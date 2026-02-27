Вопросы прогнозирования и ранней превенции правонарушений обсудили в Генпрокуратуре

Закон и Порядок
162

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры состоялось очередное заседание Консультативно-экспертного совета по вопросам прогнозирования и ранней превенции правонарушений, сообщает Kazpravda.kz

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса Башимов Марат Советович, Смышляева Екатерина Васильевна, сотрудники Министерства внутренних дел, АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» Министерства науки и высшего образования, Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции, ведущие ученые Евразийского национального университета им.Гумилева, Международного университета «Астана», Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, представители государственных органов и организаций.

Открывая заседание, председатель Комитета Нурлыбай Сабит отметил принятие законодательных поправок, закрепивших за Комитетом новую функцию по осуществлению прогнозно-аналитической деятельности, а также результаты цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта, которые ранее были продемонстрированы руководству страны.

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета представил результаты внедрения системы прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности, а также планы дальнейшего развития.

Особое внимание было уделено практической значимости разработанных цифровых решений. Внедренные цифровые инструменты позволяют не только фиксировать уже совершенные правонарушения, но и выявлять латентные риски на ранней стадии – на основе анализа больших массивов правовой информации, данных межведомственных интеграций и мониторинга медиапространства.

Системы прогнозируют возможную динамику правонарушений и сигнализируют о потенциальной эскалации ситуации до наступления негативных последствий.

Для научного обоснования внедряемых инструментов налажено сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими институтами страны.

На заседании профессор Высшей школы информационных технологии и инженерии Международного университета «Астана» PhD Барлыбаев Алибек представил результаты научных исследований в сфере прогнозирования повторных правонарушений и пространственного анализа преступности.

По итогам заседания депутаты Мажилиса, члены Совета положительно отметили результаты проведенных Комитетом работ, а также выработали ряд практических рекомендаций по дальнейшему развитию систем прогнозирования и ранней превенции.

Предполагается, что реализация данных предложений совместными усилиями позволит укрепить принцип «Закон и Порядок» как действенный инструмент обеспечения общественной безопасности и повышения доверия граждан к государственным институтам.

#Генпрокуратура #правонарушения

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Видео с министром обороны назвали дипфейком
От диалога – к конкретным проектам
Что делать, если вы опоздали на поезд
Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина
Алматы становится центром горного туризма
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместные проекты
Стать частью мирового культурного наследия
В Акорде встретили Президента Сербии
Netflix выйдет из сделки о покупке Warner Bros
Аида Балаева: В новой Преамбуле впервые права и свободы человека обозначены как главный приоритет государства
Новые подходы к гендерной и семейной политике
Образование – ключевая ценность
ГЧП: лепту вносят частные инвестиции
Замуж больше ни ногой
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Принцип «Закон и порядок» в контексте Конституционной рефор…
Канал контрабанды наркотиков ликвидировал КНБ
SMS с номера 1414: МВД разоблачило новую схему мошенничества
Мошенник под видом сотрудника Нацбанка пытался выманить у п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]