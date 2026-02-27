В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры состоялось очередное заседание Консультативно-экспертного совета по вопросам прогнозирования и ранней превенции правонарушений, сообщает Kazpravda.kz

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса Башимов Марат Советович, Смышляева Екатерина Васильевна, сотрудники Министерства внутренних дел, АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» Министерства науки и высшего образования, Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции, ведущие ученые Евразийского национального университета им.Гумилева, Международного университета «Астана», Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, представители государственных органов и организаций.

Открывая заседание, председатель Комитета Нурлыбай Сабит отметил принятие законодательных поправок, закрепивших за Комитетом новую функцию по осуществлению прогнозно-аналитической деятельности, а также результаты цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта, которые ранее были продемонстрированы руководству страны.

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета представил результаты внедрения системы прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности, а также планы дальнейшего развития.

Особое внимание было уделено практической значимости разработанных цифровых решений. Внедренные цифровые инструменты позволяют не только фиксировать уже совершенные правонарушения, но и выявлять латентные риски на ранней стадии – на основе анализа больших массивов правовой информации, данных межведомственных интеграций и мониторинга медиапространства.

Системы прогнозируют возможную динамику правонарушений и сигнализируют о потенциальной эскалации ситуации до наступления негативных последствий.

Для научного обоснования внедряемых инструментов налажено сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими институтами страны.

На заседании профессор Высшей школы информационных технологии и инженерии Международного университета «Астана» PhD Барлыбаев Алибек представил результаты научных исследований в сфере прогнозирования повторных правонарушений и пространственного анализа преступности.

По итогам заседания депутаты Мажилиса, члены Совета положительно отметили результаты проведенных Комитетом работ, а также выработали ряд практических рекомендаций по дальнейшему развитию систем прогнозирования и ранней превенции.

Предполагается, что реализация данных предложений совместными усилиями позволит укрепить принцип «Закон и Порядок» как действенный инструмент обеспечения общественной безопасности и повышения доверия граждан к государственным институтам.