Водный кодекс направлен на подпись Главе государства Статьи 27 марта 2025 г. 0:00 62 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Мажилис согласился с внесенными Сенатом поправками в Водный кодекс и сопутствующие ему документы. фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК Депутат Павел Казанцев напомнил, что Водный кодекс разработан в соответствии с поручением Главы государства. – Нормы Водного кодекса нацелены на регулирование отношений в области охраны и использования водного фонда, в том числе обеспечения безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений через призму приоритетности охраны водных ресурсов над их использованием и внедрения принципа водосбережения во всех отраслях экономики в свете прогнозируемого в перспективе вододефицита, – сказал мажилисмен. При этом, по его словам, изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента, носят редакционно-уточняющий характер и не меняют правовое содержание норм и концептуальные положения кодекса. Таким образом, документ считается принятым Парламентом и направляется на подпись Главе государства. Согласно повестке дня, депутаты обсудили соглашение с США о выделении в Алматы в аренду земли под строительство консульства в одном из престижных районов мегаполиса. При этом они выразили недоумение тем, что вопреки правилам правительству США разрешили строить здание выше положенных норм. Оно будет располагаться в районе ул. Жамакаева, Алдар Косе и пр. Аль-Фараби и Сейфуллина. Согласно документу, США разрешат возвести здание консульства выше 22 м, притом что на этом участке строительство таких высоких объектов запрещено. Депутат Сергей Пономарев считает, что эти 22 м могут стать критичными. – По проспекту Аль-Фараби проходит раздел, выше которого нельзя строить здания. Это самая дорогая земля в нашей стране и самый престижный район. Специально были введены ограничения, чтобы не строили выше определенной нормы. Уже были прецеденты, когда сносили высокие этажи. Не подпадает ли строительство генерального консульства США под данное ограничение? Соответствует ли оно установленному градостроительному порядку? – спросил мажилисмен. Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин подтвердил, что высота действительно превышает установленное ограничение, и этот вопрос обсуждался договаривающимися сторонами. – Дано разрешение на превышение этой нормы на 1,5 процента от общей площади земельного участка, чтобы разместить вентиляционные шахты, лифтовые установки антенны для связи. Когда мы с ними разговаривали, речь шла о том, чтобы они углублялись в землю. Это был такой компромиссный вариант, – объяснил замминистра. Депутат Асхат Рахимжанов дополнил, что соглашение направлено на дальнейшее эффективное развитие и укрепление дипломатических отношений. – Документ основан на объективной необходимости создания соответствующих условий для функционирования дипломатических представительств в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и о консульских сношениях, которые регулируют права и обязанности государств в вопросах дипломатических и консульских отношений. Нашим государством такого рода соглашения были заключены с 13 странами. В целом на сегодняшний день на территории Казахстана функционируют 73 посольства и 25 генеральных консульств, количество которых благодаря внешней политике страны растет из года в год, – сказал депутат. Еще один документ, ратифицированный Мажилисом, также способствует укреплению сотрудничества – это Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) об условиях пребывания секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года. Документ подписан 15 ноября 2024 года в городе Астане. Как пояснил депутат Константин Авершин, протокол является результатом реализации Астанинского заявления по преобразованию СВМДА в полноценную международную организацию и направлен на улучшение условий пребывания секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии на территории Казахстана, расширение привилегий и иммунитетов членов персонала секретариата. Также в ходе заседания депутаты ратифицировали соглашение, предусматривающее поощрение и защиту взаимных инвестиций Казахстана и Кыргызской Республики. Согласно документу, инвестиции, осуществленные инвесторами любой из договаривающихся сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой стороны. #мажилис #Сенат #Водный кодекс