2. «Шал» (2012) - «Старик и море» на казахский лад, где главный герой, затерявшись в степи, сталкивается с волками.

3. «Неприкасаемые» (1987) - детективная драма о противостоянии спецагентов и мафии, основанная на реальных событиях, учит никогда не сдаваться в поисках справедливости.

4. «Творение Господнее» (2004) - драма о том, как в сороковые годы опытный хирург и чернокожий лаборант создают революцию в медицине, но дружба их оказывается под угрозой.

5. «1+1» (2011) - французская комедия, основанная на реальной истории о взаимоотношениях прикованного к креслу миллионера и уличного хулигана, подрабатывающего соцработником.

6. «Красные браслеты» (2014) - сериал о девочке-подростке, которая, попав в больницу, обретает новых друзей и любовь.

7. «Невероятная жизнь Уолтера Мити» (2013) - кино про то, как один смелый шаг может выстроить цепочку перемен, при этом надо верить в себя и не торопиться принимать решения.

8. «Непокоренный» (2009) - биографическая драма об эпизоде из жизни африканского лидера Нельсона Манделлы во время проведения в ЮАР в 1995 году чемпионата мира по регби.

9. «Пока не сыграл в ящик» (2007) - комедия о двух пожилых мужчинах из разных сословий, которые, узнав о страшном диагнозе, вместо того, чтобы лежать под капельницами, отправляются исполнять свои желания.

10. «Антарктида. Селфи» - документальный фильм о хирурге Леониде Рогозове, удалившем самому себе аппендицит в Антарктиде.

Книги

1. Генри Марш «Не навреди» - история о жизни, смерти и нейрохирургии. Исповедь нейрохирурга.

2. Ханья Магикахара «Маленькая жизнь» - история о жизни, которая достойна того, чтобы о ней написали.

3. Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка» - культовая книга про хирурга эмигранта, его любви, дружбе, мести.

4. Олжас Сулейменов «Так было» - 30 лет независимости глазами великого поэта и писателя.

5.Виктор Франкл «Скажи жизни да» - автобиографичная книга врача, пережившего самые страшные концлагеря.

6. Стивен Кови «Легкий способ бросить курить» - одна из лучших книг, которая не только помогает бороться с вредными привычками, но и становиться лучше.

7. Шамиль Аляутдинов «Стань самым умным и богатым» - мотивирующая книга по саморазвитию.

8. Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы» - история страстной любви умирающей пациентки и автомобильного гонщика.

9. Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке» - биографическая книга о летчике Алексее Маресьеве, который после ампутации обеих ног, смог управлять боевым самолетом.

10. Николай Островский «Как закалялась сталь» - автобиографическая книга о слепом советском писателе и поколении революции.

11. Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» - по версии BBC, книга о превосходстве внутренней красоты над внешней стоит на десятом месте в списке мировых бестселлеров.

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