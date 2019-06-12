Свежий выпуск

Вначале корнеплод, потом завод

Екатерина Бескорсая

Сейчас на полках магазинов дефицита нет, но весь сахар привозной, а потому его цена достигает 265 тенге за кило. Кстати, аграрии не стали ждать, когда забьют первый колышек в строи­тельство завода, и уже готовят сырьевую базу.

Наша газета уже сообщала о том, что местные власти создали возле Аксу агропарк, в котором главным объектом станет сахарный завод («Сладкая жизнь», 27 февраля 2019 года). Построить его планируют к 2020–21 году. По планам предприятие будет ежегодно производить 100 тыс. тонн сахара и создаст более 200 новых рабочих мест. Курирует проект СПК «Павлодар».

– Такой объект переработки крайне важен не только для региона, но и для обеспечения продовольственной безопаснос­ти Казахстана, поскольку он покроет до 20% потребности страны. Прежде чем приступить к проекту, мы изучили международный опыт. Делегация Павлодарской области в прошлом году посетила США, Германию, КНР, а также местные заводы, – заверяет председатель правления СПК «Павлодар» Альбек Несипбеков. – Уже выделен земельный участок в 70 гектаров, российской фирмой «БМА Руссланд» разработано технико-экономическое обоснование, получены техничес­кие условия на подключение к инженерным сетям. Ориентировочная стоимость предприятия согласно ТЭО – 150 миллионов долларов. Сейчас ведем переговоры с потенциальными инвесторами – российскими, китайскими и испанскими компаниями. С российской «Сасса Лимитед» подписали «дорожную карту», 1 июля планируется подписание контракта.

И хотя будущий инвестор, который займется переработкой в Прииртышье, еще не известен на 100%, местные аграрии уже готовят для него сырьевую базу, ведь планируемая мощность называлась не раз – в сутки объект должен будет перерабатывать до 6 тыс. тонн сахарной свеклы. Значит, свекольный клин должен быть не меньше 15 тыс. га, а с учетом севооборота – порядка 60 тыс.

И вот 10 сельхозпредприятий региона объединились в кооператив «Павлодар Қант», чтобы обеспечивать будущий завод сахарной свеклой. А на полях региона уже появились экспериментальные участки, которые аграрии засеяли элитными семенами из Германии. Это те шаги из общей «дорожной карты», за которые ответственны именно фермеры и крестьянские хозяйства.

К слову, прежде сахарную свек­лу в регионе практически не возделывали из-за отсутствия спроса, хотя условия для этого есть. Да и самим овощеводам такое перепрофилирование выгодно – в Прииртышье наблюдается существенное перепроизводство традиционных овощей и картофеля.

Теперь будут тестировать 8 сортов сахарного корнеплода германского бренда KWS, которые предоставлены фермерам на безвозмездной основе. Пробно высадили 11 га, причем сеяли в разные сроки и в 5 районах с большой площадью орошаемых земель.

– Это новые сорта немецкой селекции. Их преимущество – высокая урожайность. При нашем климате возможно вырастить более 50 тонн с гектара. Еще одно качество посеянных сортов – повышенная сахаристость, что очень важно для будущего производства. На юге для переработки используют свеклу, у которой сахаристость начинается с 14%, у нас же ожидается 20–22%, – рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Толеген Кошербаев.

Урожай планируют собирать в октябре, и уже по итогам уборки можно будет определить те сорта, которые порекомендуют сельхозпроизводителям для обеспечения сырьем будущего сахарного завода. За сезон аграрии сориентируются и по оптимальным срокам сева поймут, в каких районах можно получить лучший результат.

Стоит добавить, что параллельно аналогичную работу ведут специалисты Павлодарской областной опытной сельскохозяйственной станции. Здесь тоже посеяли образцы сахарной свеклы на экологическое испытание, но выбрали отечественные сорта и гибриды. Помогают ученым студенты-практиканты кафедры агротехнологии Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. Задача, которая стоит перед экспериментаторами, – создать биотехнологическими и селекционными методами хладостойкие и нецветущие образцы сахарной свеклы именно для северных регионов Казахстана.

Популярное

Все
Казахстан помог вздохнуть свободно всему человечеству
Казахстанские школьники установили рекорд на Всемирных соревнованиях по робототехнике в Женеве
Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК вновь обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки
Несомненный интерес вызывают некоторые моменты итогового отчета БДИПЧ ОБСЕ по оценке результатов всенародного референдума, состоявшегося в Казахстане 5 июня
Здесь танцу учат, здесь танцем живут
День библиотекаря появился в Казахстане
Рискуя собой ради других
Здоровые привычки
Казахстан завоевал первую медаль на мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. «Бронза» в компетенции «Web-разработка» – у павлодарки Дины Афанасьевой
Вкусняшка с фенолом
В полку элиты – прибыло
Зима не за горами
Сказка со счастливым концом
Сохраняя степное биоразнообразие
Отходы можно пустить в дело, но…
Наблюдатели приветствуются
Кто, если не Салах?
Если завтра падеж...
Ловись, рыбка!
Точно в цель
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Основа мира – духовное согласие
Свежий выпуск
Законы счастливого детства
Свежий выпуск
Экскурсия с «огоньком»
Свежий выпуск
Дополнительные требования

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]