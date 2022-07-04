Военное имущество на 825 млн тенге похитили в четырёх гарнизонах Казахстана

Органы военной прокуратуры проводят проверку обеспечения сохранности военного имущества в воинских частях Министерства обороны РК, сообщает Kazpravda.kz.

"По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн тенге в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах начато досудебное расследование, возбуждено 8 уголовных дел", - проинформировали в Главной военной прокуратуре РК.

Расследование осуществляется специальными прокурорами Главной военной прокуратуры, отметили в пресс-службе.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в ведомстве.