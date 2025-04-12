Внутри космического центра

Общество
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Столичным журналистам показали проекты «Қазақстан Ғарыш Сапары»

фото Игоря Бургандинова

В преддверии Международного дня полета человека в космос прошел пресс-тур для представителей СМИ в Национальный космический центр «Қазақстан Ғарыш Сапары». С производственными объектами ознакомил гостей директор ТОО «Ghalam» Бауыржан Алматов. Он пояснил, что их предприятие занимается проектированием, сборкой и испытанием космических аппаратов.

Наша экскурсия началась с посещения специального конструкторского технологического бюро, или мозгового центра компании, где инженеры и программисты разрабатывают подсистемы космических аппаратов.

– Космический аппарат состоит из шести подсистем: полезная нагрузка, система обеспечения тепловым режимом, энергоснабжение, управлением движением и навигацией, механическая структура и радиосистема. Все они разрабатываются нашими инженерами, – сообщил Бауыржан Алматов.

По его словам, Ghalam сегодня реализует проект трех спутников дистанционного зондирования Земли среднего разрешения. Такие спутники важны, к примеру, для экологии, сельского хозяйства и нефтегазовой сферы.

Дальше наш путь следовал в производственный блок. В участке точной механики мы увидели четыре больших токарно-фрезерных станка. Используя их, сотрудники изготавливают различные металлические детали для будущих аппаратов.

Важная часть – проверка готового космического объекта. В просторном помещении сборочно-испытательного комплекса перед нами предстали огромное оборудование, камеры и компьютеры. Бауыржан Алматов пояснил, что здесь будут проходить различные испытания космические аппараты от 100 кг до 6 тонн.

– Когда космический аппарат выходит на околоземное пространство, на него воздействуют разные виды нагрузки, – продолжает директор предприятия. – В космосе температура варьируется от плюс 130 до минус 180 градусов. И чтобы проверить космический аппарат в этих суровых условиях, мы будем использовать две термовакуумные камеры, где искусственно создадим такие температурные нагрузки, а также глубокий вакуум, и сможем наблюдать за объектом.

Отдельно спутники будут тестироваться на вибрационном стенде, в акустической камере, будут проверены их весовые характеристики и ударная устойчивость.

Во время экскурсии по павильонам журналистам позволили заглянуть и в интересное помещение, покрытое голубым конусообразным материалом. Оказалось, что здесь поглощается любой звук. Начальник участка электрических испытаний Антон Иванов отметил, что тут будут проверять аппарат на электромагнитную совместимость.

– Любой аппарат, неважно – космический или даже ваш телефон, имеет какое-то электромагнитное излучение. Наши испытания направлены на то, чтобы космический аппарат во время полета, излучая сигнал, не мешал другим спутникам и мог работать в условиях внешнего радиоизлучения от других источников, – пояснил эксперт.

Компактный антенный полигон предназначен для испытания телекоммуникационных спутников. Он состоит из мощного облучателя и двух отражателей. Во время теста будет проверяться радиосигнал от спутника.

– Телекоммуникационные космические аппараты находятся на высоте 36 тысяч километров от Земли. Здесь мы сможем сымитировать, как наш сигнал проходит путь в 36 тысяч километров. Мы должны быть уверены, что антенная система аппарата работает правильно, – поделился Бауыржан Алматов.

Сотрудники космического цент­ра отметили, что испытания отечественного аппарата пока не проводились, так как завершается стадия его разработки. Проверки по плану пройдут в следующем году, а запуск спутников ожидается в 2027-м.

Председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Баубек Оралмагамбетов рассказал о развитии космической отрасли. Он сообщил о подготовке новой программы полета граждан Казахстана в космос.

– Три наших космонавта совершили пять полетов. Все они были подкреплены научными исследованиями. Нашими учеными сейчас готовится шестая программа. Также мы ведем переговоры с другими странами, которые смогут отправить казахстанца в космос, – рассказал Баубек Оралмагамбетов.

Председатель «Қазақстан Ғарыш Сапары» Кайыржан Кожаев поделился достижениям компании. За 20 лет истории Национальный космический центр разработал небольшие спутники KazSTSat и KazSciSat. Сегодня над космическими проектами трудятся более 150 инженеров.

– К 2028 году мы планируем соз­дать группировку космических аппаратов высокого разрешения. В 2029-м запустим первый радарный аппарат. И заключительный этап – запуск телекоммуникационных спутников в 2030 году. Мы не хотим ограничивать себя созданием спутников дистанцион­ного зондирования, будем выходить на более технологичные спутники связи, – отметил глава нацкомпании.

Кайыржан Кожаев рассказал о планах создания первого проекта окололунного телескопа. По его мнению, это новый уровень освоения Казахстаном космоса.

– Этот продукт абсолютно научный, в нем задействованы Ghalam и Институт астрофизических исследований. В настоящее время прорабатывается дизайн телескопа. Я уверен, что к 2029–2030 году найдем парт­нера – и первый окололунный телескоп будет создан. Это совместный проект, он сложный, и на первой базовой стадии реализуется силами Казахстана, – добавил председатель «Қазақстан Ғарыш Сапары».

#космос #пресс-тур #Қазақстан Ғарыш Сапары #космонавтика

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