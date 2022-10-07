Вместо тоя – в больницу

Малыш упал с лестницы, пока мать готовилась к торжеству. Женщину будут судить.

В Байконыре местные прокуроры передали казахстанской стороне уголовное дело, вызвавшее бурное обсуждение и широкий резонанс в обществе: грудной ребенок получил тяжелейшие травмы из-за недосмот­ра матери.

«Женщина, ребенок которой пострадал, приехала из поселка Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области к родственникам. Они готовились к свадьбе одного из членов семьи, – рассказали в прокуратуре комплекса «Байконур». – Разместились мама с ребенком в квартире родни, в многоэтажке, где женщина взялась помогать с приготовлениями к торжеству».

В этой предсвадебной суматохе все и произошло. Как сообщили в надзорном органе, мама не заметила, как ее полуторагодовалый ребенок выполз из квартиры в подъездный коридор и упал с лестницы, при этом он получил тяжкие телесные повреждения.

В отношении женщины заведено уголовное дело об оставлении в опасности. Ввиду того, что подоз­реваемая является гражданкой РК, оно передано казахстанским правоохранительным органам для осуществления дальнейшего уголовного преследования.