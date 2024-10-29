Во фракции «AMANAT» подчеркнули важность рационального использования Нацфонда

Сегодня в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» в Мажилисе депутаты рассмотрели проекты законов «О республиканском бюджете на «2025-2027 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: пресс-служба партии

Законопроекты разработаны с учетом реализации приоритетов, заложенных в Послании президента и его предвыборной программе, а также предвыборной программе партии «AMANAT».

В своем выступлении спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов особо подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу диверсифицировать экономику, увеличив производство и экспорт отечественных товаров высоких переделов, а также довести долю среднего бизнеса в экономике страны до 15%. Достижение этих стратегических целей, которые напрямую отразятся на росте качества жизни людей должны быть в постоянном фокусе правительства и учитываться при подготовке бюджета.

«Рассматриваемые нами сегодня законопроекты определяют развитие страны на ближайшие три года. Они отражают задачи, поставленные президентом в Послании и его предвыборной программе. Также в них заложено исполнение обещаний, данных избирателям партией «AMANAT». Все эти программные документы должны быть полностью финансово обеспечены и реализованы на самом высоком уровне. В свою очередь депутаты вместе с ответственными госорганами должны тщательно контролировать эффективное и своевременное освоение бюджетных средств. Каждый тенге должен быть направлен на диверсификацию экономики, быть использован во благо граждан», – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на имеющихся проблемах, связанных финансированием по проектам «Ауыл аманаты» и «Ауыл – ел бесігі», а также напомнил о поручении Президента о сокращении трансфертов из Национального фонда.

«Мы не видим предпосылок для снижения трансфертов из Нацфонда в ближайшие три года, что указывает на недостаточное бюджетное планирование со стороны правительства. Резервы для пополнения доходной части бюджета надо искать через оптимизацию неэффективных расходов и максимально минимизировать использование средств будущих поколений. Самое главное, как говорил президент, следует искать новые источники доходов и активно привлекать инвесторов в разные отрасли экономики», – сказал он.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в своем выступлении отметил, что в плановом периоде чистые валютные активы Нацфонда, по прогнозам, составят 62,2 млрд долл. США в 2025 году и 69,9 – 78,7 млрд долл. США в 2026-2027 годах. А размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет на 2025-2027 годы определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно.

В свою очередь министр финансов Мади Такиев добавил, что поступления в республиканский бюджет на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге, в 2026 году - 19,4 трлн. тенге, в 2027 году - 20,9 трлн. тенге. А расходы бюджета в следующем году планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по сравнению с предыдущим годом и составят 25,8 трлн тенге. При этом, на социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге, что составит 38% в общем объеме расходов.

Депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы Еркин Абиль сообщил, что в ходе работы над проектом бюджета парламентариями в законопроекты было внесено около 250 поправок. В частности, учитывая наличие резервов для реализации утвержденных мероприятий в регионах, было пересмотрено финансирование по многим местным проектам.

«На практике в этом году регионы перевыполнили свой план по доходам на 765 млрд тенге. Таким образом, они могут самостоятельно решать отдельные вопросы за счет местных бюджетов. При этом депутаты предложили выделить дополнительно по 15 млрд тенге для реализации программ президента и нашей партии, в частности для программы «Ауыл – ел бесігі» и проектов по обеспечению населения питьевой водой», – сказал он.

Еркин Абиль также добавил, что в прогнозе социально-экономического развития на 2025-2029 годы цены на сырье и ситуации на мировых финансовых рынках отражены чересчур оптимистично. В частности, меры реализации базового сценария носят обобщенный и декларативный характер и не коррелируют с бюджетом развития.

На собрании фракции также выступили депутаты Мажилиса Асхат Аймагамбетов, Ерлан Саиров, Татьяна Савельева, Нартай Сарсенгалиев, Берик Бейсенгалиев и другие. Народные избранники задали ряд вопросов представителям правительства и получили исчерпывающие ответы.