Вопросы – частные, проблемы – государственные

Показательно, что четыре факта взрывов зафиксированы в январские морозы с разницей в считаные дни. И везде «главным героем» стал пятилитровый газбаллон. Неправильная эксплуатация? Некачественная тара? Замерзший газ? Каким бы ни был ответ, устранять необходимо все названные причины, говорят специалисты. Только так можно предупредить подобные несчастные случаи.

О главных проблемах обеспечения безопасности при использовании газовых бытовых баллонов и вариантах их решения мы поговорили с руководителем департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по области Жетысу Елуханом Баймулдиновым.

– Елухан Адильханович, расскажите об основных направлениях работы ведомства в вопросах обеспечения безопасности именно бытовых газовых баллонов.

– Ответственность за газовые бытовые баллоны разделена между нашим департаментом и местными исполнительными органами. Мы отвечаем за промышленных потребителей, а за коммунально-бытовых и бытовых – местные исполнительные органы. В зоне ответственности областного департамента находятся пять газосетевых организаций, которым принадлежат пять газонаполнительных станций (ГНС. – Прим. ред.) по приему, хранению и реализации сжиженного нефтяного газа, а также шесть газонаполнительных пунктов. На территории области расположено 58 автогазозаправочных станций (АГЗС. – Прим. ред.), на которых эксплуатируется 171 сосуд, работающий под давлением.

Штатная численность областного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС всего девять человек. При этом мы обеспечиваем промбезопасность в различных отраслях производства: горнорудной, металлургической, нефтехимичес­кой, химической, при транспортировке углеводородного сырья по магистральным трубопроводам и многих других.

– Так кто все-таки отвечает или должен отвечать за безопас­ность бытовых газбаллонов?

– Как уже было сказано, сущес­т­вует четкое разделение обязанностей каждого госоргана. ДЧС отвечает за противопожарную, наш департамент – за промышленную безопасность, МИО – за бытовых потребителей. Бизнес тоже несет ответственность за безопасность на своих предприятиях.

В рамках своей компетенции, если говорить кратко, территориальными департаментами проводятся в основном мероприятия разъяснительно-профилактического характера и консультативная помощь, проверки по особому порядку, которые ограничены полномочиями органа и требованиями Предпринимательского кодекса РК. Также нами разработан и реализуется План взаимодействия с местными исполнительными органами области, в его рамках проводится и разъяснительная работа среди населения.

Основная проблема заключается в том, что бытовые баллоны, по сути, являются собствен­ностью владельцев. И они эту тару могут брать где хотят. Они не проходят через систему конт­роля ГНС, заполняют их они либо на АГЗС, либо вовсе в каких-то несанкцио­нированных местах.

По техрегламентам на газонаполнительных станциях преду­смотрены специальные участки, где производится прием использованных газовых бытовых баллонов, а также при необходимости ремонт, обслуживание, маркировка и так далее. Там же проводится наполнение баллонов. Но, несмотря на проводимую департаментом работу, большая часть потребителей бытового газа продолжает заправлять свои баллоны на ближайших автогазозаправочных станциях, которые практикуют «разлив в тару клиента», что является нарушением пункта 129 Требований по безопасности объектов систем газоснабжения.

– Такая ситуация, пожалуй, актуальна для всей страны. Как, на Ваш взгляд, можно ее изменить?

– Решение данной проблемы требует консолидированных действий многих уполномоченных госорганов и представителей бизнеса. Мы на регулярной основе проводим межведомственные встречи с участием акимата, противопожарной службы, предпринимателей, где говорим о необходимости создания комп­лексного подхода, своеобразной «дорожной карты», включающей целый ряд мер.

Следует начинать с обеспечения нормативного качества сжиженного нефтяного газа, поставляемого в регионы республики, поскольку звучат нарекания со стороны газосетевых организаций на высокое содержание бутана в газовой смеси.

Второй важный пункт – вывод из оборота газовых бытовых баллонов с истекшим сроком эксплуатации. Такая работа требует создания пунктов обмена непригодных бытовых баллонов на новые либо прошедшие соответствующее техобслуживание.

Также надо создать такие условия, чтобы в этом процессе были заинтересованы и население, и газосетевые компании. Кроме того, необходимо проработать вопрос собственного производства в стране бытовых газовых баллонов по приемлемой стоимости ввиду дороговизны подобных товаров зарубежного выпуска.

– А какие-то шаги в этих нап­равлениях уже предпринимаются?

– Конечно, работа ведется постоянно. Так, решается вопрос поэтапного изъятия баллонов из собственности физических лиц. Уже вступили в силу Правила идентификации бытовых баллонов и функционирования систем учета бытовых баллонов, утвержденные приказом минист­ра энергетики РК от 4 августа 2022 года за № 257. Предполагается, что газосетевые организации будут вести соответствующий абонентский учет, техническое обслуживание, ремонт, а также техническое освидетельствование. Заправка баллонов будет производиться на договорной основе с собственниками баллонов. А значит, если при эксплуатации возникнут чрезвычайные происшествия, ответственность будет нести газонаполнительная станция или пункт. Идентифицировать баллон по принадлежности, с учетом правил, будет несложно. А местным исполнительным органам и газосетевым организациям, в свою очередь, необходимо будет обеспечить строгое исполнение данного документа.

– Поставка газа, согласно правилам, может в конечном итоге сказаться на стоимости товара для потребителя. Например, его доставка в сельскую местность потребует дополнительных затрат от бизнеса. А повышение цены опять толкнет население при­обретать газ «по-черному», ведь экономию часто ставят выше безопасности.

– Действительно, инфраструктура в сельской местности не развита, поэтому необходимо решать и вопрос дополнительного приобретения газосетевыми организациями специальных транс­портных средств типа «клетки» и организации пунктов хранения баллонов. Для этого надо как-то стимулировать предпринимателей: либо предоставляя им субсидии, либо применяя другие инструменты поощрения.

– Такой объем работы потребует немало времени и ресурсов. А что можно сделать уже сегодня, чтобы хоть как-то минимизировать риски при эксплуатации бытовых баллонов?

– Да, работа предстоит большая, однако наша общая задача – в конечном итоге обеспечить безопасность населения. Но указанные выше мероприятия не возымеют должного результата и эффективности, если сами граждане будут пренебрегать требованиями безопасности при использовании баллонов. Важно, чтобы люди задумались, поняли, что это залог сохранения жизни и здоровья. И это то, что под силу каждому уже сегодня.