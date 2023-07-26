Вода для дехканина становится «золотой»

Ситуация повторяется из года в год, поэтому опасения дехкан растут, ведь на кону оказывается судьба урожая. В чем истоки сложившейся ситуации, по какому пути необходимо продвигаться, чтобы распутать сложный клубок ирригационных проблем? На вопросы «Казахстанской правды» ответил руководитель управления Комитета водных ресурсов Минэкологии и природных ресурсов РК Сакен Ател.

– Сакен Шекербекулы, из чего складываются водные ресурсы Казахстана?

– Разговор на эту тему стоит начать с того, что Казахстан относится к категории стран, недостаточно обеспеченных водой. Достаточно сказать, что 44% всего объема гид­роресурсов у нас формируется за счет трансграничных стоков, а оставшиеся 56% – за счет внутренних источников. Особенно сильно от первого фактора зависят южные и западные регионы, где проживает примерно половина населения республики, причем в Туркестанской и Кызылординской областях эта зависимость составляет 90%, в Западно-Казахстанской и Атырауской – 80%, в Жамбылской – 75%,в Алматинской – 48%.

Известно, что из всего объема потребляемых страной водных ресурсов порядка 70%, или 25 миллиардов кубометров, приходится на сельское хозяйство. Из этого объема 11,3 миллиарда затрачивается на земельные площади, охваченные регулярным орошением. Последние расположены в пяти областях: Кызылординской с водопотреблением в 3,5 миллиарда кубометров, Туркестанской (3,4 миллиарда), Алматинской (1,9), области Жетысу (1,4) и Жамбылской (1,1 миллиарда кубов).

– О трудностях с поливом, которые испытывают дехкане юга каждый год, известно давно. И все же нелишне будет напомнить о них в нашем интервью...

– Нынче южане вновь столкнулись с острой нехваткой поливной воды. Так, в Жамбылской области на сегодня наблюдается напряженная ситуация из-за малой подпитки водохранилищ на территории Кыргызстана вследствие слабого таяния ледников.

Согласно предварительному прогнозу гидрометслужбы Кыргызстана, в вегетационный период 2023 года на реках Шу и Талас водная наполненность ожидалась в пределах 100–120% от обычной нормы. К сожалению, эти прог­нозы не подтвердились, о чем можно судить по недостаточной наполненности Кировского, Орто-Токойского и Тасоткельского водохранилищ. По информации службы водных ресурсов Кыргызстана, этот показатель оказался в два раза ниже нормы.

В целях рационального использования воды и сохранения урожая акимату Жамбылской области было рекомендовано определить приоритетность при подаче воды культурам, строго соблюдать водооборот, очередность и использовать ночной полив.

В Туркестанской области наб­людается низкий приток воды в Шардаринское водохранилище. С 1 апреля по 12 июля этого года, опять же согласно прогнозным оценкам, ожидалось поступление 2,514 миллиарда кубометров воды, но фактический показатель составил 1,407 миллиарда, или 56% нормы. Также, по прогнозам Казгидромета и Узгидромета, в вегетационный период водность рек бассейна Сырдарьи ожидается ниже нормы или в ее пределах.

В Кызылординской области в связи с малой приточностью воды в Шардаринское водохранилище не исключается возникновение в конце июля напряженной обстановки по обеспечению водой орошаемых земель, особенно рисовых посевов. В связи с маловодностью бассейновой инспекцией был сокращен лимит водопользования на регулярное орошение.

В Алматинской области и облас­ти Жетысу водохозяйственная обстановка в целом стабильная. Все водохранилища в данных областях работают в соответствии с утвержденным графиком на вегетационный период.

– Можете назвать факторы, которые, помимо всем известного маловодного цикла, повлияли на данную ситуацию?

– Дело в том, что минувшая зима в Кыргызстане и Узбекистане, откуда мы получаем воду из трансграничных рек, выдалась аномально холодной. Поэтому возросло использование электроэнергии, которая вырабатывается каскадом гидроэлектростанций на Сырдарье. На ее выработку потребовались дополнительные водные сбросы из имеющихся водохранилищ. Кстати, минувшей зимой из-за этих незапланированных сбросов у нас оказался переполнен ряд водоемов, появилась угроза перелива, подтоплений…

Впрочем, самое серьезное было еще впереди. Из-за снижения уровня воды в водохранилищах, соответственно, уменьшились спуски из них воды в наши реки. В результате казахстанские фермеры недополучили поливную воду на поля.

Восполнить образовавшийся недостаток могло бы летнее таяние снежных горных вершин, но оно оказалось слабым и недостаточным для подпитки в нужном объеме водоемов. Вот, пожалуй, основные факторы, определившие нынешнюю ситуацию с водообеспечением фермеров поливной водой.

– Известно, что проблема, о которой мы говорим, детально обсуждалась на межгосударственном уровне, профильными ведомствами и организациями сопредельных стран, были достигнуты договоренности, призванные устранить проблему или хотя бы минимизировать потери дехкан. Несколько слов о том, что удалось сделать…

– Утвержден план работы в межвегетационный и вегетационный периоды 2022–2023 годов. В его рамках в настоящее время осуществляются внешние и внутренние мероприятия, включающие ряд направлений. Прежде всего это работа с сопредельными странами по обеспечению поливной водой фермеров и дополнительных сбросов воды из водохранилищ верховья. Затем – ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях и очистка магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети. Наконец внедрение водосберегающих технологий.

По первому направлению 10 мая в Душанбе в рамках 84-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии был согласован прог­нозный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ, согласно которому приток в Шардаринское водохранилище за вегетационный период должен составить 4,2 миллиарда кубомет­ров воды, по каналу «Достык» – 920 миллионов кубов. На данный момент график в полной мере не выполняется, в связи с чем Минис­терством экологии ведется работа с нашими соседями-партнерами по обеспечению приточности сог­ласно утвержденному графику.

В июне в трехстороннем форма­те – Казахстан, Таджикистан и Узбекистан – утвердили график режима работы водохранилища Бахри Точик на июнь-август текущего года, в рамках которого в пик вегетации ожидается поступ­ление дополнительных 490,8 миллиона кубометров воды в казах­станскую часть канала «Достык». Утверж­дены графики подачи воды по водохозяйственным объектам межгосударственного пользования по бассейнам рек Шу и Талас.

– Мелиоративная система рес­публики, доставшаяся Казахстану еще с советских времен, представляет собой огромное хозяйство с пестрой картиной состояния гидротехнической инфраструктуры. В основном эта инфраструктура – каналы, шлюзы, плотины – сильно изношена. Что делается для ее модернизации?

– В рамках работы по реконструкции и ремонту водохозяйственной инфраструктуры приведено в порядок 1 634 километра оросительных каналов. Оцифровано 89 каналов, в настоящее время на них проводятся пусконаладочные работы и тестовые испытания. Проложено 214 километров групповых водопроводов. Кроме того, реконструировано и восстановлено более 642 километров коллекторов, более 13,6 тысячи водовыпускных сооружений, пять скважин вертикального дренажа. Общим результатом названных мероприятий стало сокращение потерь воды на 435,1 миллиона квадратных метров.

В 2023 году за счет республиканского бюджета и займов международных финансовых организаций (Исламский банк развития, Европейский банк развития и реконструкции, Всемирный банк) намечены строительство двух новых водохранилищ, реконструкция 2 129 километров оросительных каналов, что позволит восстановить орошение на 72 тысячах гектаров земель и улучшить водообеспеченность на площади в 43,5 тысячи гектаров.

Кроме того, будет реконструи­ровано и восстановлено свыше 13,3 тысячи единиц водовыпускных сооружений на каналах, шесть скважин вертикального дренажа, оцифровано 174 канала. В результате планируется сократить потери воды на 400 миллионов кубометров.

Масштабным проектом в водной сфере следует считать строи­тельство девяти крупных водохранилищ с общим объемом накопления воды в 1,7 миллиарда кубических метров. Проект коснется Акмолинской (одно водохранилище), Алматинской (1), Жамбылской (3), Западно-Казахстанской (2), Кызылординской (1), Туркестанской (1) областей.

К настоящему времени из девяти проектов осуществлен один, представляющий водохранилище Кенсай-Коскорган-2. Продолжается разработка проектно-сметной документации восьми водохранилищ. Кроме того, реализуются намеченные программы мероприятий по другим направлениям, призванным улучшить ситуацию с обеспечением фермеров поливной водой.