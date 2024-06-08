Вода «по-черному»

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В частности, рассмат­риваются важные изменения в новом Водном кодексе, направленные на усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной воды. Так, проектом нового Водного кодекса уполномоченное ведомство и бассейновые инспекции наделяются надзорными функциями. Предлагается также внести дополнения и в действующий Предпринимательский кодекс. Эти изменения, по мнению авторов, расширят функции бассейновых инспекций и государст­венных водных инспекторов, изменят формы государственного контроля и надзора, а также введут новые инструменты, условия и основания для принятия мер оперативного реагирования.