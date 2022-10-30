Водителям "Скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу

В Карагандинской области водителям неотложки запретили проезжать перекрестки на красный сигнал светофора и выезжать на встречную полосу, независимо от тяжести состояния пациента. Такой приказ вынес директор предприятия «Областная станция Скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tg – канал «Патриот».

Даже если вызов – первой категории срочности и пациент находится при смерти, все равно руководство Скорой помощи запрещает проезжать перекрестки на красный сигнал светофора. Теперь Скорая помощь будет передвигаться по дорогам на общих основаниях с гражданскими машинами.

Причина такого приказа – частые аварии с участием спецмашин "Скорой помощи". С этим приказом уже активно знакомят под роспись каждого водителя, которые пребывают в недоумении.

"А если пациент – в тяжелом, критическом состоянии? Получается, мы обязаны стоять перед светофором, на котором горит красный свет, и просто терять драгоценные минуты? А потом привезти в больницу труп? На чьей совести будут потерянные минуты жизни человека?» - высказались в беседе с "Патриотом" водители «Скорой помощи".

На некоторых оживленных участках дорог в Караганде длительность горения запрещающих сигналов светофоров достигает аж 90 секунд! Это полторы минуты! То есть водитель, если следовать приказу директора «Скорой помощи», должен почти две минуты стоять на перекрестке, как и гражданские машины, и не реагировать на мольбы о помощи, на стоны, крики и плач маленьких или взрослых пациентов.

Администрация Скорой помощи подтвердила, что этот приказ – реальный! Но пока никак не комментирует этот документ.