Вместо зала – подвал? Общество 20 февраля 2025 г. 1:00 84 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай Городской общественный совет проверил состояние спортивных секций Семея фото автора «Казахстанская правда» 18 января в материале «Качаться можно и в сарае?» писала о спортзале, оборудованном подростками в хозпостройке. Как оказалось, это не единственное место в областном центре, где нет условий для занятий спортом. Конькобежный спорт Родители, тренеры и спортсмены детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта несколько лет вынуждены мириться с неудобствами на стадионе «Локомотив». Здание, арендуемое для занятий, представляет собой ветхий домик с печным отоплением, а территория стадиона практически не приспособлена для полноценного тренировочного процесса. По словам родителей, помещение, где занимаются дети, небезопасно и неудобно. – Моя дочь сюда ходит с 2018 года. Условия не устраивают никого. Раздевалка – это домик с печным отоплением. Там нет воды. Печка дымит. Туалет на улице. Ребятишки тренируются в комбинезонах. Чтобы сходить в уборную, им нужно полностью раздеваться. Это совсем неправильно. Очень хочется, чтобы сделали ледовую дорожку. А то юным спортсменам приходится ездить в Астану на тренировку. На это выделяются большие суммы. Хотя эти деньги можно использовать на ремонт и оборудование, – рассказывает Лариса Беловодова. Айгерим Кимолаева, чей сын недавно присоединился к занятиям на стадионе, добавляет, что была шокирована, впервые увидев условия, в которых приходится тренироваться ее ребенку. – Для меня было дикостью прийти в такое здание. Во-первых, здесь установлена печка – это пожароопасно. Во-вторых, еле держится потолок. А в-третьих, полы прогнившие. Здесь не работают прожекторы, и дети вынуждены кататься в темноте. Под сугробами же, по которым они бегают, – ветки и стекла. Уличный туалет весь во льду, ребенок зашел – упал. Кто будет отвечать? У нас есть медалисты, которые прославляют наш Семей, занимают первые места и получают Гран-при. Но для них не могут создать достойные условия. Нужно хотя бы отремонтировать здание, установить освещение, перенести печку на улицу. Главное, чтобы до тех пор ребенок не получил травму, – беспокоится родительница. По словам старшего тренера отделения конькобежного спорта Эльмиры Хамитовой, неудовлетворительное состояние стадиона влияет и на количество занимающихся детей. – Мы арендуем это здание. Оно в плачевном состоянии, очень старое. Родители справедливо отмечают, что здесь все пришло в негодность. Несмотря на это, ребята показывают хорошие результаты на республиканских и международных соревнованиях. Но большой поток детей уходит из-за условий. Не всем нравится раздевалка, она действительно убогая. И многие решают сменить вид спорта, хотя наш на самом деле очень красивый и увлекательный, – сетует Эльмира Хамитова. Родители считают, что вместо строительства новых спортивных объектов в области власти могли бы обратить внимание на уже существующие. По их мнению, ремонт стадиона позволил бы в том числе сохранить интерес детей к занятиям. Пока же спортсмены вынуждены тренироваться в условиях, угрожающих их безопасности и здоровью. Секция бокса Секция бокса при школе № 21 находится на окраине Семея. По словам директора учебного заведения, школа несет ответственность только за помещение, так как оно находится на ее балансе. Однако обеспечение инвентарем – зона ответственности городского отдела спорта. Спортивное оборудование в клубе давно устарело и находится в удручающем состоянии. В таких условиях сложно говорить о полноценной подготовке спортсменов. – Спортзал этот существует практически с момента основания школы – с 1992 года. Здесь занимаются дети из поселков Холодный ключ и Жоламан. Благо, что наша школа очень теплая. Но спортзалу все же требуется ремонт, нужно обновить душ, приобрести новый спортинвентарь. Здесь занимаются около сорока человек. Ребятишки активно участвуют в областных и республиканских соревнованиях, – поделился директор школы № 21 Шарипхан Рахымжанов. Следующей точкой проверки стала школа № 11, расположенная в Цементном поселке. Здесь состояние спортзала оказалось немного лучше, но для боксеров тут мало места. Пространство зала ограничено, а размещение спортивного инвентаря усложняет тренировки. – Я преподаю для ребятишек именно этой школы. В моей группе занимаются более 20 человек, если брать в счет утренние и вечерние группы по 7–10 человек. Есть еще второй тренер, он занимается с ребятами, которые приходят сюда со всего района. Дети тренируются с большим интересом, любят спорт, – рассказал тренер, учитель физкультуры Асхат Ахметкалиев. Фехтование В Семее вот уже много лет функционирует Областная федерация фехтования. Спортсмены неоднократно добивались выдающихся результатов, представляя регион на национальных и международных турнирах. Однако для дальнейшего развития этой дисциплины необходимо решить ряд серьезных проблем. Сейчас занятия юных фехтовальщиков проходят на базе школы № 16 и в спортивном колледже олимпийского резерва. Полноценными эти залы для тренировок назвать сложно, ведь находятся они в полуподвальных помещениях, а их размеры и состояние оставляют желать лучшего. Залы рассчитаны на значительно меньшее количество человек, чем в них сейчас занимаются. Переполненность мешает проводить тренировки полноценно, снижает их эффективность. Ситуацию усугубляют неудовлетворительные условия в самих залах. Крыша одного из зданий находится в аварийном состоянии и регулярно протекает. Душевые комнаты настолько малы, что ими практически невозможно пользоваться. Раздевалки тесные, оставляют желать лучшего и санитарные условия. Вдобавок помещения сырые, плохо проветриваются и лишены естественного освещения, что создает неблагоприятные условия для здоровья ребят. – Проблема у нас только в помещении. Инвентарь есть, тренеры есть, детей много. Но нет вентиляции, крыша течет, раздевалки маленькие, неудобные. Девочки переодеваются в помещении два на два метра. Двум тренерам здесь можно тренировать, но гигиена… Мы не можем сюда набирать много детей, потому что место не позволяет. Нам предлагали другое помещение, оно подошло бы идеально, но там нужен ремонт. И тогда можно было бы даже республиканские соревнования проводить. Но потом это решение вдруг отменили, – отмечает ветеран спорта, действующий тренер по фехтованию Павел Гурский. Члены городского общественного совета были потрясены увиденным. – Нельзя так относиться к своим кадрам. Их переманивают на работу в другие города, потому что это золотой фонд Семея, области и республики. Это люди, которые воспитали чемпионов мира и Европы. За таких учителей надо держаться. К федерации у них нет никаких вопросов, они получили помощь в оборудовании, инвентаре. У них есть финансирование на зарплату, выезды, тренировки, сборы и соревнования. Осталось решить проблему с помещением. Думаю, это вполне по силам для местных органов. В этой федерации всего-навсего два отделения, которые занимаются в жутких подвальных помещениях. Нет ни раздевалок, ни туалетов, ни душевых. Зал очень маленький и непроветриваемый. И это гордость нашего города, лицо области... Следует подобрать им специализированное помещение либо выстроить новое здание, – говорит член Общественного совета Семея Фарида Рахматуллина. ...Ознакомившись с условиями работы спортивных секций, общественники и представители отдела спорта отметили необходимость искать системное решение проблемы. Одним из предложенных вариантов стало строительство небольших специализированных помещений на территориях школ, где уже есть инфраструктура. Многие пришкольные участки пустуют и зарастают кустарниками, тогда как их можно использовать с пользой – оборудовав компактные современные залы для тренировок. Это позволит детям заниматься в комфортных условиях и не искать подходящие помещения по всему городу. Общественники заверили, что намерены взять на контроль решение проблемы. #дети #Семей #Спорт #спортивные секции