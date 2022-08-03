Волшебники закулисья

Что происходит в «Астана Опера» в период межсезонья? Этот вопрос может волновать многих людей, прогуливающихся летом возле величественного здания столичного театра...

Первая ассоциация, возникаю­щая с театром в летний период, – тишина. Но, несмотря на то что театральный сезон завершен, жизнь здесь продолжает кипеть. Давайте вместе заглянем за кулисы, в «серд­це театра»: пока труппа в отпуске, здесь не покладая рук все еще работают машинисты сцены, которыми на протяжении многих лет руководит заместитель директора «Астана Опера» по художественно-производственным вопросам и эксплуатации здания Виктор Караре. Весь сезон они занимались установкой декораций спектаклей и управлением сценической техникой, сейчас дежурная бригада в составе машинистов эту технику полностью осматривает, приводит в порядок устройства, готовит сцену к новому сезону.

Репертуар «Астана Опера» очень богат, в театре ставятся технически сложные спектакли с большими интересными декорациями, аналогов которым нет практически ни на одной сцене мира. Здесь также проходят концерты других творческих коллективов, и, как отмечает начальник управления машинерии сцены Талгар Татмаков, чтобы все шло по плану, перед каждым новым сезоном необходимо проводить профилактические работы.

– Управление нижними и верх­ними механизмами сцены может осуществляться с пульта одним оператором, то есть все автоматизировано, что показывает удивительные технические возможности сцены «Астана Опера». В Центральной Азии такое оснащение есть только в нескольких театрах, и мы по праву входим в топ лучших сцен мира. Она представляет собой пространство в 3 тысячи квадратных метров, разделенное на четыре площадки: два «кармана», аван- и арьерсцена. Кроме того, она может опускаться и подниматься на 5 метров. Мы имеем возможность за несколько минут представить вниманию зрителей наши декорации при помощи скрытых от глаз публики правосторонней и левосторонней частей сцены, а также благодаря ее вращению, – рассказывает Талгар Татмаков.

Машинисты сцены регулярно проходят повышение квалификации. К примеру, в прошлом сезоне немецкие специалисты провели с ними недельное обучение. К слову, приглашенные для обучения профессионалы из Германии стояли у самых истоков создания механизма сцены «Астана Опера». Абай Ержанов, давно работающий в теат­ре, рассказал, что всегда делится опытом с пополнившими команду молодыми коллегами.

– Работа машиниста сцены очень ответственная, ведь в первую очередь нужно соблюдать требования технической безопасности. Декорации, которые не помещаются на складе, хранятся в специально отведенных местах вне театра, поэтому их приходится привозить сюда на фурах. Например, декорации оперы Джузеппе Верди «Аида» настолько велики, что их перевозят в театр в семнадцати 40-футовых контейнерах. Затем мы сами все это выгружаем и готовим к спектаклю. Изначально такой масштабный монтаж декораций мы создавали за пять дней, но сейчас дошли до этапа, когда подготовка идет уже за два дня, – объяснил Абай Ержанов.

В беседе он также рассказал, что участвовал в подготовке сцены к спектаклю во время гастролей «Астана Опера» в Китае, Италии, Испании и Венгрии.

Отправляясь в гастрольный тур, машинисты сцены накануне поездки изучают место назначения. Поскольку установка декораций требует времени, они выезжают на гастроли заранее, готовят сцену до приезда артистов и осуществляют демонтаж декораций в ограниченные сроки уже после выступлений.

Однако их работа не сводится только к установке декораций и управлению техникой. Часть сотрудников занимается подготовкой элементов декораций к следующей сцене, а другие следят за тем, чтобы артисту, выступающему на сцене, ничего не угрожало. Ведь во время спектакля декорации не стоят на одном месте, они меняются во всех картинах, некоторые из них опускаются, какие-то поднимаются. К слову, на вопрос «Какой из спектаклей машинисты считают самым сложным?» ответы были разные. Звучали названия таких постановок, как «Аида» Дж. Верди, «Биржан-Сара» М. Тулебаева, «Тос­ка» Дж. Пуччини…

Во время спектакля или концерта машинисты сцены одеты в классическую черную одежду, потому как нередко их видно в работе во время представления.

– Наши машинисты могут сменить несколько тонн декораций за считанные секунды с помощью дистанционного управления. Например, в опере «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди в мгновение ока исчезает дом Абая, и сцена меняется на ровную площадь. А в опере Джузеппе Верди «Аида» при переходе к последнему, четвертому, действию декорации одновременно поднимаются вверх при помощи 200 шестов. После того как декорации «уходят» наверх, артисты остаются на нижнем уровне сцены. У зрителей, сидящих в партере, соз­дается впечатление, что они и сами оказываются в подземелье. Еще удивительно то, что при движении более 100 машин не раздается ни единого звука, со сцены слышны только голоса певцов. Эта опера ставится во многих театрах, но только на нашей сцене она выглядит такой грандиозной и захватывающей, – говорят сотрудники управления машинерии.

В «Астана Опера» отмечают: сцена технически оснащена настолько, что театру под силу ставить любой, самый сложный шедевр мировой классики, в чем можно убедиться лично, посетив главную сцену страны уже в новом, десятом, юбилейном сезоне.