Военный атташе Турции сменился в Казахстане

Международное сотрудничество
104
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Полковника Фатиха Пала на этом посту сменил подполковник Шенер Кименче

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В Министерстве обороны РК состоялась встреча заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с представителями посольства Турции в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Мероприятие было организовано в связи с завершением миссии военного атташе Турецкой Республики в Республике Казахстан полковника Фатиха Пала.

После обсуждения итогов деятельности в области военного сотрудничества казахстанской стороне был представлен новый военный атташе подполковник Шенер Кименче, аккредитованный в этом качестве в ноябре 2023 года.

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов поблагодарил полковника Фатиха Пала за развитие двусторонних связей в сферах, представляющих взаимный интерес.

Вновь назначенному военному атташе подполковнику Шенеру Кименче он пожелал успешной деятельности на новом поприще.

 

#минобороны #Турция #армия #полномочия #военные #замена #атташе

Популярное

Все
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Cколько кандасов вернулись в Казахстан в этом году
Студент погиб при обрушении в здании дворца фосфорников в Шымкенте
Итоги года: новые школы и общежития, увеличение образовательных грантов и стипендий
Какое оборудование, используемое для производства наркотиков, взяли под спецконтроль
8-летний ребенок попал в огненную ловушку в своей квартире в Павлодаре
Новые виды нарушений начал фиксировать "Сергек" в Алматы
Землетрясение произошло в Китае: число погибших превысило 100 человек
Хищение более 400 млн бюджетных тенге выявили в "Казахфильме"
18-летний таксист пропал по дороге из Астаны в Караганду
Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики
Более 2 300 дорожных рабочих убирают снег в Астане
Подозреваемых в сбыте наркотиков помог задержать Telegram-бот в СКО
Замглавы управления энергетики Шымкента погиб в ДТП
Более чем за миллиард: подстанцию по завышенной цене хотели купить чиновники в Кокшетау
Проводится финальный этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв
Жаннат Дубирова стала вице-министром промышленности и строительства
Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
У единой системы управления транспортными документами появится мобильная версия
Реформы не ради реформ - казахстанский политолог об итогах 2023 года
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
Токаев ставит очень смелый исторический эксперимент – российский политолог
Спецназ провел спецоперацию в ночном клубе в Алматы – видео
С таким тарифом до беды недалеко
Стартовали с победы
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
В борьбе за автономию и исконные земли
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
«Я наполнен тревожными токами века…»
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Победа и гимн а капелла
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
Веками храня единство народа
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

Наследие предков: 30-летие ТЮРКСОЙ отметили в Париже
Касым-Жомарт Токаев наградил посла ОАЭ орденом "Достык"
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину
ПА ОДКБ под председательством Казахстана займется совершенс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]