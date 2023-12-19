Военный атташе Турции сменился в Казахстане

Полковника Фатиха Пала на этом посту сменил подполковник Шенер Кименче

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В Министерстве обороны РК состоялась встреча заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с представителями посольства Турции в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Мероприятие было организовано в связи с завершением миссии военного атташе Турецкой Республики в Республике Казахстан полковника Фатиха Пала.

После обсуждения итогов деятельности в области военного сотрудничества казахстанской стороне был представлен новый военный атташе подполковник Шенер Кименче, аккредитованный в этом качестве в ноябре 2023 года.

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов поблагодарил полковника Фатиха Пала за развитие двусторонних связей в сферах, представляющих взаимный интерес.

Вновь назначенному военному атташе подполковнику Шенеру Кименче он пожелал успешной деятельности на новом поприще.