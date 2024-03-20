Вопросы, поднятые на Курултае, обсудят на парламентских слушаниях в Мажилисе

Мажилис, Парламент
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Айман Аманжолова
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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов в ходе пленарного заседания объявил о проведении парламентских слушаний по вопросам, озвученным на Национальном курултае, передает Kazpravda.kz

Фото: Ж. Жумабеков

– Глава государства определил основные ориентиры духовно-идеологического и социально-экономического развития страны, направленные на улучшение благосостояния народа. Выступление президента – это по-настоящему программный документ. Касым-Жомарт Кемелевич озвучил актуальные проблемы и предложил свое стратегическое видение по их скорейшему решению. Глава государства поставил ряд задач и перед депутатами. Теперь мы должны в срочном порядке приступить к работе по их реализации, – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что, выступая на курултае, президент выразил свою позицию относительно предложения молодёжи и общественников по нынешнему гербу. Он призвал всех обсудить этот вопрос и прийти к единому взвешенному решению. Таким образом, глава государства вынес вопрос с гербом на открытое общественное обсуждение. Свое мнение должны сказать и специалисты в области геральдики, занимающиеся государственными символами.

- Наш герб должен стать главным символом, передающим нашу многовековую историю, достижения нашего государства, самобытность и особую духовность нашего народа. Самое главное, чтобы он стал государственным символом, объединяющим всех, отражающим устремления общества в светлое будущее. Этой работой займется специальная комиссия, которая организует дискуссии с обществом, – заявил председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов также отметил, что президент поручил принять до конца текущей сессии поступивший сегодня в работу Мажилиса законопроект по борьбе с лудоманией, разработанный по инициативе парламентариев. Решения на законодательном уровне также требуют проблемы производства и распространения наркотиков, вандализма и другие. В совершенствовании нуждается законодательство в сферах археологии, государственной символики и государственных наград.

- Считаю, что необходимо провести парламентские слушания по вопросам, озвученным на Национальном курултае. Нам нужно вместе определить наши цели и задачи по реализации конкретных предложений, выдвинутых на данной площадке, – заключил Ерлан Кошанов.

#мажилис #казахстан #Кошанов #курултай

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