Вопросы развития атомной энергетики обсудили в правительстве РК

Энергетика,Правительство,АЭС
65

Своим экспертным видением поделились руководители ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Национального ядерного центра и Института ядерной физики

Фото: пресс-служба правительства РК

На совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен ход реализации поручений главы государства по развитию энергетики и созданию ядерного кластера, данных на расширенном заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz

С учетом поставленной президентом задачи по опережающему развитию электроэнергетической инфраструктуры и созданию необходимых резервов заслушан прогнозный баланс электрической энергии на 2025-2031 годы. В связи с постоянно растущим потреблением электроэнергии предусмотрена структура мощностей с новой генерацией на уровне 26,5 ГВт до 2035 года, в т.ч. посредством модернизации действующих электростанций за счет частных инвестиций.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил о проведенных переговорах с потенциальными поставщиками по строительству первой атомной электростанции.

Руководитель правительства подчеркнул, что при строительстве АЭС необходимо обеспечить максимальный экономический эффект для страны. При выборе вендора поручено уделить внимание наращиванию внутристрановой ценности, локализации производства, трансферту технологий.

Также обсуждены перспективы развития атомной науки, образовательных программ по подготовке специалистов для атомной отрасли. Своим экспертным видением поделились руководители ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин, Национального ядерного центра – Эрлан Батырбеков, Института ядерной физики – Саябек Сахиев.

#Правительство #эксперты #энергетика #атом

Популярное

Все
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Центральному государственному музею присвоен национальный статус
Жительница области Абай покорила самую высокую вершину Антарктиды
Об армянской культуре и традициях расскажет «Наири»
Школы страны нуждаются в службах медиации
Загрязнять воздух и не экономить воду – большая роскошь
Алматинские пенсионерки в «Долгой жизни»
Крупный бизнес и налоги
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Переход на пятый часовой пояс – это забота о здоровье будущих поколений
Устроили почетный «душ»
За здоровьем – к горячим источникам
В Петропавловске прошел конкурс «Ай да Абиляр-2025»
STEM-лаборатория в старинном селе
Наш милый поющий доктор
Корейскому культурному центру «Чинсон» исполняется 35 лет
Когда закон не писан
В рамках 30-летия АНК состоится более 400 мероприятий
Для защиты от подтоплений
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Первый урожай капусты собирают в Туркестанской области
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
В Казахстане работающих пенсионеров стало больше
Резюмируя поручения Президента
Песок на 270 млн тенге незаконно продали предприниматели в Семее
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
Национальный день печати отмечают в Казахстане
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
Обозначена официальная политическая повестка
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию

Читайте также

Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых …
Канат Бозумбаев проверил состояние водохранилищ в Туркеста…
Бектенов провел переговоры с премьером Грузии
Более 20 млрд тенге доходов от парковок вывели в экономику

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]