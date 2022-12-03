Вопросы районных газет обсудим в Астане – Дархан Кыдырали

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали провел встречу с населением и личный прием граждан в Жанааркинском районе Улытауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР.

Министр также встретился с сотрудниками районной газеты "Жанаарка".

"Ситуация с районными газетами разная. Некоторые перешли в частный сектор, некоторые в составе медиа-холдингов. У многих газет нет веб-сайта, они не могут внедрять современные технологии.

Поэтому для решения таких сложных вопросов мы планируем в январе следующего года провести в Астане совещание руководителей районных газет», – сказал министр.

По словам Дархана Кыдырали, в столице руководителям районных изданий также предстоит пройти обучение. Кроме того, будут организованы обмен опытом, и встречи с коллегами из республиканских изданий.