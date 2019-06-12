Вначале корнеплод, потом завод

Сейчас на полках магазинов дефицита нет, но весь сахар привозной, а потому его цена достигает 265 тенге за кило. Кстати, аграрии не стали ждать, когда забьют первый колышек в строи­тельство завода, и уже готовят сырьевую базу.

Наша газета уже сообщала о том, что местные власти создали возле Аксу агропарк, в котором главным объектом станет сахарный завод («Сладкая жизнь», 27 февраля 2019 года). Построить его планируют к 2020–21 году. По планам предприятие будет ежегодно производить 100 тыс. тонн сахара и создаст более 200 новых рабочих мест. Курирует проект СПК «Павлодар».

– Такой объект переработки крайне важен не только для региона, но и для обеспечения продовольственной безопаснос­ти Казахстана, поскольку он покроет до 20% потребности страны. Прежде чем приступить к проекту, мы изучили международный опыт. Делегация Павлодарской области в прошлом году посетила США, Германию, КНР, а также местные заводы, – заверяет председатель правления СПК «Павлодар» Альбек Несипбеков. – Уже выделен земельный участок в 70 гектаров, российской фирмой «БМА Руссланд» разработано технико-экономическое обоснование, получены техничес­кие условия на подключение к инженерным сетям. Ориентировочная стоимость предприятия согласно ТЭО – 150 миллионов долларов. Сейчас ведем переговоры с потенциальными инвесторами – российскими, китайскими и испанскими компаниями. С российской «Сасса Лимитед» подписали «дорожную карту», 1 июля планируется подписание контракта.

И хотя будущий инвестор, который займется переработкой в Прииртышье, еще не известен на 100%, местные аграрии уже готовят для него сырьевую базу, ведь планируемая мощность называлась не раз – в сутки объект должен будет перерабатывать до 6 тыс. тонн сахарной свеклы. Значит, свекольный клин должен быть не меньше 15 тыс. га, а с учетом севооборота – порядка 60 тыс.

И вот 10 сельхозпредприятий региона объединились в кооператив «Павлодар Қант», чтобы обеспечивать будущий завод сахарной свеклой. А на полях региона уже появились экспериментальные участки, которые аграрии засеяли элитными семенами из Германии. Это те шаги из общей «дорожной карты», за которые ответственны именно фермеры и крестьянские хозяйства.

К слову, прежде сахарную свек­лу в регионе практически не возделывали из-за отсутствия спроса, хотя условия для этого есть. Да и самим овощеводам такое перепрофилирование выгодно – в Прииртышье наблюдается существенное перепроизводство традиционных овощей и картофеля.

Теперь будут тестировать 8 сортов сахарного корнеплода германского бренда KWS, которые предоставлены фермерам на безвозмездной основе. Пробно высадили 11 га, причем сеяли в разные сроки и в 5 районах с большой площадью орошаемых земель.

– Это новые сорта немецкой селекции. Их преимущество – высокая урожайность. При нашем климате возможно вырастить более 50 тонн с гектара. Еще одно качество посеянных сортов – повышенная сахаристость, что очень важно для будущего производства. На юге для переработки используют свеклу, у которой сахаристость начинается с 14%, у нас же ожидается 20–22%, – рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Толеген Кошербаев.

Урожай планируют собирать в октябре, и уже по итогам уборки можно будет определить те сорта, которые порекомендуют сельхозпроизводителям для обеспечения сырьем будущего сахарного завода. За сезон аграрии сориентируются и по оптимальным срокам сева поймут, в каких районах можно получить лучший результат.

Стоит добавить, что параллельно аналогичную работу ведут специалисты Павлодарской областной опытной сельскохозяйственной станции. Здесь тоже посеяли образцы сахарной свеклы на экологическое испытание, но выбрали отечественные сорта и гибриды. Помогают ученым студенты-практиканты кафедры агротехнологии Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. Задача, которая стоит перед экспериментаторами, – создать биотехнологическими и селекционными методами хладостойкие и нецветущие образцы сахарной свеклы именно для северных регионов Казахстана.