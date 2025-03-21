Вопросы по противодействию теневой экономике обсудили в Акорде

Коррупция
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С учетом высказанных предложений были выработаны конкретные рекомендации

Фото: akorda.kz

Под председательством государственного советника Ерлана Карина проведено заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, на котором был рассмотрен вопрос реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе мероприятия были заслушаны доклады руководства Агентства по финансовому мониторингу, Высшей аудиторской палаты, Агентства по стратегическому планированию и реформам, Министерства финансов о принимаемых мерах по осуществлению Комплексного плана.

Государственный советник подчеркнул важность надлежащего исполнения положений Комплексного плана, а также усиления аналитической работы при разработке новых программных документов в сфере противодействия теневой экономике.

С учетом высказанных предложений Комиссией выработаны конкретные рекомендации. По итогам заседания Государственным советником Ерланом Кариным дан ряд поручений, исполнение которых взято на контроль.

 

#коррупция #Карин #Акорда

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