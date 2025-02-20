Вместо зала – подвал?

«Казахстанская правда» 18 января в материале «Качаться можно и в сарае?» писала о спортзале, оборудованном подростками в хозпостройке. Как оказалось, это не единственное место в областном центре, где нет условий для занятий спортом.

Конькобежный спорт

Родители, тренеры и спортсмены детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта несколько лет вынуждены мириться с неудобствами на стадионе «Локомотив». Здание, арендуемое для занятий, представляет собой ветхий домик с печным отоплением, а территория стадиона практически не приспособлена для полноценного тренировочного процесса. По словам родителей, помещение, где занимаются дети, небезопас­но и неудобно.

– Моя дочь сюда ходит с 2018 года. Условия не устраивают никого. Раздевалка – это домик с печным отоплением. Там нет воды. Печка дымит. Туалет на улице. Ребятишки тренируются в комбинезонах. Чтобы сходить в уборную, им нужно полностью раздеваться. Это совсем неправильно. Очень хочется, чтобы сделали ледовую дорожку. А то юным спортсменам приходится ездить в Астану на тренировку. На это выделяются большие суммы. Хотя эти деньги можно использовать на ремонт и оборудование, – рассказывает Лариса Беловодова.

Айгерим Кимолаева, чей сын недавно присоединился к занятиям на стадионе, добавляет, что была шокирована, впервые увидев условия, в которых приходится тренироваться ее ребенку.

– Для меня было дикостью прийти в такое здание. Во-первых, здесь установлена печка – это пожароопасно. Во-вторых, еле держится потолок. А в-третьих, полы прогнившие. Здесь не работают прожекторы, и дети вынуждены кататься в темноте. Под сугробами же, по которым они бегают, – ветки и стекла. Уличный туалет весь во льду, ребенок зашел – упал. Кто будет отвечать? У нас есть медалисты, которые прославляют наш Семей, занимают первые места и получают Гран-при. Но для них не могут создать достойные условия. Нужно хотя бы отремонтировать здание, установить освещение, перенести печку на улицу. Главное, чтобы до тех пор ребенок не получил травму, – беспокоится родительница.

По словам старшего тренера отделения конькобежного спорта Эльмиры Хамитовой, неудовлетворительное состояние стадиона влияет и на количество занимаю­щихся детей.

– Мы арендуем это здание. Оно в плачевном состоянии, очень старое. Родители справедливо отмечают, что здесь все пришло в негодность. Несмотря на это, ребята показывают хорошие результаты на республиканских и международных соревнованиях. Но большой поток детей уходит из-за условий. Не всем нравится раздевалка, она действительно убогая. И многие решают сменить вид спорта, хотя наш на самом деле очень красивый и увлекательный, – сетует Эльмира Хамитова.

Родители считают, что вместо строительства новых спортивных объектов в области власти могли бы обратить внимание на уже существующие. По их мнению, ремонт стадиона позволил бы в том числе сохранить интерес детей к занятиям. Пока же спорт­смены вынуждены тренироваться­ в условиях, угрожающих их безо­пасности и здоровью.

Секция бокса

Секция бокса при школе № 21 находится на окраине Семея. По словам директора учебного заведения, школа несет ответственность только за помещение, так как оно находится на ее балансе. Однако обеспечение инвентарем – зона ответственности городского отдела спорта. Спортивное оборудование в клубе давно устарело и находится в удручающем состоянии. В таких условиях сложно говорить о полноценной подготовке спортсменов.

– Спортзал этот существует практически с момента основания школы – с 1992 года. Здесь занимаются дети из поселков Холодный ключ и Жоламан. Благо, что наша школа очень теплая. Но спортзалу все же требуется ремонт, нужно обновить душ, приобрести новый спортинвентарь. Здесь зани­маются около сорока человек. Ребятишки активно участвуют в областных и республиканских соревнованиях, – поделился директор школы № 21 Шарипхан Рахымжанов.

Следующей точкой проверки стала школа № 11, расположенная в Цементном поселке. Здесь состояние спортзала оказалось немного лучше, но для боксеров тут мало места. Пространство зала ограничено, а размещение спортивного инвентаря усложняет тренировки.

– Я преподаю для ребятишек именно этой школы. В моей группе занимаются более 20 человек, если брать в счет утренние и вечерние группы по 7–10 человек. Есть еще второй тренер, он занимается с ребятами, которые приходят сюда со всего района. Дети тренируются с большим интересом, любят спорт, – рассказал тренер, учитель физкультуры Асхат Ахметкалиев.

Фехтование

В Семее вот уже много лет функционирует Областная федерация фехтования. Спортсмены неоднократно добивались выдаю­щихся результатов, представляя регион на национальных и международных турнирах. Однако для дальнейшего развития этой дисциплины необходимо решить ряд серьезных проблем.

Сейчас занятия юных фехтовальщиков проходят на базе школы № 16 и в спортивном колледже олимпийского резерва. Полноценными эти залы для тренировок назвать сложно, ведь находятся они в полуподвальных помещениях, а их размеры и состояние оставляют желать лучшего. Залы рассчитаны на значительно меньшее количест­во человек, чем в них сейчас занимаются. Переполненность мешает проводить тренировки полноценно, снижает их эффективность.

Ситуацию усугубляют неудов­летворительные условия в самих залах. Крыша одного из зданий находится в аварийном состоянии и регулярно протекает. Душевые комнаты настолько малы, что ими практически невозможно пользоваться. Раздевалки тес­ные, оставляют желать лучшего и санитарные условия. Вдобавок помещения сырые, плохо проветриваются и лишены естественного освещения, что создает неблагоприятные условия для здоровья ребят.

– Проблема у нас только в помещении. Инвентарь есть, тренеры есть, детей много. Но нет вентиляции, крыша течет, раздевалки маленькие, неудобные. Девочки переодеваются в помещении два на два метра. Двум тренерам здесь можно тренировать, но гигиена… Мы не можем сюда набирать много детей, потому что место не поз­воляет. Нам предлагали другое помещение, оно подошло бы идеально, но там нужен ремонт. И тогда можно было бы даже республиканские соревнования проводить. Но потом это решение вдруг отменили, – отмечает ветеран спорта, действующий тренер по фехтованию Павел Гурский.

Члены городского общественного совета были потрясены увиденным.

– Нельзя так относиться к своим кадрам. Их переманивают на работу в другие города, потому что это золотой фонд Семея, области и республики. Это люди, которые воспитали чемпионов мира и Европы. За таких учителей надо держаться. К федерации у них нет никаких вопросов, они получили помощь в оборудовании, инвентаре. У них есть финансирование на зарплату, выезды, тренировки, сборы и соревнования. Осталось решить проблему с помещением. Думаю, это вполне по силам для местных органов. В этой федерации всего-навсего два отделения, которые занимаются в жутких подвальных помещениях. Нет ни раздевалок, ни туалетов, ни душевых. Зал очень маленький и непроветриваемый. И это гордость нашего города, лицо области... Следует подобрать им специализированное помещение либо выстроить новое здание, – говорит член Общественного совета Семея Фарида Рахматуллина.

...Ознакомившись с условиями работы спортивных секций, общественники и представители отдела спорта отметили необходимость искать системное решение проблемы. Одним из предложенных вариантов стало строительство небольших специализированных помещений на территориях школ, где уже есть инфраструктура. Многие пришкольные участки пустуют и зарастают кустарниками, тогда как их можно использовать с пользой – оборудовав компактные современные залы для тренировок. Это позволит детям заниматься в комфортных условиях и не искать подходящие помещения по всему городу. Общественники заверили, что намерены взять на контроль решение проблемы.