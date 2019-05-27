Вопросы развития ЕАЭС обсудили Касым-Жомарт Токаев и Тигран Саркисян

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, а также повестка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о ЕАЭС.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости углублять многоплановое взаимодействие стран-участниц союза.