Водный кодекс направлен на подпись Главе государства

Депутат Павел Казанцев напомнил, что Водный кодекс разработан в соответствии с поручением Главы государства.

– Нормы Водного кодекса нацелены на регулирование отношений в области охраны и использования водного фонда, в том числе обеспечения бе­зопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений через призму приоритетности охраны водных ресурсов над их использованием и внедрения принципа водосбережения во всех отраслях экономики в свете прог­нозируемого в перспективе вододефицита, – сказал мажилисмен.

При этом, по его словам, изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента, носят редакционно-уточняющий характер и не меняют правовое содержание норм и концептуальные положения кодекса. Таким образом, документ считается принятым Парламентом и направляется на подпись Главе государства.

Согласно повестке дня, депутаты обсудили соглашение с США о выделении в Алматы в аренду земли под строительство консульства в одном из прес­тижных районов мегаполиса. При этом они выразили недоумение тем, что вопреки правилам правительству США разрешили строить­ здание выше положенных норм. Оно будет располагаться­ в районе ул. Жамакаева, Алдар Косе и пр. Аль-Фараби и Сейфуллина. Сог­ласно документу, США разрешат возвести здание консульства выше 22 м, притом что на этом участке строительство таких высоких объек­тов запрещено.

Депутат Сергей Пономарев считает, что эти 22 м могут стать критичными.

– По проспекту Аль-Фараби проходит раздел, выше которого нельзя строить здания. Это самая дорогая земля в нашей стране и самый престижный район. Специально были введены ограничения, чтобы не строили выше определенной нормы. Уже были прецеденты, когда сносили высокие этажи. Не подпадает ли строительство генерального консульства США под данное ограничение? Соответствует ли оно установленному градострои­тельному порядку? – спросил мажилисмен.

Первый заместитель минис­тра иностранных дел Акан Рахметуллин­ подтвердил, что высота действительно превышает установленное ограничение, и этот вопрос обсуждался договариваю­щимися сторонами.

– Дано разрешение на превышение этой нормы на 1,5 процента от общей площади земельного участка, чтобы разместить вентиляционные шахты, лифтовые установки антенны для связи. Когда мы с ними разговаривали, речь шла о том, чтобы они углуб­лялись в землю. Это был такой компромиссный вариант, – объяс­нил замминистра.

Депутат Асхат Рахимжанов дополнил, что соглашение направлено на дальнейшее эффективное развитие и укрепление дипломатических отношений.

– Документ основан на объективной необходимости создания соответствующих условий для функ­ционирования дипломатичес­ких представительств в соответствии с Венскими конвенциями о дип­ломатических и о консульских сношениях, которые регулируют права и обязанности государств в вопросах дипломатических и консульских отношений. Нашим государством такого рода соглашения были заключены с 13 странами. В целом на сегодняшний день на территории Казахстана функционируют 73 посольства и 25 генеральных консульств, количество которых благодаря внешней политике страны растет из года в год, – сказал депутат.

Еще один документ, ратифицированный Мажилисом, также способствует укреплению сотрудничества – это Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Респуб­лики Казахстан и секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) об условиях пребывания секретариата на территории Респуб­лики Казахстан от 26 июня 2007 года. Документ подписан 15 ноября 2024 года в городе Астане.

Как пояснил депутат Конс­тантин Авершин, протокол является результатом реализации Астанинского заявления по преобразованию СВМДА в полноценную международную организацию и направлен на улучшение условий пребывания секретариата Совещания по взаи­модействию и мерам доверия в Азии на территории Казахстана, расширение привилегий и иммунитетов членов персонала секретариата.

Также в ходе заседания депутаты ратифицировали соглашение, предусматривающее поощрение и защиту взаимных инвестиций Казахстана и Кыргызской Рес­публики. Сог­ласно документу, инвестиции, осуществленные инвесторами любой из договаривающихся сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой стороны.