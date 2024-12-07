Внимание – ключевым отраслям

Ключевая задача совещания – анализ исполнения поручений Президента, озвученных в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» по обеспечению устойчивого социально-экономического прогресса через повышение благосостояния населения и решение стратегических задач региона.

Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства, были заслушаны доклады акима Мангистаус­кой области, руководителей профильных министерств. Обсуждены меры по развитию ключевых отраслей экономики региона, включая транспорт и логистику, топливно-энергетический комплекс, коммунальную инфраструктуру, туристический кластер.

Премьер-министру доло­жили, что Комплексный план социально-экономического развития Мангис­тауской области с 2021 по 2023 год обеспечил рост валового регионального продукта на 50% – до 4,5 трлн тенге. На период до 2025 года предусмотрено исполнение 259 мероприятий на сумму 1,8 трлн тенге.

С учетом стратегической важности Мангистауской области для транспортно-логистической отрасли респуб­лики рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, включая планируемую реконструкцию участков автодорог республиканского значения протяженностью 680 км, строительство контейнерного хаба на базе порта Актау и другие. Отмечено, что расширение морской портовой, авиа- и железнодорожной инфраструктуры, оказание различных видов услуг и повышение их качества должны стать приоритетом.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что за 10 месяцев текущего года объем перевозок по Транс­каспийскому международному транзитному маршруту (ТМТМ) вырос на 68%, а контейнерные перевозки увеличились в 2,7 раза. Железнодорожным транспортом перевезено 2,3 млн тонн грузов, по морскому пути – 6,3 млн тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году.

Глава Правительства отметил также необходимость развития авиационного хаба в Мангистауской области. Министерствам транспорта и энергетики совместно с «КазМунайГазом» поручено проработать вопросы прямых поставок авиатоплива в регион, а также увеличения субсидируемых внутренних авиарейсов по новым направлениям с привлечением зарубежных авиакомпаний. Вместе с тем важно развивать и железнодорожную инфраструктуру для роста пассажирских маршрутов в Мангистаускую область из других регионов.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости улучшения работы по привлечению потенциальных инвесторов для расширения свободной экономической зоны «Морпорт Актау». При этом в ходе осуществления проектов важно создавать постоянные рабочие места для жителей области. По итогам 11 месяцев в регионе запущено 14 проектов, создано 525 рабочих мест.

На сегодня в обрабатывающей промышленности Мангистау занято 17,2 тыс. человек. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил, что в целях создания постоян­ных рабочих мест в отрасли ведется работа по поиску инвесторов. В настоящее время прорабатываются 19 перспективных проектов на сумму 1,5 трлн тенге с созданием 3,9 тыс. рабочих мест.

В сфере энергетики перед профильным министерством поставлены задачи по модернизации МАЭК, который входит в перечень из 19 энергоисточников «крас­ной» зоны риска, тепловых и электрических магистральных и внут­риквартальных сетей. Ранее для стабильной работы МАЭК из республиканского бюджета было выделено 5 млрд тенге. Отмечена необходимость решения вопросов тепло- и водоснабжения.

– В регионе большой проб­лемой является высокая изношенность внутриквартальных тепловых сетей. С начала отопительного сезона было зафиксировано 225 порывов, уровень амортизации сетей водоснабжения Актау составляет 82 процента. Мы знаем, что горожане жалуются­ на нехватку воды. Именно эти вопросы следует решать акимату области в первую очередь. Поддержка со стороны Правительства оказывается, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству промышленности и строительства дано поручение оказать содействие акимату. Также рассмотрена проводимая работа по реализации задачи, поставленной Президентом по развитию туризма, в том числе курорт­ной зоны «Кендерли».

В рамках Комплексного плана, направленного на долгосрочное развитие Мангис­тауской области как международного центра пляжного туризма, до 2030 года запланировано 64 мероприятия на сумму 165,1 млрд тенге с привлечением частных инвес­тиций. В числе приоритетных проектов – создание курортных зон «Теплый пляж» и «Кендерли». Данные меры позволят увеличить число туристов до 1,3 млн человек и расширить гостиничную инфраструктуру региона.

Министерству туризма поручено оказать максимальное содействие акимату по разработке мастер-плана развития туризма в области.