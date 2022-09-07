Вода нуждается в защите

Как отметил в своем нынешнем Послании Глава государства, серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны является нехватка водных ресурсов. Причем в текущих реалиях эта тема переходит в разряд вопросов национальной безопасности.

Рисков больше, влаги меньше

Для решения проблем в данной сфере в Казахстане осуществляется разработка нового Водного кодекса, призванного не только упорядочить процесс водопользования, но и изменить отношение общества к гидроресурсам.

О том, каким должен быть новый Водный кодекс, рассуж­дали участники состоявшихся общест­венных слушаний. Спикер мероприятия – заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Максат Аяшев – в своем докладе отметил, что вода – основополагающий элемент окружающей природной среды. Благодаря этому бесценному ресурсу экосистемы сохраняют жизнеспособность, обеспечивается формирование среды и условий для существования человека.

Вода абсолютно необходима во всех видах человеческой деятельности – от выпуска пищевых продуктов и промышленной продукции до генерации энергии. И это побуждает рассматривать ее как экономическую ценность – ресурс для производства.

Кроме того, нужно постоянно помнить о живой, уникальной и уязвимой системе Казахстана, подверженной рискам намного больше, чем в ряде других стран. При этом, по мнению докладчика, первым фактором, влияющим на такое положение дел, следует считать воздействие глобального потепления, которому подвергаются водные ресурсы республики.

Наиболее подвержены риску обмеления реки на юге страны. Если в двухтысячных годах среднемноголетний речной сток составлял 120 кубокилометров, то в настоящее время он находится лишь в пределах 102 км3. К 2030-му прогнозируется дальнейшее сокращение до 99,4 кубокилометра.

При этом нехватка водных ресурсов наблюдается уже на современном этапе. Так, отрасли экономики, в особенности сельское хозяйство Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей, уже начинают испытывать дефицит гидроресурсов. То, что имеется, не покрывает потребности. В результате забор воды осуществляется в ущерб экологии.

Говоря о воде, не избежать и темы трансграничных рек, берущих начало в Китае, России, Узбекистане и Кыргызстане. Доля этих стоков составляет 44% всех поверхностных вод.

Вследствие ускорения экономического и социального развития соседних стран, наполненность трансграничных рек на нашей территории уменьшается. Наибольшую зависимость от стока испытывают южные и западные регионы, где проживает более половины населения Казахстана.

Казалось бы, на фоне нарас­тающего дефицита ресурсов необходимо переходить к рацио­нальному, бережному их расходованию, но, увы, этого не происходит. В нашей стране налицо неэффективное использование водных ресурсов. Только один пример тому: в сельском хозяйстве из-за большой изношенности оросительных каналов, других гидротехнических объектов и сохраняющихся водозатратных технологий, примерно 40% поливной воды теряется при ее подаче через каналы и арыки.

Да, в стране наблюдается сокращение числа водопользователей: в период с 2015 по 2021 год их количество уменьшилось с 3 866 до 2 861. Но при этом объем водопользования сократился незначительно: с 25,1 кубических километров до 23,1. Непродуктивные же потери продолжили рост: с 3,5 кубокилометров до 3,7.

Воду – под защиту кодекса

Как справедливо отметил докладчик, мы не можем влиять на климатические процессы, поэтому зависимость от транс­граничных рек сохраняется. Как при наличии этих факторов сохранить наши водные ресурсы и улучшить эффективность их потребления?

Самым верным выбором выступает именно решение проблемы неэффективного водопользования. Следует признать, что основными бенефициарами воды являются природа, население, экономика. Между ними складываются отношения по поводу притязаний на живительную влагу, ее количество и качество.

На фоне нарастающего дефицита государство должно определить правила этих отношений и установить законодательные требования (лимиты водопользования, нормы водопотребления, стандарты качества воды и т. д.), ввести меры господдержки (субсидии, упрощение административных процедур, налоговые преференции), а также создать инфраструктурные условия. Кроме того, государство правомочно устанавливать юридическую ответственность за нарушение принятых правил игры, чтобы соблюсти интересы всех бенефициаров.

Таким образом, разрабатывае­мый Водный кодекс предполагает введение государственного надзора и направлен на защиту интересов природы, населения и добросовестных предпринимателей от негативных последствий нарушений водного законодательства со стороны отдельных недобросовестных водопользователей. Объектами надзора будут являться также действия и решения местных исполнительных органов в сфере охраны и использования водного фонда.

Как отметил Максат Аяшев, задачей разрабатываемого Водного кодекса является не наказание субъектов предпринимательства, а своевременное предупреждение возможных нарушений в интересах как самого водопользователя, так и других бенефициаров.

Если нарушение уже произошло, то компетентный орган должен будет оперативно отреа­гировать и остановить неправомерные действия с целью минимизации причиненного вреда природе и населению. С учетом специфических свойств воды (ее дефицит, уязвимость, масштабность распространения вреда, зависимость круга субъектов от противоправных действий одного субъекта и т. д.) такой фактор, как оперативность реагирования, крайне важен. От этого будет зависеть предотвращение необ­ратимых потерь, загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов.

Новый Водный кодекс предполагает также внесение поправок в Предпринимательский кодекс республики.

Суть этого документа можно будет обозначить так: мы все – государство, общество, бизнес – несем моральную и социальную ответственность перед будущим поколением за водную безопас­ность нашей страны.

Если продолжим безалаберно относиться к водным ресурсам, то в проигрыше окажутся все. И мы не можем позволить участникам водных отношений совершать правонарушения, которые способны привести к необратимым последствиям.

Слово экспертам

В ходе общественных слушаний своими мнениями поделились опытные эксперты в сфере водного хозяйства. Как считает глава управления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда Комитета по водным ресурсам Минэкологии Марат Иманалиев, новый Водный кодекс для нашей страны крайне важен.

Ныне действующий был принят еще в 2003 году. Поскольку мы находимся в нижнем течении трансграничных рек, то приточная вода имеет низкое качество. Кроме того, настало время провести ревизию всех небольших водных источников на территории страны и взять их на учет. В настоящее время мелкие речушки, озерца и родники не учтены.

На ряд серьезных проблем в сфере водопотребления обратил внимание эколог Тимур Елеузизов, представляющий общественное экологическое движение «KAZ ECO PATROL». К примеру, на промышленных производствах и даже автомойках запрещено использование первичной воды. Но по факту это происходит.

Катастрофически мелеет река Или. Большой объем воды из нее уходит на рисовые чеки. Состояние водной артерии зависит от того, сократится ли количество рисовых чеков. В числе других проблем – строительство объектов бизнеса непосредственно на берегах рек, озер и других водоемов, несанкционированный сброс канализационных стоков.

Участник слушаний, экологический активист Есимбек Нуров затронул проблемы реки Ойыл, протекающей в Атырауской области. Общественник насчитал по ее течению более 50 плотин-«самостроев». Из них принадлежность 34 неизвестна. Почему уполномоченные органы не реа­гируют на это самоуправство?

Кроме этого, Есимбека Нурова беспокоит судьба родников. Они попросту забыты государством, никто не занимается обследованием, учетом этих источников питьевой воды. Пользуясь таким попустительством, иные граждане строят на родниках животноводческие фермы, перекрывают существующие стоки и пользуются водой из них, как своей собственной. Поэтому в новом Водном кодексе необходимо прописать статус родников, ответственность за их использование.

Эксперт Анар Тлеулесова напомнила о том, что большая часть действующих промышленных предприятий на территории Казахстана была построена в 40–50-х годах минувшего века, и там отсутствуют водосберегающие технологии. Для определения качества воды необходимо открывать лаборатории. Такого же мнения придерживается эксперт Малик Бурлибаев. Он высказался за усиление государственного надзора в сфере водопотребления.

Как было сказано выше, водные ресурсы Казахстана подвержены рискам в большей степени, чем в других странах. Мнения экспертов сходятся: роль государства в вопросах защиты водных ресурсов, контроля над их использованием должна возрасти. Новый Водный кодекс ждут и надеются, что, опираясь на его положения, можно будет решить массу накопившихся проблем.

Рассчитывать на одномомент­ное «переключение» индивидуального сознания граждан на бережное отношение к воде в связи с принятием кодекса едва ли стоит. Однако верится, что и эта цель достижима.