Вопросы районных газет обсудим в Астане – Дархан Кыдырали

Общество

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали провел встречу с населением и личный прием граждан в Жанааркинском районе Улытауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР.

Министр также встретился с сотрудниками районной газеты "Жанаарка".

"Ситуация с районными газетами разная. Некоторые перешли в частный сектор, некоторые в составе медиа-холдингов. У многих газет нет веб-сайта, они не могут внедрять современные технологии.

Поэтому для решения таких сложных вопросов мы планируем в январе следующего года провести в Астане совещание руководителей районных газет», – сказал министр. 

По словам Дархана Кыдырали, в столице руководителям районных изданий также предстоит пройти обучение. Кроме того, будут организованы обмен опытом, и встречи с коллегами из республиканских изданий.

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