Вода «по-черному»

Для ликвидации «черного рынка» воды Министерство водных ресурсов и ирригации намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, рассматриваются важные изменения в новом Водном кодексе, направленные на усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной воды. Так, проектом нового Водного кодекса уполномоченное ведомство и бассейновые инспекции наделяются надзорными функциями. Предлагается также внести дополнения и в действующий Предпринимательский кодекс. Эти изменения, по мнению авторов, расширят функции бассейновых инспекций и государственных водных инспекторов, изменят формы государственного контроля и надзора, а также введут новые инструменты, условия и основания для принятия мер оперативного реагирования.